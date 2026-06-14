México

Adiós al desempleo a los 60: INAPAM abre registro para conseguir trabajo formal y con prestaciones

Hay un programa federal disponible para cualquier persona mayor de 60 años que quiera seguir trabajando y que opera sin fechas límite

Guardar
Google icon
Ilustración de una mujer chef y un hombre con traje, sosteniendo una credencial de identificación oficial mexicana con su foto, sobre un fondo geométrico.
El INAPAM es el organismo rector de la política nacional a favor de las personas adultas mayores en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tener 60 años o más en México y querer seguir generando ingresos propios ya no implica depender de totalmente de la suerte ni de contactos.

Hay una puerta institucional abierta todo el año, sin convocatoria y sin lista de espera, que conecta a personas adultas mayores con empleos reales en empresas públicas y privadas, o con actividades productivas en espacios accesibles.

PUBLICIDAD

Pocos lo saben porque la imagen pública del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) se reduce casi siempre a la tarjeta de descuentos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para registrarse al programa, basta con presentar tres documentos: identificación oficial, credencial INAPAM y CURP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Inapam hace más que repartir tarjetas de descuento

Lo que se desconoce en muchas ocasiones es que el Inapam, según su portal oficial, es el organismo rector de la política nacional a favor de este sector de la población, con atribuciones para coordinar acciones que garanticen su inclusión económica y social.

PUBLICIDAD

Una de esas acciones es el Servicio de Vinculación Productiva, un programa que existe para que quienes deseen mantenerse activos laboralmente puedan hacerlo de una manera más sencilla.

Hombre y mujer mayores con cabello canoso muestran una credencial del INAPAM a las manos de un empleado en una ventanilla de atención en una oficina.
El trámite de la credencial Inapam puede realizarlo un tercero con carta poder en caso de que la persona adulta mayor no pueda acudir directamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con este servicio, la institución intenta abrir espacios laborales para un sector que frecuentemente encuentra cerradas las puertas del empleo formal.

Empleo formal o actividad voluntaria: en qué consiste cada modalidad

El Servicio de Vinculación Productiva opera bajo dos esquemas distintos.

El primero es el empleo formal: el Inapam gestiona el acercamiento entre personas adultas mayores y empresas públicas o privadas que promueven prácticas incluyentes.

El instituto actúa como enlace; son las propias compañías quienes formalizan la contratación.

Composición de cuatro escenas: una cajera, una cuidadora con niños, un jardinero podando rosas y un trabajador de limpieza con pulidora en un pasillo.
Cada estado de la república puede solicitar un requisito adicional al tramitar la credencial; el portal oficial recomienda verificar en el módulo más cercano antes de acudir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al tratarse de empleos formales, la ley obliga a que cada puesto incluya el salario mínimo vigente para 2026, que asciende a más de 9,000 pesos mexicanos mensuales en la mayor parte del territorio nacional.

Además, a eso se suman todas las prestaciones establecidas en la normativa laboral, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.

El segundo esquema es el Sistema de Personas Voluntarias Empacadoras de Mercancía, que consiste en el empacado de productos en tiendas de autoservicio.

Un hombre mayor con barba y gafas, sentado en una silla de ruedas, escribe en un teclado frente a un monitor de ordenador en una oficina moderna. Colegas trabajan de fondo.
Para acceder a un empleo formal a través del Inapam, las empresas contratantes están obligadas por ley a ofrecer salario y todas las prestaciones establecidas en la normativa laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aquí las condiciones son distintas: no existe vínculo laboral entre la persona adulta mayor y el establecimiento, no se suscribe contrato y ninguna de las partes adquiere obligaciones laborales.

La retribución en la segunda opción del programa depende de las propinas que los clientes decidan entregar.

La lista de documentos que se necesitan para obtener la credencial

Para acceder al Servicio de Vinculación Productiva, el punto de partida es contar con la credencial Inapam.

El trámite es presencial, gratuito y se resuelve en una sola visita a cualquier módulo de atención a nivel nacional, en horario de 8:00 a 14:00 horas, según el portal oficial de la institución.

Los documentos necesarios para obtener la credencial son:

Mujer adulta mayor de pelo gris sentada en una silla de ruedas, sonriendo y escribiendo en una laptop sobre un escritorio de madera.
Para quienes buscan una actividad más flexible, el programa también ofrece la modalidad de empacadoras en tiendas de autoservicio sin necesidad de firmar contrato. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente: credencial del INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o carta de identidad emitida por la alcaldía o municipio de residencia.
  • CURP actualizada.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: recibo de luz, agua, teléfono, predial o estado de cuenta bancario a nombre del solicitante.
  • Una fotografía reciente tamaño infantil, en papel fotográfico, fondo blanco, de frente, sin lentes ni gorra, en blanco y negro o a color.
  • CURP y número telefónico de una persona de contacto de emergencia.

El trámite lo puede realizar la persona adulta mayor directamente o un tercero con carta poder.

