México Deportes

Gran Premio de España 2026: horarios y dónde ver EN VIVO la carrera de Fórmula 1 desde México

Lewis Hamilton comparte con Michael Schumacher el récord de más victorias en el GP de España

Guardar
Google icon
Carlos Sainz buscará ser protagonista en casa durante la séptima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. (REUTERS/Bruna Casas)
Carlos Sainz buscará ser protagonista en casa durante la séptima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. (REUTERS/Bruna Casas)

Mientras la atención deportiva en México se concentra en el Mundial 2026, la Fórmula 1 continúa su calendario con el Gran Premio de España, séptima fecha de la temporada.

El Circuito de Barcelona-Catalunya recibirá una carrera marcada por el dominio de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato tras encadenar cinco victorias consecutivas, incluida la obtenida recientemente en Mónaco.

PUBLICIDAD

La cita en Montmeló también representa una parada especial para la afición local, ya que Fernando Alonso y Carlos Sainz correrán ante su público en uno de los escenarios con más tradición dentro del campeonato.

Antonelli llega como líder a un circuito con historia

(AP Foto/Joan Monfort)
(AP Foto/Joan Monfort)

El piloto italiano de Mercedes atraviesa el mejor momento de su joven trayectoria en la máxima categoría. Con cinco triunfos consecutivos, Antonelli encabeza la clasificación del Campeonato de Pilotos y buscará extender su racha en una pista donde varios de los nombres más importantes de la parrilla han escrito capítulos destacados.

PUBLICIDAD

Barcelona ha sido históricamente un circuito favorable para los campeones del mundo. De los pilotos que integran actualmente la parrilla, únicamente cuatro han logrado ganar en este trazado: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso y Oscar Piastri.

El australiano se convirtió en el más reciente vencedor al imponerse en la edición de 2025 tras partir desde la pole position, rompiendo una racha de triunfos que había pertenecido a Verstappen.

Hamilton y Verstappen dominan los registros en Montmeló

(REUTERS/Albert Gea)
(REUTERS/Albert Gea)

Lewis Hamilton comparte con Michael Schumacher el récord de más victorias en el Gran Premio de España, con seis triunfos. El británico ganó de manera consecutiva entre 2017 y 2021 con Mercedes, además de haber conquistado la prueba por primera vez en 2014.

Detrás aparece Max Verstappen, quien suma cuatro victorias en Barcelona. El neerlandés guarda un recuerdo especial de este circuito, ya que aquí consiguió su primer triunfo en Fórmula 1 durante la temporada 2016 con Red Bull. Posteriormente volvió a ganar entre 2022 y 2024 antes de que Oscar Piastri pusiera fin a su dominio.

La edición de este año llega después de un complicado paso de Verstappen por Mónaco, donde una falla mecánica en su RB22 le impidió completar la primera vuelta.

Horarios y transmisión del Gran Premio de España en México

(REUTERS/Bruna Casas)
(REUTERS/Bruna Casas)

Las actividades en pista comenzarán este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres y concluirán el domingo con la carrera principal.

Viernes 12 de junio

  • Práctica Libre 1: 05:30 horas
  • Práctica Libre 2: 09:00 horas

Sábado 13 de junio

  • Práctica Libre 3: 04:30 horas
  • Clasificación: 08:00 horas

Domingo 14 de junio

  • Carrera: 07:00 horas

Todas las sesiones podrán seguirse en México a través de Sky Sports 580 y la plataforma F1TV.

Temas Relacionados

Fórmula 1GPEspañaBarcelonaCarlos SainzCheco Pérezmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

La selección surcoreana inició su participación mundialista con una victoria de 2-1 sobre Chequia

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

Reportera denuncia acoso durante cobertura del Mundial 2026; exhibe en video a presunto responsable

Montserrat Gómez aseguró que un hombre la tocó sin su consentimiento mientras realizaba una transmisión relacionada con la victoria de México sobre Sudáfrica

Reportera denuncia acoso durante cobertura del Mundial 2026; exhibe en video a presunto responsable

Hombre cae de varios metros en Fan Fest de CDMX durante festejos del Mundial 2026; video se vuelve viral

La celebración por el triunfo de México sobre Sudáfrica se vio interrumpida cuando un aficionado cayó desde una estructura elevada ante la mirada de cientos de asistentes

Hombre cae de varios metros en Fan Fest de CDMX durante festejos del Mundial 2026; video se vuelve viral

Guillermo Ochoa rompe el silencio tras quedarse en la banca en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica

El histórico guardameta mexicano habló sobre su nuevo papel en la Selección Mexicana durante el Mundial 2026 y dejó una reflexión que sorprendió a muchos aficionados

Guillermo Ochoa rompe el silencio tras quedarse en la banca en el partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur

La baja llega en un momento clave para el equipo dirigido por Javier Aguirre

¿Cuántos partidos se perderá César Montes en el Mundial 2026? Aguirre ya perfila a su reemplazo para enfrentar Corea del Sur
MÁS NOTICIAS

NARCO

Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Sheinbaum desconoce investigación contra Esteban Villegas y Samuel García tras detención de empresario ligado a huachicol

Un tigre de bengala y un cocodrilo: el hallazgo que desató operativo en residencial de Zapopan

Mundial 2026 abre nueva oportunidad para los cárteles, advierte director de la DEA

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de junio: matan a agente tras llamado por feminicidio

ENTRETENIMIENTO

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

Alejandro Fernández estalla por críticas y explica por qué tenía la lengua verde en show

Deadmau5 felicita a México tras victoria en el partido inaugural del Mundial 2026

Belinda se siente orgullosa tras su show en el Mundial 2026: “Fue un momento histórico”

DEPORTES

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

Corea del Sur advierte: el liderato del Grupo A se definirá ante México

Reportera denuncia acoso durante cobertura del Mundial 2026; exhibe en video a presunto responsable

Hombre cae de varios metros en Fan Fest de CDMX durante festejos del Mundial 2026; video se vuelve viral

Mundial 2026 México EN VIVO: Sheinbaum comparte video de fanática que acudió a la inauguración

José Ramón Fernández ve un Mundial 2026 para élites: “Hay un alejamiento de la gente pobre”