Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

(Presidencia )

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje de reconocimiento a los deportistas mexicanos que han destacado en distintas competencias, entre ellos los integrantes de la delegación nacional que participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 29 de julio, la mandataria fue cuestionada sobre los resultados de los atletas mexicanos y respondió con una felicitación por los logros obtenidos dentro y fuera del país.

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“Muchas felicidades a todos los triunfos de México, a todos los atletas, muchas felicidades”, expresó Sheinbaum.

México lidera medallero en Santo Domingo 2026

(X / @OlimpismoMex)

Hasta el momento, la delegación mexicana se mantiene como líder del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con 138 preseas acumuladas: 57 de oro, 47 de plata y 34 de bronce.

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Además de los resultados en la justa regional, la presidenta destacó otros logros deportivos recientes, como el triunfo del piloto mexicano Noel León, quien ganó la carrera principal Feature Race de la Fórmula 2 en el Gran Premio de Hungría.

Sheinbaum destaca el orgullo mexicano en el deporte

(Redes sociales)

Durante su mensaje, Sheinbaum señaló que el orgullo de representar a México es uno de los elementos que impulsan a los atletas nacionales en competencias internacionales.

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La presidenta recordó una declaración del entrenador de la Selección Mexicana de futbol, Javier Aguirre, durante el Mundial 2026, cuando mencionó que los jóvenes jugadores “no tienen complejos”.

“tiene que ver con el orgullo de ser mexicanos y mexicanas y no sentir menos que nadie, estar muy orgullosos de lo que somos, de lo que sentimos al referirnos por nuestra patria y todo el trabajo que se hace alrededor del deporte”, comentó.

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La mandataria agregó que los resultados de los deportistas mexicanos son consecuencia de factores como la disciplina, la preparación y el entrenamiento constante para competir al más alto nivel.