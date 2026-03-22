Pumas vs América EN VIVO: las Águilas buscarán igualar en unidades a los universitarios en el Clásico Capitalino

El Clásico Capitalino llega a la Jornada 12 del Clausura 2026 con Pumas y América en plena lucha por la tabla. Los universitarios buscan tres puntos vitales en casa para consolidarse en los primeros puestos, mientras que las Águilas llegan con confianza tras dos victorias seguidas.
La rivalidad mantiene el equilibrio: en los últimos diez duelos, América suma cuatro triunfos, Pumas tres y tres empates. En CU, las Águilas han sabido imponerse, lo que aumenta la tensión del encuentro.
La previa se encendió durante la semana, luego de que Adalberto Carrasquilla lanzara un mensaje directo a los azulcremas, recordando que el Olímpico Universitario es un escenario con historia. En este sentido, para Pumas, la energía de su afición y la experiencia del recién renovado Keylor Navas serán claves.