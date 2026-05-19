Mundial 2026 en familia: guía práctica para ir con niños a los partidos en México sin contratiempos

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Asistir al Mundial 2026 será una experiencia única para miles de familias que planean acudir a los partidos en México.

Las sedes de Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara serán escenario de distintos partidos de la Copa Mundial, por lo que aquí te compartimos una guía con información sobre accesos, boletos, movilidad y objetos permitidos para quienes planean asistir con menores de edad, basada en lineamientos y recomendaciones de la FIFA, para que puedas disfrutar esta experiencia sin contratiempos y estar preparado ante cualquier situación.

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¿Los niños necesitan boleto para entrar al Mundial 2026?

(Jesús Avilés / Infobae México)

Sí. La FIFA establece que todos los asistentes deben contar con boleto individual para ingresar a los estadios, incluidos niños y menores de edad.

La única excepción aplica para los llamados “bebés en brazos”:

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Menores de hasta 2 años

Estatura máxima de 86 centímetros

Deben permanecer en el regazo del adulto

No pueden ocupar asiento propio

Además, solo se permitirá un bebé por adulto y esta excepción no aplicará en zonas de aficionados de pie.

¿Cómo serán los boletos del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que el acceso será únicamente mediante boletos digitales a través de la aplicación oficial FWC2026 Mobile Tickets.

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Puntos importantes:

Los boletos estarán disponibles desde el 18 de mayo de 2026

Funcionarán en iOS y Android

Podrán añadirse a Apple Wallet y Google Wallet

No se aceptarán capturas de pantalla

Tampoco habrá boletos impresos ni entradas físicas

Las autoridades recomiendan descargar previamente los accesos y llevar identificaciones oficiales de todos los integrantes de la familia para agilizar el ingreso.

Objetos prohibidos en los estadios del Mundial 2026

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La FIFA publicó una lista de artículos restringidos dentro de los inmuebles mundialistas.

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Entre los objetos prohibidos destacan:

Cámaras profesionales y equipo de video

Armas y objetos punzocortantes

Alimentos y bebidas

Paraguas

Drones

Bastones para selfies

Láseres

Cigarrillos electrónicos

Aerosoles

Instrumentos musicales

Carriolas o porta bebés

Computadoras o tabletas

Mantas y letreros grandes

También estarán restringidas las mochilas grandes, por lo que se recomienda portar únicamente bolsas transparentes con artículos esenciales.

Consejos para asistir al Mundial 2026 con niños

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los organizadores recomiendan tomar medidas especiales para garantizar la seguridad y comodidad de los menores durante los partidos.

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Recomendaciones clave:

Llevar protectores auditivos para bebés y niños pequeños

Definir un punto de reunión en caso de extravío

Colocar pulseras con números telefónicos a los menores

Usar ropa cómoda y fresca

Mantener hidratados a los niños

Programar descansos durante el medio tiempo

En el caso de bebés o menores de tres años, especialistas sugieren considerar otras alternativas fuera del estadio debido al ruido y las aglomeraciones.

Fan Fest y zonas familiares: la alternativa para ver el Mundial

Para quienes no consigan entradas o prefieran evitar las multitudes, el Gobierno de México y autoridades locales preparan espacios recreativos y Fan Fest en distintas ciudades sede.

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Estos lugares contarán con:

Pantallas gigantes

Actividades recreativas

Torneos comunitarios

Zonas familiares

Ambientes seguros para niños

Transporte y movilidad en las sedes mexicanas

Durante los días de partido habrá operativos especiales de movilidad en las tres sedes mexicanas.

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Transporte recomendado:

Metro

Metrobús

Ecobici en CDMX

Metro de Monterrey

Las autoridades sugieren evitar el automóvil particular debido a cierres viales y alta demanda de estacionamiento alrededor de los estadios.

Estadios donde se jugará el Mundial 2026 en México

(REUTERS/Henry Romero)

México albergará partidos de la Copa Mundial 2026 en tres inmuebles:

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Estadio Ciudad de México

Estadio Monterrey

Estadio Guadalajara