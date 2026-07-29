Fisicoculturista que mató a sus padres en Cholula es vinculado a proceso por feminicidio y homicidio

Ángel, el fisicoculturista acusado de matar a sus padres y herir con disparos a su hermano en Cholula, Puebla fue detenido por la policía Foto: Facebook Ángel R.

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Ángel “N”, alias “El Mamey”, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de sus padres y el ataque contra su hermano menor de edad, hechos ocurridos el pasado 26 de julio en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real I, en el municipio de fuepor su presunta responsabilidad en ely el ataque contra su hermano menor de edad, hechos ocurridos el pasado 26 de julio en el fraccionamientoen el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

De acuerdo con la información disponible, un Juez de Control calificó como legal la detención del entrenador de fisicoculturismo y determinó que enfrente el proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, mientras continúan las investigaciones encabezadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla.

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El imputado enfrenta cargos por feminicidio, homicidio en razón de parentesco y homicidio calificado en grado de tentativa, este último por las lesiones ocasionadas a su hermano de 13 años, quien sobrevivió al ataque.

Asimismo, se estableció que la etapa de investigación complementaria permanecerá abierta hasta el 29 de diciembre, periodo durante el cual la Fiscalía recabará más pruebas para fortalecer la carpeta de investigación.

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Un crimen que conmocionó a Puebla

El caso provocó una fuerte reacción entre la sociedad poblana debido a que Ángel “N” era conocido en el ámbito del fisicoculturismo como entrenador de un gimnasio ubicado en la zona de Cholula.

Ángel, fisicoculturista que mató a sus padres en Cholula, Puebla, dijo que Dios lo había elegido para limpiar el área y que sdus papás no lo entendían ya que lo habían encerrado por presunto consumo de drogas. (RRSS)

Además de su actividad deportiva, mantenía presencia en redes sociales, donde acumulaba más de 12 mil seguidores y compartía contenido relacionado con entrenamiento físico, nutrición y hábitos de vida saludable.

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Las víctimas fueron identificadas como sus padres, de 54 y 70 años de edad, quienes perdieron la vida durante el ataque registrado al interior de su domicilio. En el mismo hecho resultó gravemente lesionado el hermano menor del ahora imputado.

Tras la agresión, elementos de seguridad lograron detener a Ángel “N”, quien posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público para el inicio del proceso penal correspondiente.

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Investigan las circunstancias del ataque

En los días previos a los hechos, usuarios de redes sociales señalaron que el entrenador publicó diversas historias en Instagram con mensajes de contenido religioso que llamaron la atención de sus seguidores.

Entre esas publicaciones apareció una frase en la que aseguraba: “Dios me escogió para renovar toda la zona de San Pedro Cholula, de Puebla y anexas”, lo que generó múltiples comentarios sobre su comportamiento.

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El hombre de 30 años habría sido encerrado por sus padres debido a que se habría puesto muy agresivo debido a que habría consumido sustancias químicas que lo hacían desvariar Foto: Instagram Ángel R.

De manera extraoficial también trascendió que, durante su detención, Ángel “N” habría manifestado que actuó por un supuesto “mandato divino”. Sin embargo, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por la Fiscalía General del Estado de Puebla y forma parte de las líneas de investigación que aún deben esclarecerse.

Las autoridades tampoco han informado públicamente si el imputado presentaba algún trastorno de salud mental o si se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia al momento de la agresión.

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La FGE de Puebla informó que continuará con las diligencias periciales y ministeriales para determinar con precisión las circunstancias en las que ocurrió el doble homicidio, incluyendo los dictámenes toxicológicos, psicológicos y demás pruebas científicas que permitan esclarecer el móvil del crimen.

Mientras tanto, Ángel “N” permanecerá recluido bajo prisión preventiva en espera del avance de la investigación complementaria y de las siguientes etapas del proceso judicial. El caso ha generado amplio interés debido a la gravedad de los hechos y a la notoriedad pública que el imputado había alcanzado como entrenador e influencer dedicado al fisicoculturismo.

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