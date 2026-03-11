México vs Italia EN VIVO: la novena mexicana se juega el todo por el todo en el último partido de la fase de grupos frente a los Azzurri

A pocas semanas del arranque del Clásico Mundial de Béisbol, los equipos presentaron sus rosters para el torneo, en lo que promete ser un torneo intenso por alcanzar el campeonato.
En la transmisión del enfrentamiento entre México y los Arizona Diamondbacks, Rodrigo López, gerente general del equipo tricolor, confirmó que Aaron Nola será el pitcher abridor de Italia para el duelo contra México.
Estamos a un día de que México se mida a Italia por el boleto a cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol y en la memoria queda el recuerdo de aquella dolorosa eliminación del tricolor en la edición 2017 ante el cuadro tricolor.
Francisco Cervelli, mánager de la selección italiana, no escatimó elogios hacia México en la conferencia de prensa posterior a la victoria de su equipo ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol:
La Selección Mexicana de Beisbol llega al cierre de la fase de grupos del Clásico Mundial 2026 con la obligación de ganar ante Italia para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a cuartos de final.
Tras la sorpresiva victoria de los Azzurri sobre Estados Unidos, el grupo B quedó abierto y el equipo dirigido por Benjamín Gil debe no sólo obtener el triunfo, sino también cuidar la diferencia de carreras permitidas, ya que los criterios de desempate podrían ser decisivos si se produce un triple empate en la cima de la tabla.