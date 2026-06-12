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Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

La selección surcoreana inició su participación mundialista con una victoria de 2-1 sobre Chequia

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Mundial 2026 - Corea - Rep. Checa
(Photo by Ulises RUIZ / AFP)

La segunda jornada del Grupo A del Mundial 2026 comenzará con un duelo que podría marcar el rumbo de la clasificación. Tras debutar con victoria en sus respectivos encuentros, México y Corea del Sur llegarán a su enfrentamiento con la posibilidad de quedarse en solitario con la cima del sector.

Luego de la remontada de los asiáticos sobre Chequia, el tecnico Hong Myung-bo reconoció que el partido ante el conjunto dirigido por Javier Aguirre será determinante en la lucha por el liderato, además de admitir la dificultad que representa enfrentar al país anfitrión.

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Corea del Sur ve ante México un partido clave para el liderato

(REUTERS/Amanda Perobelli)
(REUTERS/Amanda Perobelli)

La selección surcoreana inició su participación mundialista con una victoria de 2-1 sobre Chequia. Los goles de Hwang In-beom y Oh Hyeon-gyu permitieron revertir la desventaja inicial provocada por el tanto de Ladislav Krejčí.

Tras el encuentro, Hong Myung-bo señaló que el siguiente compromiso será una prueba importante para sus aspiraciones dentro del grupo.

“Nos vamos a preparar muy bien para nuestro siguiente duelo ante México y entregarlo todo. Parece que ahí nos jugamos el liderato de grupo, pero ya habrá tiempo de pensar en ellos en lo que será un duelo muy importante. México ha ganado y nosotros también”, declaró en conferencia de prensa.

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El resultado dejó a ambas selecciones con tres puntos después de la primera jornada, por lo que el enfrentamiento podría definir quién toma ventaja rumbo a los octavos de final.

El apoyo de la afición mexicana preocupa al técnico coreano

(REUTERS/Carlos Perez Gallardo)
(REUTERS/Carlos Perez Gallardo)

El entrenador surcoreano también reconoció que jugar contra el equipo local representa un desafío adicional debido al respaldo que recibe de su afición.

Hong Myung-bo explicó que observó el partido inaugural entre México y Sudáfrica, donde pudo apreciar el ambiente generado por los seguidores mexicanos.

“Antes de jugar hoy, vimos el partido entre México y Sudáfrica. Hoy el equipo local contó con todo el apoyo. Ver a los jugadores jugar con ese apoyo tan entusiasta será una gran carga para nosotros también”, señaló.

A pesar de ello, destacó que haber disputado previamente un encuentro en el Estadio Guadalajara les permitirá llegar con una mejor adaptación al escenario.

“Sin embargo, como ya hemos jugado en este estadio una vez más, me siento un poco aliviado en ese sentido, pero es cierto que jugar contra el equipo local conlleva mucha presión”, agregó.

El encuentro entre México y Corea del Sur está programado para el 18 de junio a las 19:00 horas, en un duelo que enfrentará a los dos ganadores de la primera jornada del Grupo A.

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