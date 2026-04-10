Así llega Japón al Mundial 2026: todo lo que debes saber del equipo asiático que jugará en Monterrey

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La Selección de Japón se prepara para disputar el Mundial de 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá y que contará por primera vez con 48 selecciones.

El equipo dirigido por Hajime Moriyasu llega con la intención de mantener el nivel mostrado en Qatar 2022, donde alcanzó los octavos de final y dejó resultados destacados ante selecciones europeas.

Como parte de su calendario, el conjunto asiático tiene previsto disputar uno de sus partidos en el Estadio Monterrey el 20 de junio frente a Túnez, dentro de la fase de grupos.

Grupo, objetivo y camino al Mundial

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Japón forma parte del Grupo F junto a Países Bajos, Túnez y Suecia, en una zona con rivales de peso. Tras su desempeño en la última Copa del Mundo, el equipo elevó sus expectativas y apunta a igualar o superar lo hecho en Qatar 2022.

Su clasificación al torneo se concretó en marzo de 2025, cuando aseguró su lugar con una victoria ante Bahréin, aún con partidos pendientes por disputar. Durante las eliminatorias, el equipo tuvo un recorrido estable y solo registró una derrota como visitante ante Australia.

En la fecha FIFA más reciente, Japón sumó dos triunfos en el Reino Unido, ambos por 1-0, ante Escocia en Hampden Park y frente a Inglaterra en Wembley. También destacan resultados como la victoria 3-2 ante Brasil, además de triunfos frente a Ghana y Bolivia.

Plantel, figuras y jóvenes a seguir

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El equipo cuenta con una base de jugadores en el futbol europeo, lo que le aporta experiencia internacional. Entre ellos destaca Wataru Endo, mediocampista del Liverpool y capitán del equipo, quien disputará su tercera Copa del Mundo.

También sobresalen Takefusa Kubo, jugador de la Real Sociedad, y Hiroki Ito, con paso por el Bayern Munich, como parte de una generación consolidada.

En cuanto a los jóvenes, el defensor Kota Takai es uno de los nombres a seguir. Con 21 años, se integró al Tottenham Hotspur para la temporada 2025/26 y forma parte del recambio del equipo.

Estilo de juego e historial en Copas del Mundo

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Japón se caracteriza por un estilo basado en la posesión del balón, la movilidad constante y la presión alta, lo que le permite competir ante rivales de alto nivel. Estas cualidades quedaron reflejadas en Qatar 2022, donde logró victorias ante Alemania y España.

En cuanto a su historia, Japón debutó en Francia 1998 y desde entonces ha tenido presencia constante en los Mundiales. En cuatro de sus siete participaciones ha superado la fase de grupos, aunque todavía tiene pendiente avanzar más allá de los octavos de final.

De cara a 2026, el equipo buscará dar un paso más y consolidar su crecimiento en el futbol internacional.