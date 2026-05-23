¿Pumas o Cruz Azul? Inteligencia Artificial predice al campeón del Clausura 2026 de la Liga MX

La Liga MX conocerá este domingo 24 de mayo a su nuevo campeón cuando Pumas UNAM y Cruz Azul disputen el duelo definitivo del Clausura 2026 en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.
Luego del empate sin goles en el encuentro de Ida, celebrado en el Estadio Ciudad de los Deportes, ambos equipos dejaron claro que llegan en gran momento futbolístico. El conjunto cementero mostró mayor dominio ofensivo, mientras que los universitarios resistieron gracias a una destacada actuación del arquero Keylor Navas.
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Además del guardameta auriazul, otro de los futbolistas que sobresalió en el primer capítulo de la Final fue Carlos Rodríguez, quien manejó gran parte del mediocampo para Cruz Azul y generó varias aproximaciones peligrosas.
Debido a toda la expectativa que rodea la serie, Infobae México consultó a la Inteligencia Artificial para conocer su pronóstico sobre el posible campeón de la Liga MX, tomando en cuenta el rendimiento de ambos equipos durante la liguilla y lo ocurrido en el juego de Ida.
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“Si me baso en lo que dejó la Ida, el momento emocional y el contexto de la serie, creo que Pumas UNAM tiene una ligera ventaja para ser campeón del Clausura 2026. No porque haya jugado mejor el primer partido —de hecho, Cruz Azul fue superior futbolísticamente— sino porque la Final quedó exactamente en el escenario que más favorece a los universitarios: cerrar en CU, con el global empatado y con la presión recayendo sobre La Máquina", destacó.
Por otro lado, reconoció que figura fue la mejor en el partido de Ida, por lo que eso tendrá mucho criterio para que el equipo de dicho jugador sea determinante para coronarse.
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“Un factor que cambia totalmente el panorama: Keylor Navas. El arquero ya fue decisivo contra Pachuca, volvió a ser figura en la Ida y transmite una seguridad enorme en partidos límite. Mi sensación es esta: Pumas tiene la ventaja mental y el contexto ideal. Cruz Azul tiene el mejor funcionamiento colectivo. La clave será quién anote primero. Hoy pondría la Final así: Pumas 55% y Cruz Azul 45%. Y sí, creo que los universitarios están muy cerca de romper la sequía y volver a ser campeones después de muchos años”.
La gran Final se jugará este domingo a las 19:00 horas en Ciudad Universitaria. El encuentro podrá verse por Canal 2 de Televisa, Canal 7 de TV Azteca y mediante la plataforma ViX Premium.
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