Artículo por artículo: pueblos indígenas y afromexicanos revisan ley que definirá sus derechos

Dos mujeres indígenas mexicanas se preparan para la consulta pública de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos promovida por REDIN. (Comisión Nacional de Zonas Áridas | Gobierno de México)

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La Red de jóvenes indígenas Intérpretes Promotores Interculturales (REDIN) invita a la población a participar en círculos de estudio virtuales para analizar y reflexionar acerca de la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, la cual será sometida a consulta pública por el Gobierno de México.

La iniciativa impulsada por la REDIN busca ofrecer un espacio de análisis e intercambio de opiniones previo a la etapa de deliberación de la Consulta Nacional. El objetivo principal es que pueblos, comunidades, organizaciones y autoridades fortalezcan el diálogo antes de llevar la discusión a sus propios territorios.

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Los Círculos de Estudio nacieron a partir de una profunda preocupación de la REDIN frente a los tiempos del gobierno. En una publicación en Facebook, la Red cuestionó:

Una persona con cabello trenzado y vestimenta tradicional asiste a una reunión comunitaria que ilustra el proceso de consulta para la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México. (Intérpretes Promotores Interculturales)

“¿Es posible consultar una iniciativa de 453 artículos con 16,728 comunidades pertenecientes a 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano en tan solo 37 días? (...) ¿Cómo garantizar una participación libre, informada y culturalmente pertinente? ¿Cómo asegurar que la información llegue a las comunidades en sus propias lenguas y variantes lingüísticas?”

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El proceso oficial del Gobierno de México

Para entender la urgencia de la REDIN, es necesario observar el calendario oficial. La propuesta de ley fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 29 de junio. Antes de ser enviada al Congreso de la Unión, la iniciativa debe pasar por cinco etapas oficiales:

1. Convocatoria

2. Etapa informativa: del 1 de julio al 6 de agosto (difusión en más de 16 mil comunidades).

3. Etapa deliberativa: del 7 de agosto al 13 de septiembre (82 asambleas regionales y 7 mesas de trabajo en estados como Chihuahua, Nuevo León, Baja California y Guerrero).

4. Estudio y adecuación: del 21 de septiembre al 11 de octubre (para incorporar propuestas al proyecto).

5. Presentación ante el Congreso de la Unión: 12 de octubre (fecha seleccionada por la conmemoración del Día de la Resistencia de los Pueblos).

El programa de los Círculos de Estudio

Para hacer frente al ajustado calendario oficial, la propuesta de los jóvenes indígenas consiste en ocho sesiones virtuales durante el mes de agosto. Estas actividades abordarán temas clave con el objetivo de democratizar la información y fortalecer el conocimiento comunitario.

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Un calendario de agosto de la REDIN detalla los ocho círculos de estudio sobre la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos en México. (Intérpretes Promotores Interculturales)

Las sesiones se realizarán los martes y jueves en un horario de 18:00 a 20:00 horas (tiempo del Centro de México), bajo el siguiente programa:

Martes 4: Análisis sobre los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público.

Jueves 6: Reflexión sobre territorio, recursos naturales y bioculturalidad.

Martes 11: Estudio del patrimonio cultural y la propiedad intelectual colectiva.

Jueves 13: Revisión de la justicia lingüística como obligación transversal.

Martes 18: Derechos de las mujeres, niñez, adolescencia, juventud indígena y afromexicana, además de otros grupos específicos.

Jueves 20: Consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Martes 25: Distribución de competencias y coordinación entre la Federación, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la CDMX.

Jueves 27: Responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y juicio de amparo indígena y afromexicano.

¿Quiénes pueden participar?

De acuerdo con la REDIN, la participación en este proceso de evaluación es gratuita y de libre acceso para cualquier persona interesada. Los participantes pueden sumarse bajo distintas modalidades: asistente, ponente, relator o persona voluntaria de apoyo logístico.

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Esta convocatoria es una iniciativa independiente de la Red de Intérpretes Promotores Interculturales (REDIN). No forma parte del proceso oficial de consulta previa convocado por el Gobierno de México, ni tiene la intención de sustituirlo.

UNAM también analiza la propuesta de ley

El Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará el próximo 5 de agosto, de 9:00 a 19:00 horas, un foro académico de análisis crítico de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. El evento se llevará a cabo en el auditorio del edificio “Atlántida Coll Oliva” y también será transmisito en vivo por IGg TV y Youtube.

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