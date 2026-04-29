Estados Unidos

Un refugio de Florida protege a las mascotas de inmigrantes deportados

Las entidades dedicadas a la protección de perros y gatos advierten sobre el incremento de ingresos a raíz de operativos de inmigración, mientras que las autoridades estatales minimizan el alcance del fenómeno

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Una mujer de cabello oscuro y camiseta verde abraza a un perro grande de pelaje gris atigrado en un patio soleado con césped. La mujer sonríe y el perro mira hacia arriba
El refugio Mercy Full Project en Tampa se ha convertido en un apoyo clave para mascotas abandonadas por la deportación de sus dueños inmigrantes en Florida (Captura de video: Bay News 9).

El aumento sostenido de detenciones y deportaciones de inmigrantes en Florida provoca un efecto colateral silencioso: cientos de perros y gatos quedan sin hogar a medida que sus familias son expulsadas del país. Organizaciones de rescate animal en Tampa, Florida, ya califican esta situación como una crisis, según Tampa Bay Times y FOX 13 News.

El rol de Mercy Full Project ante el aumento de animales abandonados

A nivel nacional, el ritmo de los operativos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y agencias estatales se mantiene constante con cientos de arrestos diarios, de acuerdo con Tampa Bay Times. Por su parte, Florida es uno de los estados donde las agencias policiales mantienen una colaboración más activa con las autoridades federales de migración.

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En el último año y medio, casos como el de Flaco, un pitbull americano de dos años, y Lyka, una perra preñada, ambos rescatados tras la deportación de sus dueños a México, se han vuelto habituales para la colombiana Heydi Acuna, fundadora de Mercy Full Project.

Este refugio, establecido en 2019 en el centro de Tampa, se creó inicialmente para rescatar animales y gestionar adopciones, pero ha ampliado su misión ante la presión de las políticas migratorias actuales.

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Vista aérea de dos perros pitbull mix de color blanco en césped artificial verde. El de la izquierda con lengua fuera, el de la derecha está sonriendo.
Flaco, un pitbull americano, y Lyka, una perra preñada, fueron rescatados tras la deportación de sus dueños a México en Tampa (Instagram: @mercyfullproject).

Según Acuna en Tampa Bay Times, las llamadas mensuales por animales abandonados tras arrestos migratorios pasaron de 10 a entre 40 y 50 en los últimos meses. Acuna atribuye este aumento directamente a la intensificación de deportaciones de la administración de Donald Trump: “Uno empieza a preguntarse, ¿qué está pasando? Lo que sucede es que los dueños desaparecieron, fueron arrestados por inmigración o simplemente ya no pueden hacerse cargo de ellos”.

Además, la fundadora ha identificado un fenómeno reciente entre los animales rescatados: la llegada de perros de raza pura, como Yorkshire terriers, bulldogs franceses y Shih Tzus, que pueden alcanzar un valor de hasta USD 5.000, cuyos dueños dejan de reclamarlos por temor a ser identificados ante las autoridades.

“Si vas a un refugio del condado, te pedirán identificación, y si están buscando o criminalizando a personas por su estatus migratorio, puede que tengas demasiado miedo como para intentar recuperar a tu mascota”, explicó Acuna al medio de Tampa.

Una mujer de cabello oscuro se arrodilla sosteniendo un cachorro blanco y negro con collar rojo, mirándolo con cariño frente a un puesto verde de "Puppy Kisses"
La fundadora Heydi Acuna denuncia que las llamadas por animales abandonados tras arrestos migratorios se han multiplicado por cinco en los últimos meses en Tampa (Instagram: @mercyfullproject).

El costo económico y el laberinto legal para recuperar a las mascotas

El programa CBP Home, administrado por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), permite a los inmigrantes gestionar su salida voluntaria, recibir asistencia para el viaje y acceder a un pago de USD 2.600, acreditado únicamente tras el arribo al país de destino. Según informó la entidad al Tampa Bay Times, los inmigrantes pueden designar a un vecino o familiar para el cuidado de sus animales y, al optar por la autodeportación, tienen la posibilidad de mantener la tenencia de sus mascotas.

No obstante, el costo de trasladar un animal de compañía fuera de Estados Unidos oscila entre USD 1.000 y más de USD 5.000 en vuelos internacionales de carga, de acuerdo con la plataforma estadounidense PetWorks, citada por el Tampa Bay Times. Esta suma resulta inaccesible para quienes enfrentan procesos de deportación y han perdido sus ingresos.

En consecuencia, Heydi Acuna solicitó en FOX 13 News que las autoridades incluyan el bienestar animal en los procedimientos de deportación: “Si estas familias van a ser deportadas, al menos deberían hacer preguntas y colaborar con los recursos para encontrar a los animales que poseen”.

Imagen de un folleto del programa CBP Home, mostrando un vuelo gratuito y una bonificación de $2,600, con el sello del DHS y una familia
Los participantes en CBP Home pueden recibir asistencia para organizar el viaje y acceder a un pago de 2.600 dólares tras llegar a su país de destino (Instagram: @embajadaeeuuarg).

Autoridades locales minimizan el fenómeno pero refugios advierten saturación

Ante la saturación de los centros independientes, las agencias gubernamentales consultadas por el Tampa Bay Times presentan una perspectiva distinta. Todd Pratt, portavoz del condado de Hillsborough, indicó que “no ha visto muchas mascotas adicionales que parezcan haber sido traídas porque el dueño ha sido detenido, deportado o forzado a irse repentinamente”.

A su vez, portavoces de los condados de Pasco y Pinellas manifestaron que, al no contar con datos precisos sobre los motivos de custodia, no pueden determinar si un animal fue abandonado a raíz de una redada migratoria o por otras razones legales.

Pese a la postura de las autoridades, los testimonios de quienes intervienen en el rescate animal tienen otra opinión. Cristina Ruben, responsable de la organización I Film Heroes y testigo de numerosos rescates, acompañó a Acuna una mañana en Plant City cuando recogieron seis perros cuya familia había sido deportada repentinamente a México. Sobre ello, Ruben expresó: “Fue desgarrador”.

Mujer sonriente con camiseta verde sostiene un perro marrón y blanco. El perro mira a cámara. Fondo interior con paredes claras y puerta de cristal
La fundadora Heydi Acuna destaca que la presión de las políticas migratorias altera no solo la vida de las personas sino también la de sus mascotas (Instagram: @mercyfullproject).

Otras organizaciones y su respuesta ante la crisis de abandono

La organización Colectivo Árbol que asiste a inmigrantes centroamericanos y trabajadores agrícolas en el Condado de Hillsborough fue fundada por Isaret Jeffers y también recibe reportes diarios de perros y gatos que quedan en las calles tras la detención de sus familias. Jeffers explicó al Tampa Bay Times que parte del problema surge por el temor de los inmigrantes indocumentados a pedir ayuda, ya que cualquier contacto con agencias oficiales podría afectar su estatus migratorio.

Por esta razón, cuando reparte alimentos a familias necesitadas dos veces por semana, Jeffers también incluye bolsas de comida para perros y gatos para ayudar a vecinos que asumen el cuidado de animales huérfanos por deportación.

Asimismo, algunos refugios, como Ark of Paws Sanctuary, dirigido por Catalina McLoughlin, han ampliado sus operaciones fuera de Tampa para rescatar animales abandonados. McLoughlin, en diálogo con el Tampa Bay Times, calificó la situación como una crisis sin precedentes: “Las personas no pueden hacer nada cuando las deportan. Ellos sufren y para mí es fundamental rescatar a sus mascotas”.

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