En medio de la controversia a Hernán Cortés, Martí Batres recuerda el papel de las enfermedades en la conquista de Tenochtitlan

Martí Batres destaca que la conquista provocó una de las peores catástrofes demográficas entre los pueblos indígenas de Mesoamérica. (Archivo Infobae)

Durante la guerra de conquista, Martí Batres, titular del ISSSTE, afirmó que los pueblos indígenas de Mesoamérica enfrentaron una de las peores catástrofes demográficas de la historia humana, en un contexto donde no solo influyeron las armas y caballos, sino también la llegada de enfermedades infecciosas, como la viruela, que devastaron a la población y provocaron la muerte de entre 15 y 20 millones de personas.

El comentario, difundido en las redes de Batres redes este 7 de mayo, se produce en medio del debate público por la visita de Isabel Díaz Ayuso y la polémica actual sobre el legado de Hernán Cortés.

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El colapso demográfico de los indígenas tras la llegada de los españoles

La llegada de enfermedades como la viruela, tras la conquista española, causó la muerte de entre 15 y 20 millones de personas en México. (Foto: Wiki Commons)

La caída demográfica en Mesoamérica tras la llegada de Cortés fue de una magnitud sin precedentes según el funcionario. Batres señaló que antes de la conquista, la población en México y áreas mesoamericanas rondaba entre 20 y 25 millones de personas.

Solo un siglo después, esa cifra habría descendido a 1 o 2 millones, con la diferencia explicada sobre todo por epidemias, pero también por guerras, hambre, explotación laboral, desplazamientos y el colapso social.

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Dentro de las enfermedades introducidas por los españoles y sus tropas, la viruela resultó la más letal de acuerdo con Batres. Se registró su ingreso a México en 1520, cuando llegó junto a los miembros de la expedición de Hernán Cortés. La epidemia se extendió rápidamente y castigó especialmente a la población mexica durante el sitio de Tenochtitlan. Entre sus víctimas mortales figura el tlatoani Cuitláhuac.

Las enfermedades fueron más agresivas por factores como la sobrepoblación y la falta de defensas de los indígenas

La falta de defensas inmunológicas entre los indígenas aceleró la transmisión de enfermedades como sarampión, tifoidea y difteria, entre otras. (Foto: Twitter@Cuauhtemoc_1521)

La transmisión de estos males fue explosiva. Batres explicó que “las ciudades mesoamericanas estaban muy pobladas, existía convivencia comunitaria, no había conocimientos sobre aislamiento ni contagio y la guerra provocaba movimientos masivos de población”. La falta de defensas inmunológicas entre los indígenas —quienes nunca habían estado expuestos a estas infecciones— agravó la propagación y mortandad.

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Además de la viruela, las epidemias incluyeron sarampión, tifoidea, parotiditis (paperas), difteria y otras infecciones respiratorias y gastrointestinales.

En el siglo XVI, la epidemia denominada “cocoliztli” también provocó millones de muertes. La causa de esta última aún está abierta al debate científico. Factores como la sequía y la desnutrición habrían agravado el cuadro, y algunos estudios sugieren que podría tratarse de una fiebre hemorrágica.

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Sheinbaum usa edicto del rey Carlos I para criticar a Hernán Cortés

Claudia Sheinbaum publicó un edicto de 1548 de Carlos I que denuncia atrocidades de Hernán Cortés en la conquista de México. EFE/Isaac Esquivel

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, difundió este 7 de mayo un edicto de 1548 firmado por Carlos I de España, donde el monarca abordó las atrocidades cometidas por Hernán Cortés en territorios que después conformarían el país.

De acuerdo con EFE, la publicación ocurre mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó una visita oficial a México y defendió la figura del conquistador.

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En el documento difundido, el Consejo Real de Indias ordenó la liberación de “todos los indios que el Marqués del Valle (Hernán Cortés) hizo esclavos en Las Indias”, según expuso la jefa del Ejecutivo en su cuenta en redes sociales.