Adiós al desempleo a los 60: INAPAM abre registro para conseguir trabajo formal y con prestaciones

El INAPAM es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener 60 años o más en México y querer seguir generando ingresos propios ya no implica depender de totalmente de la suerte ni de contactos.

Hay una puerta institucional abierta todo el año, sin convocatoria y sin lista de espera, que conecta a personas adultas mayores con empleos reales en empresas públicas y privadas, o con actividades productivas en espacios accesibles.

PUBLICIDAD

Pocos lo saben porque la imagen pública del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se reduce casi siempre a la tarjeta de descuentos.

Para registrarse al programa, basta con presentar tres documentos: identificación oficial, credencial INAPAM y CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Inapam hace más que repartir tarjetas de descuento

Lo que se desconoce en muchas ocasiones es que el Inapam, según su portal oficial, es el organismo rector de la política nacional a favor de este sector de la población, con atribuciones para coordinar acciones que garanticen su inclusión económica y social.

PUBLICIDAD

Una de esas acciones es el Servicio de Vinculación Productiva, un programa que existe para que quienes deseen mantenerse activos laboralmente puedan hacerlo de una manera más sencilla.

El trámite de la credencial Inapam puede realizarlo un tercero con carta poder en caso de que la persona adulta mayor no pueda acudir directamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este servicio, la institución intenta abrir espacios laborales para un sector que frecuentemente encuentra cerradas las puertas del empleo formal.

Empleo formal o actividad voluntaria: en qué consiste cada modalidad

El Servicio de Vinculación Productiva opera bajo dos esquemas distintos.

El primero es el empleo formal: el Inapam gestiona el acercamiento entre personas adultas mayores y empresas públicas o privadas que promueven prácticas incluyentes.

PUBLICIDAD

El instituto actúa como enlace; son las propias compañías quienes formalizan la contratación.

Cada estado de la república puede solicitar un requisito adicional al tramitar la credencial; el portal oficial recomienda verificar en el módulo más cercano antes de acudir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tratarse de empleos formales, la ley obliga a que cada puesto incluya el salario mínimo vigente para 2026, que asciende a más de 9,000 pesos mexicanos mensuales en la mayor parte del territorio nacional.

PUBLICIDAD

Además, a eso se suman todas las prestaciones establecidas en la normativa laboral, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

El segundo esquema es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, que consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio.

Para acceder a un empleo formal a través del Inapam, las empresas contratantes están obligadas por ley a ofrecer salario y todas las prestaciones establecidas en la normativa laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí las condiciones son distintas: no existe vínculo laboral entre la persona adulta mayor y el establecimiento, no se suscribe contrato y ninguna de las partes adquiere obligaciones laborales.

PUBLICIDAD

La retribución en la segunda opción del programa depende de las propinas que los clientes decidan entregar.

La lista de documentos que se necesitan para obtener la credencial

Para acceder al Servicio de Vinculación Productiva, el punto de partida es contar con la credencial Inapam.

El trámite es presencial, gratuito y se resuelve en una sola visita a cualquier módulo de atención a nivel nacional, en horario de 8:00 a 14:00 horas, según el portal oficial de la institución.

PUBLICIDAD

Los documentos necesarios para obtener la credencial son:

Para quienes buscan una actividad más flexible, el programa también ofrece la modalidad de empacadoras en tiendas de autoservicio sin necesidad de firmar contrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Acta de nacimiento legible.

Identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la alcaldía o municipio de residencia.

CURP actualizada.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.

Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra, en blanco y negro o a color.

CURP y número telefónico de una persona de contacto de emergencia.

El trámite lo puede realizar la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder.

Esta infografía detalla de manera clara y concisa los documentos y pasos necesarios para obtener la credencial Inapam, un trámite gratuito y presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto advierte en su portal que cada estado de la república puede solicitar un requisito adicional, por lo que conviene verificar los requisitos en el módulo más cercano antes de acudir.

PUBLICIDAD

Cómo registrarse al programa una vez que se tiene la credencial

Con la credencial emitida, la persona puede presentarse en cualquier módulo de atención y solicitar su incorporación al Servicio de Vinculación Productiva.

Los documentos que se entregan en ventanilla en ese segundo momento se reducen a tres:

Identificación oficial.

Credencial Inapam.

CURP.

Para participar en cualquiera de las dos modalidades del programa, es indispensable contar con la credencial Inapam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución, la atención es presencial con el propósito de lograr una vinculación laboral ajustada al perfil y las necesidades de cada solicitante.

PUBLICIDAD

El registro permanece abierto durante todo el año, sin fechas de corte.

Para acceder al empleo formal, el Inapam actúa como enlace entre el adulto mayor y las empresas; la contratación y el pago de prestaciones son responsabilidad de cada compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación de los módulos en las 32 entidades del país puede consultarse en el portal oficial de la institución, disponible en (gob.mx/inapam).