Infografía con título "Documentos para tramitar la credencial Inapam" mostrando una pareja de adultos mayores, iconos de requisitos y el proceso.
Esta infografía detalla de manera clara y concisa los documentos y pasos necesarios para obtener la credencial Inapam, un trámite gratuito y presencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto advierte en su portal que cada estado de la república puede solicitar un requisito adicional, por lo que conviene verificar los requisitos en el módulo más cercano antes de acudir.

Cómo registrarse al programa una vez que se tiene la credencial

Con la credencial emitida, la persona puede presentarse en cualquier módulo de atención y solicitar su incorporación al Servicio de Vinculación Productiva.

Los documentos que se entregan en ventanilla en ese segundo momento se reducen a tres:

  • Identificación oficial.
  • Credencial Inapam.
  • CURP.
La nueva vejez: cómo cambia la vida cuando se extiende la longevidad
Para participar en cualquiera de las dos modalidades del programa, es indispensable contar con la credencial Inapam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la institución, la atención es presencial con el propósito de lograr una vinculación laboral ajustada al perfil y las necesidades de cada solicitante.

El registro permanece abierto durante todo el año, sin fechas de corte.

Seis adultos mayores, algunos con chalecos reflectivos, interactúan y organizan suministros médicos frente a una ambulancia estacionada en una calle suburbana.
Para acceder al empleo formal, el Inapam actúa como enlace entre el adulto mayor y las empresas; la contratación y el pago de prestaciones son responsabilidad de cada compañía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación de los módulos en las 32 entidades del país puede consultarse en el portal oficial de la institución, disponible en (gob.mx/inapam).

Temas Relacionados

InapamEmpleo FormalPrestacionesTrabajoAdultos Mayoresmexico-serviciosmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Mousse de chocolate casero y bajo en azúcares: la receta ideal para un snack saludable y nutritivo

Su versatilidad permite disfrutar de un postre suave, con sabor intenso y control total sobre los ingredientes, lo que ayuda a reducir el consumo de azúcares refinados

Mousse de chocolate casero y bajo en azúcares: la receta ideal para un snack saludable y nutritivo

Comité Organizador de la Marcha del Orgullo en Querétaro se deslinda de actos vandálicos y ofrece diálogo

En un pronunciamiento, la agrupación afirma que las afectaciones al inmueble estatal no reflejan los valores de respeto e inclusión de la movilización, y ofrece escuchar, dialogar y aportar al esclarecimiento de lo ocurrido

Comité Organizador de la Marcha del Orgullo en Querétaro se deslinda de actos vandálicos y ofrece diálogo

Accidente en México-Pachuca: volcadura de microbús deja 15 lesionados en Tlalnepantla

Un carril permanece cerrado y autoridades investigan el percance

Accidente en México-Pachuca: volcadura de microbús deja 15 lesionados en Tlalnepantla

¿Por qué la izquierda global voltea a ver a Claudia Sheinbaum como su nueva referencia?

Doctorado en Berkeley, tres tatuajes de mariposas y el país más complejo del continente: quién es Claudia Sheinbaum

¿Por qué la izquierda global voltea a ver a Claudia Sheinbaum como su nueva referencia?

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Matías Romero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Oaxaca registra sismo de 4.1 de intensidad en Matías Romero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

Agresión armada en vivienda de la alcaldía Azcapotzalco deja 4 personas muertas y 2 menores de edad heridas

El 75% de los homicidios en México se cometen con armas de Estados Unidos y Washington reduce sus controles

Zar antidrogas advierte que EEUU va contra políticos mexicanos que protejan a cárteles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 14 de junio: ataque armado en vivienda de Azcapotzalco deja 4 muertos y 2 heridos

Cae presunto líder de “Los Vallarta” en Edomex: con este suman 8 los detenidos

ENTRETENIMIENTO

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

Anahí y Alfonso Herrera revelan íntimos detalles sobre sus peleas y hablan sobre regresar a RBD juntos

De qué murió el papá del actor Pablo Lyle; famoso no pudo despedirse debido a su sentencia en prisión de EEUU

Karla Souza genera polémica tras asistir al Mundial 2026 y publicar mensajes sobre desapariciones en México

Alfredo Adame sorprende como DJ en club de Cuernavaca

Danny Ocean anuncia concierto GRATIS en la CDMX tras su show en el Mundial 2026: ¿dónde y a qué hora será?

DEPORTES

Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Equipo femenil obtiene medalla de plata en la Copa del Mundo de Tiro con Arco

Dura baja en Chivas, Celeste Espino se despide de la afición rojiblanca

Ana Paula Vázquez conquista dos medallas de plata con México en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Antalya

Isaac del Toro se lleva la victoria en la etapa 8 y es campeón del Tour Auvergne Rhone-Alpes

La peculiar historia de Merlín, el Pato mundialista que se hizo viral: cómo surgió, qué come y de dónde es