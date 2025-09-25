México Deportes

La petición que Emilio Azcárraga lanzó a los dueños de palcos en el Estadio Azteca para el Mundial 2026

El propietario del Estadio Banorte reconoció el esfuerzo que hicieron para tener un acuerdo con la FIFA

Por Luz Coello

La petición que Emilio Azcárraga lanzó a los dueños de palcos en el Estadio Azteca para el Mundial 2026

El Estadio Azteca albergará su tercera Copa Mundial en 2026, para ello, ha tenido que realizar una serie de modificaciones a sus instalaciones para cumplir los requisitos de la FIFA. Una de las problemáticas que afrontó fue el problema de los palcos y plateas, ya que los propietarios de estos asientos estuvieron muy cerca de perder sus accesos.

Después de meses de incertidumbre, el Estadio Banorte llegó a un acuerdo con la FIFA para que los dueños de palcos puedan conservar su lugar en el Mundial 2026. Ante este anuncio, Emilio Azcárraga Jean se dirigió a los dueños de los palcos y plateas y les hizo una petición.

Fue por medio de redes sociales que el dueño del Coloso de Santa Úrsula dedicó un mensaje a los palco habientes y miembros de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas tras los arreglos que hicieron para ayudarlos.

Emilio Azcárraga pide a los dueños de palcos realizar su registro para el Mundial 2026

Emilio Azcárraga lanza petición a dueños de palcos

Emilio Azcárraga se dirigió a los dueños de palcos para pedirles que cumplan con el proceso de registro ante la FIFA. Con la finalidad de que conserven sus lugares, tendrán que llenar un formulario con sus datos para así asegurar su asistencia a la inauguración y partidos que tenga el Estadio de la Ciudad de México durante la Copa Mundial. Esta fue la petición de Emilio Azcárraga a los dueños de los palcos:

"Realicen su pre registro antes del 26 de septiembre de 2025 para garantizar su acceso a palcos y plateas en la Copa Mundial FIFA 2026“, publicó en sus redes sociales oficiales.

Estadio Azteca abre pre registro para palco habientes para el Mundial 2026

El acuerdo entre el Estadio Azteca y la FIFA garantiza que los dueños de palcos y plateas podrán conservar sus lugares para la Copa Mundial, siempre que cumplan con el proceso de registro establecido. Según el comunicado emitido por el propio estadio, la administración cubrirá el costo de los accesos, pero condiciona este beneficio a la realización del pre registro en la plataforma oficial.

FIFA y el Estadio Azteca llegaron a un acuerdo para que titulares de palcos conserven sus lugares en el Mundial 2026

El recinto, que ha sido sede mundialista en tres ocasiones, detalló que el pre registro debe realizarse a través del sitio web habilitado por el estadio: https://estadiobanorte.com.mx/registrotorneopalcosyplateas2026/. En este portal, los propietarios pueden también agendar una cita para completar el proceso de acreditación y consultar los requisitos necesarios.

El Estadio Ciudad de México, denominación oficial para la Copa Mundial 2026, advirtió que la falta de cumplimiento con este trámite podría invalidar el acuerdo alcanzado con la FIFA y, en consecuencia, los propietarios perderían el derecho de acceso a sus espacios. “Es importante considerar que, sin el registro debidamente concretado, no se podrá garantizar el derecho de acceso y uso del palco o platea durante el Mundial 2026”, subrayó la administración en el boletín.

