Captan a Rodrigo Huescas entrenando tras su lesión: ¿Llegará al Mundial 2026 con México?

El jugador mexicano Rodrigo Huescas también fue sancionado en algún momento por exceso de velocidad en Dinamarca (especial)

A pocos meses del inicio del Mundial 2026, la Selección Mexicana enfrenta dudas y expectativas respecto a la recuperación de algunos de sus futbolistas.

Este jueves 9 de abril, Rodrigo Huescas regresó a las prácticas con el Copenhague tras la lesión de rodilla que lo mantuvo fuera de actividad durante varias semanas.

El lateral mexicano de 23 años realizó trabajo de campo como parte de su proceso de rehabilitación.

Su regreso a los entrenamientos marca un avance tras el periodo de incertidumbre médica, aunque todavía se desconoce si podrá estar disponible para la justa mundialista.

En semanas recientes, Huescas informó avances en su recuperación mediante sus redes sociales.

Ahora, su reincorporación al césped representa una nueva etapa en su rehabilitación, mientras el cuerpo técnico de la Selección Mexicana sigue de cerca su evolución.

El lateral mexicano ya prepara su regreso al futbol tras su grave lesión. (Ig:@rodrigohuescas18)

Rodrigo Huescas completa fase de entrenamiento en Copenhague

El regreso de Rodrigo Huescas al trabajo de campo con el Copenhague ocurre después de una etapa de rehabilitación física y ejercicios en gimnasio.

El club danés documenta que el jugador mexicano participa en sesiones específicas bajo supervisión médica, aunque todavía no disputa minutos en partidos oficiales.

El cuerpo técnico del Copenhague evalúa su evolución diaria para determinar el siguiente paso en su recuperación.

Selección Mexicana sigue de cerca el proceso de Huescas

La Selección Mexicana mantiene seguimiento sobre la condición física de Rodrigo Huescas ante la proximidad del Mundial 2026.

El área médica y los entrenadores nacionales observan los reportes del club europeo y consideran distintas alternativas en caso de que el jugador no recupere el ritmo competitivo necesario.

Hasta ahora, la presencia de Huescas en la convocatoria final permanece en duda.

La reincorporación de Rodrigo Huescas a los entrenamientos representa un avance en su recuperación, pero su participación en el Mundial 2026 todavía no es un hecho confirmado.

La decisión dependerá de su evolución física en las próximas semanas y de los criterios del cuerpo técnico nacional.

Javier Aguirre solo lo contemplaría si tiene actividad en Dinamarca. REUTERS/Raquel Cunha

La grave lesión de ligamento cruzado en la rodilla derecha que sufrió Rodrigo Huescas durante un encuentro de Champions League ante el Qarabag en octubre de 2025 marcó un giro decisivo en la trayectoria del lateral mexicano del FC Copenhague.

Pese a que solo disputaba su segundo compromiso en la Champions League, Rodrigo Huescas atravesaba una etapa destacada, sumando asistencias y adquiriendo protagonismo.

La confirmación médica despejó cualquier duda: rotura de ligamento cruzado.

El propio jugador describió que sintió cómo su rodilla “tronó” y, aunque trató de avanzar unos pasos, comprendió de inmediato la gravedad de lo ocurrido.

La posibilidad de que Rodrigo Huescas forme parte del Mundial 2026 está sujeta a los plazos de recuperación, pero el jugador sostiene intacta su determinación de pelear hasta el final. Su caso transmite perseverancia y podría transformarse en un referente de superación dentro del fútbol mexicano.