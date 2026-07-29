Casos de ciberataques aumentan 38% en México, empresas registran escalada en diversos sectores

Ciberataque (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El crecimiento de los ciberataques en México ha alcanzado niveles preocupantes en el último año, con un aumento del 38% en los incidentes de ransomware que afectan a empresas de distintos sectores.

Este fenómeno no solo evidencia la vulnerabilidad de los sistemas, sino también la creciente utilización de inteligencia artificial en estas prácticas, cuyo uso se ha incrementado casi un 90%, de acuerdo con cifras de la University of Advanced Technologies (UNIAT). La situación pone en alerta a los sectores productivos y destaca la necesidad urgente de fortalecer la protección digital en el país.

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La experta en ciberseguridad y directora de Vinculación de la UNIAT, Nicole Filippetti, advirtió sobre un déficit de más de 77.000 especialistas en el área, lo que deja a las organizaciones en una posición susceptible ante amenazas que evolucionan con rapidez.

El costo promedio para recuperarse de un ciberataque es de 1,35 millones de dólares, y el 70% de los rescates exigidos supera el millón de dólares. Esta realidad se traduce en que seis de cada diez compañías afectadas cierran en los seis meses posteriores al incidente, según estimaciones del sector.

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A nivel regional, el Reporte Sobre el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs revela que América Latina sufrió 843,3 billones de intentos de hackeos durante 2025, con Brasil como el país más afectado, seguido de México y Colombia. En el caso mexicano, más del 60% de las empresas reportó haber sido víctima de algún incidente digital en el último año, pero solo el 27% cuenta con servicios especializados de protección, lo que evidencia una brecha considerable en prevención y respuesta.

Brechas de talento y retos en la formación de especialistas para la ciberseguridad

El crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia ha puesto de manifiesto una carencia estructural de profesionales capacitados. Filippetti señala que el 68% de los empleadores industriales enfrenta dificultades para contratar perfiles especializados en ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, competencias esenciales para las industrias como la manufactura avanzada y el aeroespacial.

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De los 278.000 profesionales formados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el país, apenas el 3% posee el nivel de inglés técnico requerido para operaciones binacionales, lo que limita la capacidad de los negocios localizados en la frontera norte.

Una infografía detalla el aumento del 38% en incidentes de ransomware en México, la creciente utilización de inteligencia artificial en ciberataques y la limitada protección empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta escasez de talento incrementa los costos para las compañías que buscan contratar personal calificado y obliga a muchas a operar con altos niveles de exposición al riesgo.

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Además, el costo de recuperación tras un ataque puede ser entre seis y ocho veces mayor que la inversión necesaria en prevención. Se estima que las pérdidas económicas anuales por ciberdelincuencia en el país rondan los 20.000 millones de pesos (1.146 millones de dólares), aunque expertos advierten que el daño reputacional suele generar consecuencias más graves, como la pérdida de contratos clave y la confianza de clientes internacionales.

Falsos programas de Google y archivos PDF amenazan la ciberseguridad de América Latina

Una nueva oleada de ciberataques afecta a gobiernos y empresas en Latinoamérica, impulsada por la operación conocida como StrikeShark. Según investigaciones de Kaspersky, estas agresiones utilizan el malware SharkLoader, el cual se infiltra en sistemas mediante archivos PDF maliciosos, versiones falsas de programas como Google Update y la explotación de vulnerabilidades en servidores Microsoft, logrando evadir sistemas de detección tradicionales.

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El núcleo de la amenaza radica en la sofisticación de este sistema, que emplea técnicas como DLL side-loading para cargar módulos cifrados y obtener acceso persistente en los equipos. Los atacantes aprovechan aplicaciones legítimas y sistemas desactualizados para ingresar a las redes, mientras que en la fase final despliegan la herramienta Cobalt Strike Beacon, permitiendo el control remoto, movimiento lateral y extracción de información confidencial.