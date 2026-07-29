Roberto Palazuelos revela el motivo definitivo de su ruptura con Luis Miguel

Roberto Palazuelos asegura que él sí tenía amigos poderosos, no como Luis Miguel (Foto: Especial)

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Roberto Palazuelos rompe el silencio sobre el distanciamiento definitivo con Luis Miguel. En el programa La Mesa Caliente, el actor y empresario explicó públicamente el motivo que llevó a la quiebra total de su relación con el cantante, una amistad que había perdurado durante años en el ambiente artístico mexicano.

El testimonio surge en medio de la celebración por sus treinta y cinco años de trayectoria, reconocida recientemente en Acapulco, ciudad que considera parte fundamental de su historia personal y profesional, según relató a Telemundo.

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¿Qué dijo Roberto Palazuelos?

Palazuelos, conocido como el Diamante Negro, relató que el distanciamiento con Luis Miguel tiene origen en la producción de la serie biográfica del cantante.

Subrayó que la ficción televisiva incluyó situaciones y diálogos que nunca ocurrieron en la realidad y que lastimaron a varios integrantes de su círculo cercano, no solo a él.

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“La serie fue la que nos separó a todos. En esa serie se inventaron muchas mentiras y mucha gente salió lastimada, ¿no?”, declaró Palazuelos. El actor mencionó a otras figuras afectadas por la serie, como Isabella Camil y Jorge Van Rankin.

Palazuelos dice que es mejor vino que Luis Miguel (Instagram)

Palazuelos detalla el quiebre en “La Mesa Caliente”

Durante la entrevista, Roberto Palazuelos explicó que el retrato de la amistad con Luis Miguel en la serie distorsionó hechos y afectó relaciones personales.

“Se supone que en la serie yo, cuando me dan mi primer protagónico en México, hago una fiesta en el Baby O, lo cual no fue cierto”, afirmó. Añadió que en la ficción, su personaje enfrenta a Luis Miguel por temas familiares delicados, un episodio que nunca sucedió y que considera una falta de respeto.

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Palazuelos recalcó que la última vez que habló de Luis Miguel fue hace años y que prefiere evitar el tema, en parte porque el cantante podría interpretar cualquier referencia como una búsqueda de publicidad.

“Casi no hablo esas cosas con Alex, porque así como que... ni me gusta hablar mucho de Mickey, porque luego Mickey piensa que uno se hace publicidad con él”, explicó en el programa.

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Los lazos familiares y la vida privada

El empresario aclaró que su cercanía actual se limita a Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, de quien es padrino de su hijo Pierre. “Al que veo mucho es a Pierrito, me pide mi casa, me pide el avión, me pide esto y lo otro”, comentó entre risas. Palazuelos insistió en que evita hablar de temas personales sobre Luis Miguel incluso en conversaciones familiares.

Roberto Palazuelos es confirmado para el doblaje de Zootopia 2. (Infobae México)

En cuanto a su vida sentimental, Palazuelos confirmó su soltería tras una relación de tres años.

“Ella se fue a vivir a París, yo ya estoy soltero, estoy contento. Es doloroso porque pues también es una relación que luego, híjole, pues sí”, dijo. Añadió que aunque no planea casarse de nuevo, sí estaría dispuesto a una convivencia estable. “No me casaría otra vez, pero sí me juntaría”, afirmó.

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El homenaje en Acapulco y su visión sobre el matrimonio

Recientemente, el municipio de Acapulco reconoció a Palazuelos por su trayectoria, un hecho que consideró especial tras los daños sufridos en la zona por dos huracanes recientes. “Fue todo un proceso y muy bonito porque Acapulco, pues como ustedes saben, tuvo dos huracanes muy fuertes”, recalcó.

Roberto Palazuelos, precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, en el exclusivo Hotel Diamante K, uno de sus destacados emprendimientos en el sector turístico (Roberto Palazuelos Badeaux)

Sobre su vida matrimonial pasada, recordó: “Estuve casado trece años. De hecho, mi boda fue de las pocas bodas en México que se televisaron. Se paró Siempre en domingo y la pasaron tres horas”. Palazuelos sostuvo que el matrimonio cambia la dinámica personal y que el “papelito mata algo”.

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La serie de Luis Miguel, el punto de quiebre definitivo

El actor subrayó que la serie de Luis Miguel afectó relaciones de varios integrantes del grupo de amigos cercanos del cantante. “Desgastó a mucha gente de esa época porque se habló de mucha gente, ¿no?”, aseguró. Para Palazuelos, las distorsiones en la ficción generaron resentimientos y rompieron amistades. “A final de cuentas ya pasó, ya. A mí no me gusta estar con hard feelings con nadie. La vida es muy corta como para estar hablando mal de la gente o estar tirándole onda”, concluyó.