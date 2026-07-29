México
Agregar Infobae enGoogle

Casos de ciberataques aumentan 38% en México, empresas registran escalada en diversos sectores

América Latina sufrió 843,3 billones de intentos de ciberataques durante 2025

Persona con capucha sentada de espaldas frente a múltiples monitores. Las pantallas muestran código, inicio de sesión de Microsoft 365, alerta de phishing y alerta cibernética del FBI.
Ciberataque (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El crecimiento de los ciberataques en México ha alcanzado niveles preocupantes en el último año, con un aumento del 38% en los incidentes de ransomware que afectan a empresas de distintos sectores.

Este fenómeno no solo evidencia la vulnerabilidad de los sistemas, sino también la creciente utilización de inteligencia artificial en estas prácticas, cuyo uso se ha incrementado casi un 90%, de acuerdo con cifras de la University of Advanced Technologies (UNIAT). La situación pone en alerta a los sectores productivos y destaca la necesidad urgente de fortalecer la protección digital en el país.

PUBLICIDAD

La experta en ciberseguridad y directora de Vinculación de la UNIAT, Nicole Filippetti, advirtió sobre un déficit de más de 77.000 especialistas en el área, lo que deja a las organizaciones en una posición susceptible ante amenazas que evolucionan con rapidez.

El costo promedio para recuperarse de un ciberataque es de 1,35 millones de dólares, y el 70% de los rescates exigidos supera el millón de dólares. Esta realidad se traduce en que seis de cada diez compañías afectadas cierran en los seis meses posteriores al incidente, según estimaciones del sector.

PUBLICIDAD

A nivel regional, el Reporte Sobre el Panorama de Amenazas 2026 de FortiGuard Labs revela que América Latina sufrió 843,3 billones de intentos de hackeos durante 2025, con Brasil como el país más afectado, seguido de México y Colombia. En el caso mexicano, más del 60% de las empresas reportó haber sido víctima de algún incidente digital en el último año, pero solo el 27% cuenta con servicios especializados de protección, lo que evidencia una brecha considerable en prevención y respuesta.

Brechas de talento y retos en la formación de especialistas para la ciberseguridad

El crecimiento exponencial de la ciberdelincuencia ha puesto de manifiesto una carencia estructural de profesionales capacitados. Filippetti señala que el 68% de los empleadores industriales enfrenta dificultades para contratar perfiles especializados en ciberseguridad, inteligencia artificial y análisis de datos, competencias esenciales para las industrias como la manufactura avanzada y el aeroespacial.

De los 278.000 profesionales formados en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el país, apenas el 3% posee el nivel de inglés técnico requerido para operaciones binacionales, lo que limita la capacidad de los negocios localizados en la frontera norte.

Infografía de datos sobre ciberataques en México, un mapa del país con un escudo roto, un porcentaje del 38% y gráficos de estadísticas.
Una infografía detalla el aumento del 38% en incidentes de ransomware en México, la creciente utilización de inteligencia artificial en ciberataques y la limitada protección empresarial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta escasez de talento incrementa los costos para las compañías que buscan contratar personal calificado y obliga a muchas a operar con altos niveles de exposición al riesgo.

Además, el costo de recuperación tras un ataque puede ser entre seis y ocho veces mayor que la inversión necesaria en prevención. Se estima que las pérdidas económicas anuales por ciberdelincuencia en el país rondan los 20.000 millones de pesos (1.146 millones de dólares), aunque expertos advierten que el daño reputacional suele generar consecuencias más graves, como la pérdida de contratos clave y la confianza de clientes internacionales.

Falsos programas de Google y archivos PDF amenazan la ciberseguridad de América Latina

Una nueva oleada de ciberataques afecta a gobiernos y empresas en Latinoamérica, impulsada por la operación conocida como StrikeShark. Según investigaciones de Kaspersky, estas agresiones utilizan el malware SharkLoader, el cual se infiltra en sistemas mediante archivos PDF maliciosos, versiones falsas de programas como Google Update y la explotación de vulnerabilidades en servidores Microsoft, logrando evadir sistemas de detección tradicionales.

El núcleo de la amenaza radica en la sofisticación de este sistema, que emplea técnicas como DLL side-loading para cargar módulos cifrados y obtener acceso persistente en los equipos. Los atacantes aprovechan aplicaciones legítimas y sistemas desactualizados para ingresar a las redes, mientras que en la fase final despliegan la herramienta Cobalt Strike Beacon, permitiendo el control remoto, movimiento lateral y extracción de información confidencial.

Temas Relacionados

ciberataqueciberseguridadseguridadtecnologíainteligencia artificialmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luna de Ciervo hoy 29 de julio: a qué hora se iluminará el cielo de tono plateado y desde dónde será visible

Este fenómeno astronómico, considerado la primera Luna Llena del verano en el hemisferio norte

Luna de Ciervo hoy 29 de julio: a qué hora se iluminará el cielo de tono plateado y desde dónde será visible

Un mexicano, padre de tres hijos, entre las víctimas de tiroteo en Seattle

Carlos Israel Sánchez Villalba, de 44 años, murió tras recibir un disparo en el pecho junto a dos personas más

Un mexicano, padre de tres hijos, entre las víctimas de tiroteo en Seattle

UNAM ampliará monitoreo de sismos en México: construirá 58 estaciones nuevas en al menos cuatro estados

Se considera darle mayor cobertura a los estados del norte, donde hay menor monitoreo sísmico

UNAM ampliará monitoreo de sismos en México: construirá 58 estaciones nuevas en al menos cuatro estados

Vasos y palomeras de ‘Spider-Man, Brand New Day’: modelos disponibles; precios en Cinépolis y Cinemex

Te decimos todo lo que debes de saber para que elijas tu artículo favorito

Vasos y palomeras de ‘Spider-Man, Brand New Day’: modelos disponibles; precios en Cinépolis y Cinemex

Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”

La conductora de Hoy respondió a los comentarios sobre su imagen y adelantó que hablará del tema junto a su doctora

Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

Trabajador dispara y mata a presunto ladrón durante robo en empresa de Coyoacán

“FGR sigue investigando a ‘El Mayo’ Zambada”: Sheinbaum evita fijar postura sobre posible acuerdo entre el capo y EEUU

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

Vasos y palomeras de ‘Spider-Man, Brand New Day’: modelos disponibles; precios en Cinépolis y Cinemex

Galilea Montijo aclara por qué se le va de lado la boca y explota contra críticas: “Como si tuviera una parálisis”

Roberto Palazuelos revela el motivo definitivo de su ruptura con Luis Miguel

Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

DEPORTES

¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?

¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?

WWE SummerSlam 2026 EN VIVO: fecha, horario en México y todas las luchas confirmadas por día

Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026

Canelo Álvarez respalda a joven seleccionado mexicano y cubrirá sus gastos para competir en el Mundial Sub-19

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”