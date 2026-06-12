México

Sheinbaum desconoce investigación contra Esteban Villegas y Samuel García tras detención de empresario ligado a huachicol

Durante la conferencia de prensa matutina Sheinbaum dijo que la Fiscalía General de la República tendría que informar sobre el tema

Guardar
Google icon
(Presidencia)
(Presidencia)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina, que la Fiscalía General de la República (FGR) tenía que responder sobre una presunta acusación contra Esteban Villegas, gobernador de Durango, por presuntos vínculos con el crimen organizado, y Samuel García, gobernador de Nuevo León, tras la detención de un empresario presuntamente vinculado a temas de huachicol que estaría relacionado con él.

“Son temas que tiene que contestar la Fiscalía, y no tengo yo ninguna información, no se ha dado ninguna información sobre estos temas en el Gabinete ni me han dado ninguna información relacionada con las dos personas, los dos gobernadores, no tenemos información”, señaló la mandataria nacional.

PUBLICIDAD

Esteban Villegas sería investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado

El pasado jueves, el periodista Carlos Loret de Mola reveló que el Gabinete de Seguridad, encabezado por Sheinbaum, mantenía bajo estricta investigación a Esteban Villegas, gobernador de Durango priista. De acuerdo con lo revelado por Loret de Mola, autoridades federales y agencias de Estados Unidos indagan un presunto pacto entre el mandatario estatal y el crimen organizado para mantener la estabilidad delictiva en la región, una estrategia conocida como Pax Narca.

De acuerdo con la información disponible, fuentes de primer nivel dentro del aparato de seguridad federal señalan que las alarmas se encendieron debido a la falta de cooperación de las autoridades de Durango en los operativos federales, lo que contrastaba con el desempeño de otros gobernadores de la oposición.

PUBLICIDAD

La desconfianza hacia Villegas se intensificó cuando la situación de violencia en Sinaloa comenzó a impactar la seguridad nacional. De acuerdo con las investigaciones, capos de la facción de Ismael El Mayo Zambada del Cártel de Sinaloa que operaban en Culiacán, encontraron refugio en el estado vecino.

Esteban Villegas, gobernador de Durango. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)
Esteban Villegas, gobernador de Durango. (FOTO: GRACIELA LÓPEZ / CUARTOSCURO.COM)

“Los narcos que hacían la guerra en Culiacán se cruzaban a vivir protegidos a Durango. En concreto, los narcos que se quedaron operando la facción de Ismael ‘El Mayo’ Zambada García: su hijo, Ismael Zambada Sicairos, alias ‘Mayito Flaco’, y Alfonso ‘Poncho’ Limón, su brazo derecho”, expuso el columnista.

Dicha movilización de objetivos prioritarios del Gobierno federal hacia territorio duranguense obstaculizó las acciones estratégicas para pacificar la región. Informes de inteligencia del gabinete de Sheinbaum apuntan a que en Durango “se atoraban los operativos, fracasaban las acciones, no se cumplían los arrestos, arrastraban los pies”, consolidando al estado como zona de resguardo para La Mayiza, en alianza con el grupo criminal Los Cabrera.

El escenario para el mandatario duranguense dio un giro internacional, luego de que el Gobierno de los Estados Unidos solicitara formalmente información sobre sus actividades a las autoridades mexicanas.

A diferencia del hermetismo y la defensa institucional mostrada en el caso del gobernador morenista de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, el gobierno de Sheinbaum optó por una postura de total apertura con las agencias estadounidenses respecto al priista, se señala.

“A diferencia de lo que hicieron en el caso del gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, las autoridades mexicanas se mostraron notablemente cooperativas y diligentes con los americanos. Sobre Rocha, nada. Sobre Villegas, lo que quisieran", expone Loret de Mola.

Imagen BOXB2MLPMRGPNKKIEWK5HN4U7I

Fuentes policiales indicaron que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA cuentan con testimonios de integrantes capturados del Cártel de Sinaloa, quienes ya han detallado la red de vínculos políticos en el llamado Triángulo Dorado, que es como se conoce a la región de Sinaloa, Durango y Chihuahua.

Ante esto, la reactivación de procesos judiciales en el país vecino contra Villegas concretarse en el corto plazo.

Detención de Jesús Ricardo Puente

Respecto a Samuel García, el pasado 4 de junio se dio a conocer que Jesús Ricardo Puente, empresario señalado por autoridades federales como presunto integrante de la red conocida como Los Petrofactureros, fue detenido durante un operativo de la Fiscalía General de la República en Nuevo León.

El caso es relevante porque apunta a más de 40 empresas presuntamente unidas para simular operaciones en sectores energético, logístico y de transporte, lo que afecta la vigilancia del mercado de combustibles y el combate al huachicol fiscal.

De acuerdo con reportes peiodísticos, Puente aparece como cliente de un despacho del padre del gobernador Samuel García. Maquiladora de Lubricantes, empresa de la que Puente es accionista y administrador único, habría pagado 15 millones 59 mil 957 pesos a GMA Firma Jurídica Fiscal entre noviembre de 2021 y marzo de 2022.

Temas Relacionados

Esteban VillegasSamuel GarcíaClaudia Sheinbaumhuachicolcrimen organizadonarco en Méxiconarcotráfico Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

La selección surcoreana inició su participación mundialista con una victoria de 2-1 sobre Chequia

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

A México, EEUU y Canadá les conviene mantener el T-MEC, insiste Sheinbaum ante tensión por amenzas de Trump

La segunda ronda de conversaciones se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington, D.C

A México, EEUU y Canadá les conviene mantener el T-MEC, insiste Sheinbaum ante tensión por amenzas de Trump

“La pasó mal quien quiere que le vaya mal a México”: Sheinbaum enaltece festejos y reprocha protestas durante inicio del Mundial 2026

La presidenta descalificó las críticas al gobierno y afirmó que “el pueblo de México está contento”

“La pasó mal quien quiere que le vaya mal a México”: Sheinbaum enaltece festejos y reprocha protestas durante inicio del Mundial 2026

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Jalisco

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.3 de magnitud se registra en Jalisco

Mundial 2026 México EN VIVO: Sheinbaum comparte video de fanática que acudió a la inauguración

La capital recibió el arranque del torneo con el debut de la Selección Mexicana, que salió victoriosa ante Sudáfrica

Mundial 2026 México EN VIVO: Sheinbaum comparte video de fanática que acudió a la inauguración
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Un tigre de bengala y un cocodrilo: el hallazgo que desató operativo en residencial de Zapopan

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

Sentencian a hombres que llevaba más de 900 kilos de marihuana ocultos entre sillas en un camión de mudanzas

ENTRETENIMIENTO

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

DEPORTES

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

Reportera denuncia acoso durante cobertura del Mundial 2026; exhibe en video a presunto responsable

Hombre cae de varios metros en Fan Fest de CDMX durante festejos del Mundial 2026; video se vuelve viral

Mundial 2026 México EN VIVO: Sheinbaum comparte video de fanática que acudió a la inauguración

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”