Sheinbaum recibe en Palacio Nacional a Ben Horowitz, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley

Sheinbaum se reunió con Ben Horowitz en Palacio Nacional. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reunió en Palacio Nacional con Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz, considerado uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, en Estados Unidos.

En su cuenta de X, la mandataria detalló que durante la reunión ambos dialogaron sobre la economía México y coincidieron en que el país “es ejemplo de confianza y certeza económica”.

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Esto pocos días después de que se reunió con Jamie Dimon, director ejecutivo deJ.P. Morgan, considerado el banco con mayor valor de mercado en el mundo, y en medio de la tensión que se ha generado entre México y Estados Unidos por la la revisión del tratado comercial entre ambos países con Canadá (T-MEC).

“En Palacio Nacional, recibimos a Ben Horowitz, cofundador y socio general de la firma financiera Andreessen Horowitz. Coincidimos en que México es ejemplo de confianza y certeza económica”, escribió en su cuenta de X.

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¿Quién es Ben Horowitz?

Ben Horowitz es cofundador y socio general de Andreessen Horowitz (a16z), una firma de capital de riesgo en Silicon Valley.

Es autor de los bestsellers de The New York Times The Hard Thing About Hard Things y What You Do Is Who You Are. Además, creó el Fondo de Liderazgo Cultural de a16z, orientado a vincular a líderes culturales con empresas de tecnología emergente y a ampliar el acceso de jóvenes afroamericanos al sector tecnológico.

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Previamente, Horowitz fue cofundador y director ejecutivo de Opsware (antes Loudcloud), empresa que Hewlett-Packard adquiere por USD 1,600 millones en 2007.

Tras esa operación, HP lo nombró vicepresidente y director general de Optimización de Tecnología Empresarial para Software.

Horowitz también fue vicepresidente y director general de la división de Plataforma de Comercio Electrónico de America Online, donde supervisa el desarrollo del servicio Shop@AOL.

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Previamente, dirige varias divisiones de producto en Netscape Communications y se desempeña como vicepresidente de la línea de productos de Directorio y Seguridad.

Antes de incorporarse a Netscape, en julio de 1995, ocupa diversos puestos directivos de marketing de productos en Lotus Development Corporation.

Horowitz tiene una maestría y una licenciatura en informática, de la UCLA y la Universidad de Columbia, respectivamente.

También forma parte de los consejos de administración de Anyscale, Databricks, Mayvenn, NationBuilder, Navan y UnitedMasters.

El 9 de junio pasado, la presidenta se reunió con Jamie Dimon, director ejecutivo de J.P. Morgan, con quien conversó sobre las perspectivas favorables para México, la solidez de la economía nacional y la importancia de la agenda comercial de Norteamérica.

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Esto, poco después de que la agencia R&I ratificó recientemente la calificación crediticia de México con perspectiva estable, reconociendo el compromiso del Gobierno federal con la consolidación fiscal y una deuda manejable.

Esta ratificación se apoyó en la solidez de la posición externa del país y la estabilidad del sistema financiero.

México mantiene cerca del 80% de su deuda en moneda nacional y cuenta con reservas internacionales por 256 mil millones de dólares, además de acceso a la Línea de Crédito Flexible del FMI.

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Finalmente, se abordó la revisión del T-MEC, tema que genera presión. México y Canadá solicitaron renovar el tratado comercial, aunque persiste la incertidumbre sobre el proceso.