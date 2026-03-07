México Deportes

Julián Quiñones anota doblete con el Al-Qadisiya y se consolida como líder de goleo de la liga saudí

El delantero mexicano brilló en la victoria 4-1 sobre Al-Kholood, alcanzando 24 goles y compartiendo la cima de goleo en la Saudi Pro League

El artillero mexicano anotó dos goles, llega a 24 goles y empata con Ivan Toney, relegando a Cristiano Ronaldo en la tabla. (X/ @AlQadsiahEN)

La Saudi Pro League atraviesa una temporada vibrante, marcada por la presencia de estrellas internacionales y por la irrupción de un mexicano que se ha convertido en protagonista absoluto: Julián Quiñones.

Con el doblete que consiguió en la victoria del Al-Qadisiya 4-1 sobre Al-Kholood, el delantero alcanzó las 24 anotaciones y se consolidó como líder de goleo, empatando con Ivan Toney y dejando atrás a Cristiano Ronaldo, quien suma 21.

El doblete de Quiñones ante Al-Kholood evidencia su capacidad para marcar en momentos determinantes. (X/ @AlQadsiahEN)

El impacto de Quiñones no se ha limitado a las cifras. Su capacidad para aparecer en momentos clave lo ha convertido en el referente ofensivo de su equipo. Además, su rendimiento lo coloca en la órbita de la Selección Mexicana, justo en la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026, donde su nombre empieza a sonar como pieza fundamental en el ataque.

Un doblete que reafirma el poderío de Quiñones

El encuentro frente al Al-Kholood fue una muestra del instinto goleador de Quiñones.

  • Gol al minuto 2: abrió el marcador con oportunismo dentro del área.
  • Gol al minuto 27: amplió la ventaja con potencia y precisión.
  • Intentó el hat-trick, pero la defensa rival bloqueó sus últimos intentos.

Más allá de los números, su actuación reflejó liderazgo y confianza. Cada vez que toca el balón transmite peligro, y su capacidad para definir temprano condiciona a las defensas rivales.

El delantero mexicano es una pieza clave en el Al-Qadisiya, equipo que acumula 16 partidos sin conocer la derrota. (X/ @AlQadsiahEN)

El Al-Qadisiya, además, acumula 16 partidos sin perder, lo que refuerza la idea de que el mexicano se ha convertido en el motor ofensivo de un equipo en plena forma.

La tabla de goleo: un mexicano en la cima

La lucha por el título de máximo artillero está más cerrada que nunca.

  • Julián Quiñones (Al-Qadisiya): 24 goles
  • Ivan Toney (Al Ahli): 24 goles
  • Cristiano Ronaldo (Al Nassr): 21 goles
  • Roger Martínez (Al-Taawoun): 19 goles

El hecho de que un mexicano comparta la cima con figuras de talla mundial es histórico. Quiñones no sólo está compitiendo, sino que lidera, demostrando que su rendimiento está a la altura de los mejores delanteros del planeta.

Cristiano Ronaldo queda relegado al tercer puesto en la tabla de goleadores tras la actuación estelar de Quiñones. (Al Nassr)

Su presencia en la cima de la tabla de goleo es un símbolo de la creciente influencia de futbolistas mexicanos en escenarios internacionales.

Impacto rumbo al Mundial 2026

El momento de Quiñones llega en un contexto ideal para la Selección Mexicana.

  • Su regularidad lo convierte en una opción sólida para el ataque del Tri.
  • Su experiencia en una liga competitiva le da confianza y madurez.
  • Su protagonismo internacional refuerza la narrativa de que México cuenta con delanteros capaces de brillar fuera del país.
La regularidad de Julián Quiñones con el Al-Qadisiya lo perfila como opción sólida para la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. (X @miseleccion)

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo coloca a Quiñones en el centro de la conversación. Su rendimiento no sólo fortalece al Al-Qadisiya, sino que también lo perfila como pieza clave en la ofensiva mexicana.

