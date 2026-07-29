México
Agregar Infobae enGoogle

Dónde ver online ‘Demon Slayer’: El Castillo Infinito’ desde México

La producción japonesa aterriza en plataformas digitales tras convertirse en uno de los grandes fenómenos recientes del anime

"Demon Slayer: El tren infinito" fue la primer cinta en romper la barrera de los 500 millones de dólares (Foto: YouTube)
"Demon Slayer: El tren infinito" fue la primer cinta en romper la barrera de los 500 millones de dólares (Foto: YouTube)
Guardar

Durante la Anime Expo 2026 se oficializó que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Castillo Infinito I estaría disponible en formato digital a partir del 28 de julio, permitiendo que los fanáticos de la saga de puedan acceder a la película desde diversas regiones. Este anuncio incluyó la confirmación de que plataformas como Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube ofrecerán la cinta en países seleccionados, entre ellos Norteamérica.

El estreno digital representa un hito dentro de la franquicia, dado que el filme no solo fue uno de los más esperados del año, sino que su llegada a las plataformas marca una nueva etapa para la historia que cautivó a millones. Tras un exitoso recorrido en salas de cine y una recaudación sobresaliente a nivel internacional, la película amplía ahora su alcance y permite a un público aún mayor sumergirse en el inicio del desenlace de la saga.

PUBLICIDAD

La adaptación animada de Demon Slayer ha sido reconocida tanto por su calidad visual como por su narrativa intensa, consolidando a la obra de Koyoharu Gotouge entre los grandes fenómenos culturales del anime contemporáneo. El largometraje que inaugura el arco final promete mantener la expectación gracias a una producción ambiciosa, escenas de acción espectaculares y el despliegue emocional de sus personajes principales. Con su estreno digital, Castillo Infinito I refuerza el impacto global de la franquicia y acerca el desenlace a miles de seguidores alrededor del mundo.

Demon Slayer y el fenómeno que prepara su cierre definitivo

"Castillo infinito" superó en recaudación a su antecesora "Tren infinito" (Foto: YouTube/@SonyPicturesMéxico)
"Castillo infinito" superó en recaudación a su antecesora "Tren infinito" (Foto: YouTube/@SonyPicturesMéxico)

La historia de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba nació como una obra creada por Koyoharu Gotouge y con el paso del tiempo se transformó en una de las franquicias de anime más reconocidas a nivel internacional.

PUBLICIDAD

Con Castillo Infinito I, la saga entra en una fase decisiva al presentar el inicio del cierre de una narrativa que ha acompañado a millones de seguidores. La película representa un punto clave dentro del conflicto principal de sus personajes.

El estreno digital llega después de una etapa marcada por el éxito mundial del filme, que fue descrito como una producción capaz de “arrasar en la taquilla internacional” y colocarse entre los grandes lanzamientos del género.

Ya está disponible: dónde ver la película desde México

Plataformas de streaming en Perú
El estudio “1000 Peruanos Dicen” de Omnicom Media Group reveló que Netflix encabeza la lista de las plataformas de streaming más consumidas en el país en el primer semestre de 2025. (Visualesia)

A partir del 28 de julio, la película quedó disponible para compra digital en las plataformas anunciadas durante la Anime Expo 2026. Los usuarios pueden encontrarla en servicios como Apple TV, Prime Video, Google Play y YouTube en los territorios donde fue habilitada.

El lanzamiento representa una nueva oportunidad para quienes no pudieron verla en cines o buscan volver a disfrutar de la primera parte de esta etapa final desde casa.

La llegada al streaming y al formato digital convierte esta fecha en un momento esperado para los fanáticos, especialmente por tratarse de una historia que se aproxima a su conclusión.

El estreno digital abre una nueva etapa para los seguidores

"Demon Slayer" sigue la historia de Tanjiro para devolverle su humanidad a su hermana. (Captura de video)
"Demon Slayer" sigue la historia de Tanjiro para devolverle su humanidad a su hermana. (Captura de video)

La llegada de Castillo Infinito I a plataformas digitales cambia la forma en que el público puede acercarse a la película después de su recorrido cinematográfico.

El anuncio realizado en la Anime Expo 2026 confirmó que la cinta continuaría su expansión más allá de las salas, permitiendo que nuevos espectadores puedan acceder a la producción.

Con esta nueva ventana de exhibición, la franquicia continúa avanzando hacia el cierre de una historia que ha sido reconocida por su impacto dentro del mundo del anime.

Temas Relacionados

Demon Slayermexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

La presidenta de Perú tomó posesión el pasado 28 de julio, convirtiéndose en la primera mujer en estar al frente del país

Avanza reconciliación de México con Perú, afirma Sheinbaum: “Keiko Fujimori sabe sobre apoyo a Pedro Castillo”

Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

Los padres de familia han considerado que ello retrasaría nuevamente las investigaciones

Sheinbaum pide a papás de los 43 esperar a conocer avances tras petición de no crear nueva Comisión de la Verdad

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: inversión a industria automotriz, problemas en el examen de la UNAM, relación con Perú, entre lo relevante

La mandataria mexicana informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy miércoles 29 de julio: inversión a industria automotriz, problemas en el examen de la UNAM, relación con Perú, entre lo relevante

“Si la empresa cometió fraude, que se castigue”: Sheinbaum defiende honestidad de alumnos que presentaron examen a la UNAM

La empresa Territorium Life, que se encargó de la vigilancia durante la evaluación, solicitó una audiencia ante la Comisión Técnica Universitaria para aclarar la situación

“Si la empresa cometió fraude, que se castigue”: Sheinbaum defiende honestidad de alumnos que presentaron examen a la UNAM

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Ambos hermanos, al consagrarse campeones en sus respectivas modalidades, aportaron a la suma de medallas para México

Juan Pablo Melendres y Jonathan Melendres suman dos medallas de oro en Surf en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

El Mayo Zambada contaba con al menos 5 casas en Sinaloa y una caja de tráiler equipada para atender su salud

El asesinato que hizo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Juárez rompieran su alianza y comenzaran una sangrienta guerra

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán

Guerra del Cártel de Sinaloa dejó a la Policía Municipal de Culiacán con 144 bajas: la mayoría optó por el retiro anticipado

ENTRETENIMIENTO

Qué pasa si pones frases en broma en tus transferencias: este error te pone en la mira del SAT

Qué pasa si pones frases en broma en tus transferencias: este error te pone en la mira del SAT

Ultra México 2026: Precios de los boletos, fases de venta y dónde comprarlos antes de que se agoten

Qué dice el gobierno de San Nicolás sobre el ataque en la casa de Karely Ruiz

Flor Vigna y Cynthia Klitbo hablan de la rivalidad de México y Argentina por el Mundial 2026: “Este rollo es pasajero”

Conoce a Eva Blunt en ‘Drag Race México Latina Royale’: la redención en busca de la corona

DEPORTES

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

Sheinbaum celebra triunfo de jóvenes deportistas en el mundo: “Es el orgullo de ser mexicanos”

Cruz Azul vs Atlante: cuánto cuestan los boletos para el partido en el Estadio Banorte

México vs Puerto Rico: dónde ver el debut de la Selección Femenina Sub 23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

México se adueña del mar Caribe: gana cuatro medallas y lidera el surf en Santo Domingo 2026

México domina la primera jornada de la Natación con 9 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026