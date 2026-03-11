México Deportes

México vs Italia EN VIVO: la novena mexicana se juega el todo por el todo en el último partido de la fase de grupos frente a los Azzurri

El conjunto dirigido por Benjamín Gil llega al encuentro con la necesidad de limitar a Italia en el montículo, confiando en Javier Assad para conseguir la hazaña

La novena mexicana buscará el tirple empate en el Grupo B del Clásico Mundial de Beisbol, confiando en jugadores clave como Javier Assad y Jarren Durán. (Ilustración_ Jesús Aviles / Infobae México)
22:13 hsHoy

¿Cómo llega Italia al Clásico Mundial de Beisbol?

Cómo llega Italia, rival de México, al Clásico Mundial de Béisbol

Los azzurri cuentan con una generación importante de jugadores en MLB y buscarán obtener por segundo torneo consecutivo su clasificación a la siguiente ronda

Los azzurri cuentan con una generación importante de jugadores en MLB y buscarán obtener por segundo torneo consecutivo su clasificación a la siguiente ronda. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

A pocas semanas del arranque del Clásico Mundial de Béisbol, los equipos presentaron sus rosters para el torneo, en lo que promete ser un torneo intenso por alcanzar el campeonato.

22:08 hsHoy

¿Quién será el pitcher de Italia para el duelo contra México?

Aaron Nola será el pitcher abridor de Italia para enfrentar a México en el Clásico Mundial de Beisbol

La selección azzurri sabe de la importancia del encuentro contra el representativo mexicana y por ello ha decidido mandar su principal as en la rotación para este enfrentamiento

La selección azzurri sabe de la importancia del encuentro contra el representativo mexicana y por ello ha decidido mandar su principal as en la rotación para este enfrentamiento. (Kim Klement Neitzel-Imagn Images)

En la transmisión del enfrentamiento entre México y los Arizona Diamondbacks, Rodrigo López, gerente general del equipo tricolor, confirmó que Aaron Nola será el pitcher abridor de Italia para el duelo contra México.

21:57 hsHoy

¿Cómo le ha ido a México en sus enfrentamientos contra Italia en el Clásico Mundial de Beisbol?

¡Doloroso recuerdo! , esto ocurrió la última vez que México se enfrentó a Italia en el Clásico Mundial de Beisbol

En la edición del 2017, los Azzurri dejaron fuera a la selección mexicana en Guadalajara, Jalisco, siendo una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del torneo

En la edición del 2017, los Azzurri dejaron fuera a la selección mexicana en Guadalajara, Jalisco, siendo una de las eliminaciones más dolorosas en la historia del torneo. (Troy Taormina-Imagn Images)

Estamos a un día de que México se mida a Italia por el boleto a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol y en la memoria queda el recuerdo de aquella dolorosa eliminación del tricolor en la edición 2017 ante el cuadro tricolor.

21:52 hsHoy

¿Qué dijo Italia sobre México y su próximo encuentro en el Clásico Mundial de Beisbol 2026?

“Tenemos respeto por Benjamín Gil y todos sus jugadores”, mánager de Italia habla sobre el juego ante México en el Clásico Mundial de Béisbol

México e Italia se disputarán el boleto a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol, donde el tricolor está obligado a conseguir a la victoria

México e Italia se disputarán el boleto a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Beisbol, donde el tricolor está obligado a conseguir a la victoria. (Thomas Shea-Imagn Images)

Francisco Cervelli, mánager de la selección italiana, no escatimó elogios hacia México en la conferencia de prensa posterior a la victoria de su equipo ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol:

21:34 hsHoy

La Selección Mexicana de Beisbol llega al cierre de la fase de grupos del Clásico Mundial 2026 con la obligación de ganar ante Italia para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final.

Tras la sorpresiva victoria de los Azzurri sobre Estados Unidos, el grupo B quedó abierto y el equipo dirigido por Benjamín Gil debe no sólo obtener el triunfo, sino también cuidar la diferencia de carreras permitidas, ya que los criterios de desempate podrían ser decisivos si se produce un triple empate en la cima de la tabla.

