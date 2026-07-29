Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

"Demon Slayer: El tren infinito" fue la primer cinta en romper la barrera de los 500 millones de dólares (Foto: YouTube)

Guardar

Durante la Anime Expo 2026 se oficializó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito I estaría disponible en formato digital a partir del 28 de julio, permitiendo que los fanáticos de la saga de puedan acceder a la película desde diversas regiones. Este anuncio incluyó la confirmación de que plataformas como Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube ofrecerán la cinta en países seleccionados, entre ellos Norteamérica.

El estreno digital representa un hito dentro de la franquicia, dado que el filme no solo fue uno de los más esperados del año, sino que su llegada a las plataformas marca una nueva etapa para la historia que cautivó a millones. Tras un exitoso recorrido en salas de cine y una recaudación sobresaliente a nivel internacional, la película amplía ahora su alcance y permite a un público aún mayor sumergirse en el inicio del desenlace de la saga.

PUBLICIDAD

La adaptación animada de Demon Slayer ha sido reconocida tanto por su calidad visual como por su narrativa intensa, consolidando a la obra de Koyoharu Gotouge entre los grandes fenómenos culturales del anime contemporáneo. El largometraje que inaugura el arco final promete mantener la expectación gracias a una producción ambiciosa, escenas de acción espectaculares y el despliegue emocional de sus personajes principales. Con su estreno digital, Castillo Infinito I refuerza el impacto global de la franquicia y acerca el desenlace a miles de seguidores alrededor del mundo.

Demon Slayer y el fenómeno que prepara su cierre definitivo

"Castillo infinito" superó en recaudación a su antecesora "Tren infinito" (Foto: YouTube/@SonyPicturesMéxico)

La historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nació como una obra creada por Koyoharu Gotouge y con el paso del tiempo se transformó en una de las franquicias de anime más reconocidas a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Con Castillo Infinito I, la saga entra en una fase decisiva al presentar el inicio del cierre de una narrativa que ha acompañado a millones de seguidores. La película representa un punto clave dentro del conflicto principal de sus personajes.

El estreno digital llega después de una etapa marcada por el éxito mundial del filme, que fue descrito como una producción capaz de “arrasar en la taquilla internacional” y colocarse entre los grandes lanzamientos del género.

PUBLICIDAD

Ya está disponible: dónde ver la película desde México

El estudio “1000 Peruanos Dicen” de Omnicom Media Group reveló que Netflix encabeza la lista de las plataformas de streaming más consumidas en el país en el primer semestre de 2025. (Visualesia)

A partir del 28 de julio, la película quedó disponible para compra digital en las plataformas anunciadas durante la Anime Expo 2026. Los usuarios pueden encontrarla en servicios como Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube en los territorios donde fue habilitada.

El lanzamiento representa una nueva oportunidad para quienes no pudieron verla en cines o buscan volver a disfrutar de la primera parte de esta etapa final desde casa.

PUBLICIDAD

La llegada al streaming y al formato digital convierte esta fecha en un momento esperado para los fanáticos, especialmente por tratarse de una historia que se aproxima a su conclusión.

El estreno digital abre una nueva etapa para los seguidores

"Demon Slayer" sigue la historia de Tanjiro para devolverle su humanidad a su hermana. (Captura de video)

La llegada de Castillo Infinito I a plataformas digitales cambia la forma en que el público puede acercarse a la película después de su recorrido cinematográfico.

PUBLICIDAD

El anuncio realizado en la Anime Expo 2026 confirmó que la cinta continuaría su expansión más allá de las salas, permitiendo que nuevos espectadores puedan acceder a la producción.

Con esta nueva ventana de exhibición, la franquicia continúa avanzando hacia el cierre de una historia que ha sido reconocida por su impacto dentro del mundo del anime.

PUBLICIDAD