A un año del crimen, Clara Brugada recuerda a sus colaboradores: “No habrá olvido, verdad y justicia”

El equipo cercano de la funcionaria aclaró que no hubo indicios ni advertencias previas que permitieran prever la agresión, mientras que el operativo criminal fue preparado con anticipación y sofisticación fuera del alcance institucional. (Infobae-Itzallana)

A un año del asesinato de sus dos colaboradores más cercanos, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, rompió el tono institucional y recurrió a las redes sociales para rendir un homenaje personal a Ximena Josefina Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, asesinados el 20 de mayo de 2025 en la Calzada de Tlalpan, alcaldía Benito Juárez.

“Hace un año perdimos a Ximena y a Pepe. Dos personas inteligentes, comprometidas, honestas, trabajadoras, profundamente humanas”, escribió Brugada en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una fotografía de ambos. “Su ausencia duele todos los días. Permanece viva su memoria y el cariño que sembraron. No habrá olvido. Verdad y justicia.”

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¿Quiénes eran Ximena y Pepe?

Ximena Guzmán se desempeñaba como secretaria particular de Brugada. José Muñoz era su asesor de confianza, con quien la jefa de Gobierno mantenía una relación de más de 35 años de lucha política conjunta.

En la conferencia que ofreció días antes del aniversario, Brugada los describió como compañeros profundamente comprometidos con el servicio público. “No habrá olvido, no habrá impunidad, habrá justicia para Pepe y Ximena”, reiteró ante los medios.

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@ClaraBrugadaMX

Lo que reveló la conferencia: sin amenazas previas y sin filtración interna

Durante ese encuentro con la prensa, Brugada respondió una de las preguntas más incómodas del caso: “Nunca recibimos ninguna amenaza o mensaje que pusiera en alerta al Gobierno o a algún integrante.”

Por su parte, la Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, descartó que una red interna hubiera facilitado el crimen. Según la Fiscalía, los criminales obtuvieron información sobre las rutas de las víctimas mediante sus propios medios: semanas de vigilancia desde sus domicilios.

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El operativo fue planeado con al menos 20 días de anticipación e involucró:

Siete vehículos

Al menos seis ejecutores directos

Reuniones previas en predios del Estado de México

El estado de la investigación: 18 detenidos, autor intelectual libre

Al cumplirse un año, el balance oficial de la investigación es el siguiente:

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18 personas detenidas en total

10 vinculadas a proceso por feminicidio, homicidio y asociación delictuosa

8 más vinculadas por delitos relacionados con la operación

Un integrante del grupo fue localizado muerto en Morelos meses después del crimen

Sin embargo, la pregunta central permanece sin respuesta pública: quién ordenó y financió la operación. El autor intelectual del doble asesinato sigue en libertad.

A un año del crimen, Clara Brugada y la Fiscal descartan amenazas o filtraciones internas. Hay 18 detenidos, pero el autor intelectual sigue libre. Prometen justicia, sin impunidad.

La promesa que sigue vigente

El mensaje de Brugada en redes sociales este 20 de mayo de 2026 cerró con las mismas palabras que ha repetido desde el primer día: “Verdad y justicia.”

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La investigación, aseguró la Fiscalía, no se ha detenido. Las familias de Ximena y Pepe siguen esperando una respuesta completa. Y la Ciudad de México, la identidad del responsable intelectual de uno de los crímenes más resonantes del último año en la capital del país.