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Por qué es importante tener una mochila de emergencia y cómo armarla

Las autoridades sugieren actualizar provisiones, medicinas, pilas y archivos personales cada seis meses, para que todo funcione cuando haya una evacuación y también cambie según las nuevas necesidades del hogar

Una familia de cuatro personas sentada en el suelo organiza documentos en bolsas transparentes; hay pasaporte mexicano, dinero y un botiquín.
Su propósito es permitir que una persona o familia pueda evacuar o refugiarse de forma autónoma durante los primeros días de un desastre, cuando los servicios de rescate pueden estar saturados o ser inaccesibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mochila de emergencia es un kit con suministros básicos para sobrevivir entre 48 y 72 horas sin acceso a agua potable, electricidad o atención médica, también, sirve para poder movilizarte con dinero en efectivo y documentación en caso de siniestros .

Su propósito es permitir que una persona o familia pueda evacuar o refugiarse de forma autónoma durante los primeros días de un desastre, cuando los servicios de rescate pueden estar saturados o ser inaccesibles.

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En México, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) recomiendan que todos los hogares del país tengan una lista, dado que el territorio mexicano está expuesto a sismos, huracanes, inundaciones y deslaves.

La mochila debe ser impermeable, resistente y estar ubicada cerca de la salida principal de la vivienda, en un lugar conocido por todos los integrantes de la familia.

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Consejos para armar una mochila de emergencia/ Escuela Nacional de Protección Civil Gobierno de México (Facebook)

Qué debe llevar según Protección Civil

Kit de emergencia para desastres naturales que incluye mochila, botiquín de primeros auxilios, linterna, pilas, agua embotellada, alimentos enlatados y radio portátil. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
El botiquín debe incluir gasas, vendas, antiséptico, curitas, analgésicos, guantes desechables y tijeras.– (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agua potable es la prioridad. El Cenapred indica un mínimo de dos litros por persona al día para cubrir tres días. Para la alimentación, recomienda opciones de fácil apertura y sin necesidad de refrigeración: atún o sardinas en lata, barras energéticas, galletas, frutos secos y alimentos en porciones individuales.

El botiquín debe incluir gasas, vendas, antiséptico, curitas, analgésicos, guantes desechables y tijeras. Si algún integrante del hogar toma medicamentos de forma permanente, la reserva debe ser suficiente para varios días.

Documentos: una prioridad que suele olvidarse

Una mochila gris y roja abierta sobre una mesa de madera clara con agua, botiquín, linterna, radio, alimentos enlatados, manta, silbatos, pasaporte y dinero.
También sugiere incluir una memoria USB con versiones digitalizadas de todos esos archivos. Además, conviene guardar una copia de las llaves de la vivienda: en el apuro de una evacuación es frecuente salir sin ellas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los documentos personales pueden ser difíciles o imposibles de recuperar tras un desastre. La CNPC recomienda guardar copias de identificaciones oficiales, actas de nacimiento, CURP, pasaportes, cartillas médicas, pólizas de seguro y escrituras dentro de bolsas herméticas.

También sugiere incluir una memoria USB con versiones digitalizadas de todos esos archivos. Además, conviene guardar una copia de las llaves de la vivienda: en el apuro de una evacuación es frecuente salir sin ellas.

El efectivo en billetes y monedas de baja denominación es igualmente indispensable, ya que los cajeros automáticos y las terminales bancarias pueden quedar fuera de servicio por cortes eléctricos.

Herramientas de comunicación y señalización

Mochila azul abierta con botiquín, radio, linterna, botellas de agua, barras energéticas, comida enlatada, dinero, mascarillas, alcohol en gel, silbato y documentos.
La radio cobra especial relevancia en México, donde los cortes de señal telefónica e internet son frecuentes tras sismos e inundaciones severas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una linterna con pilas de repuesto, una radio portátil de baterías o de manivela y un silbato son los tres elementos de comunicación que tanto el Cenapred como la CNPC consideran innegociables.

La radio cobra especial relevancia en México, donde los cortes de señal telefónica e internet son frecuentes tras sismos e inundaciones severas.

El Cenapred añade a esta lista una navaja multiusos y encendedor o cerillos protegidos contra la humedad, útiles en situaciones donde no hay luz ni gas disponible.

Ropa, higiene y necesidades específicas por familia

Dos adultos y dos niños empacan ropa en dos maletas en una sala. El hombre y una niña insertan ropa en una maleta, la mujer dobla ropa cerca de otra.
Las necesidades varían según la composición del hogar. Los hogares con bebés deben agregar pañales, fórmula, biberones y papillas. Para adultos mayores o personas con discapacidad, es necesario incluir medicamentos, lentes, bastón o cualquier dispositivo de apoyo que usen a diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mochila debe incluir un cambio de ropa, calcetines, impermeable, chamarra ligera y una cobija o manta térmica.

En materia de higiene: papel higiénico, toallas húmedas, gel antibacterial, cepillo y pasta dental, jabón y toallas sanitarias según se requiera.

Las necesidades varían según la composición del hogar. Los hogares con bebés deben agregar pañales, fórmula, biberones y papillas. Para adultos mayores o personas con discapacidad, es necesario incluir medicamentos, lentes, bastón o cualquier dispositivo de apoyo que usen a diario. Si hay mascotas, el kit debe contemplar alimento, agua, correa, transportadora y copia de la cartilla de vacunación.

Dónde guardarla y con qué frecuencia revisarla

El Cenapred aconseja colocar la mochila en un sitio visible, cercano a la salida de la vivienda y accesible para todos.

No debe guardarse en lugares altos, profundos o de difícil acceso, ya que la rapidez es determinante en una emergencia.

El organismo recomienda revisar su contenido al menos dos veces al año para sustituir alimentos, agua, medicamentos y pilas caducados, y actualizar los documentos si hubo cambios en la familia, como el nacimiento de un hijo o nuevas necesidades médicas.

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