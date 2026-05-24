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Pumas vs Cruz Azul: cómo llegan ambos equipos a la Gran Final del Clausura 2026

Los cementeros buscarán su título número diez, mientras que los universitarios, la octava estrella en su escudo

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Pumas y Cruz Azul definirán esta tarde-noche en la cancha de Ciudad Universitaria al que será el nuevo campeón del futbol mexicano (Jovani Pérez / Infobae México)
Pumas y Cruz Azul definirán esta tarde-noche en la cancha de Ciudad Universitaria al que será el nuevo campeón del futbol mexicano (Jovani Pérez / Infobae México)

Pumas y Cruz Azul definirán esta tarde-noche en la cancha de Ciudad Universitaria al que será el nuevo campeón del futbol mexicano. Ambos equipos llegaron a la Gran Final del Clausura 2026 tras hacer un gran torneo durante la Fase Regular, además de haber superado los cruces en la Liguilla.

En la Final de Ida, que se disputó el pasado jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, La Máquina no supo aprovechar su condición de local, y aunque dominó durante todo el encuentro al equipo universitario, la contundencia no estuvo de su lado. Al final, el primer capítulo de la serie terminó con un empate 0 a 0.

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Pumas UNAM Final Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Ida Cruz Azul
Ciudad de México, 21 de mayo de 2026. Rodolfo Rotondi y Rodrigo López, durante el partido correspondiente a la ida de la Gran Final del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, entre la Máquina Celeste del Cruz Azul y los Pumas de la UNAM, realizado en el estadio Ciudad de los Deportes. Foto: Imago7/ Manlio Contreras

¿Cómo llega Pumas para la Final?

El desenlace del torneo mostró que Pumas y Cruz Azul alcanzaron la final tras caminos marcados por la regularidad y la ventaja obtenida por su posición en la tabla. El equipo dirigido por Efraín Juárez demostró solidez tanto en ataque como en defensa durante la fase regular, mientras que los dirigidos por Joel Huiqui revirtieron su destino en el cierre de la competencia.

La escuadra universitaria terminó la fase regular como líder, con un total de 36 puntos, gracias a una ofensiva destacada y una defensa que fue la segunda menos vulnerada del torneo. Esta consistencia permitió que, en la Liguilla, el equipo superara dos eliminatorias pese a no lograr victorias en el marcador global.

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La Liguilla presentó retos significativos para Pumas. En cuartos de final se midieron contra América y, tras igualar 3 a 3 tanto en la ida como en la vuelta, avanzaron debido a su mejor ubicación en la tabla. El mismo criterio les permitió acceder a la final, luego de empatar 1 a 1 ante Pachuca en la serie de semifinales.

Jugadores de Cruz Azul y Pumas disputan el balón en la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 21 de mayo de 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Jugadores de Cruz Azul y Pumas disputan el balón en la final del torneo Clausura del fútbol mexicano. Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México, México. 21 de mayo de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

El camino de la Máquina para llegar a la Gran Final del Clausura 2026

La historia de Cruz Azul fue diferente. El equipo celeste, que cerró la fase regular en el tercer lugar con 33 puntos, cambió de rumbo tras la llegada de Joel Huiqui al banquillo en la última jornada. La reacción fue inmediata: en los cuartos de final eliminaron al Atlas con un marcador global de 4 a 2.

En semifinales, Cruz Azul enfrentó a Chivas. El primer partido terminó empatado a dos goles. En la vuelta, los capitalinos aseguraron su pase a la final con una victoria de 2 a 1, mostrando una mejoría notoria en su desempeño bajo la nueva dirección técnica.

Dónde ver la transmisión de la Gran Final

El encuentro entre UNAM y Cruz Azul se jugará este domingo 24 de mayo a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Olímpico Universitario.

La transmisión estará disponible a través de Canal 5, Azteca 7 y la plataforma de streaming, ViX Premium.

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