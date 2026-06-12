Gran Premio de España 2026: horarios y dónde ver EN VIVO la carrera de Fórmula 1 desde México

Carlos Sainz buscará ser protagonista en casa durante la séptima fecha de la temporada 2026 de Fórmula 1. (REUTERS/Bruna Casas)

Mientras la atención deportiva en México se concentra en el Mundial 2026, la Fórmula 1 continúa su calendario con el Gran Premio de España, séptima fecha de la temporada.

El Circuito de Barcelona-Catalunya recibirá una carrera marcada por el dominio de Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato tras encadenar cinco victorias consecutivas, incluida la obtenida recientemente en Mónaco.

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La cita en Montmeló también representa una parada especial para la afición local, ya que Fernando Alonso y Carlos Sainz correrán ante su público en uno de los escenarios con más tradición dentro del campeonato.

Antonelli llega como líder a un circuito con historia

(AP Foto/Joan Monfort)

El piloto italiano de Mercedes atraviesa el mejor momento de su joven trayectoria en la máxima categoría. Con cinco triunfos consecutivos, Antonelli encabeza la clasificación del Campeonato de Pilotos y buscará extender su racha en una pista donde varios de los nombres más importantes de la parrilla han escrito capítulos destacados.

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Barcelona ha sido históricamente un circuito favorable para los campeones del mundo. De los pilotos que integran actualmente la parrilla, únicamente cuatro han logrado ganar en este trazado: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Fernando Alonso y Oscar Piastri.

El australiano se convirtió en el más reciente vencedor al imponerse en la edición de 2025 tras partir desde la pole position, rompiendo una racha de triunfos que había pertenecido a Verstappen.

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Hamilton y Verstappen dominan los registros en Montmeló

(REUTERS/Albert Gea)

Lewis Hamilton comparte con Michael Schumacher el récord de más victorias en el Gran Premio de España, con seis triunfos. El británico ganó de manera consecutiva entre 2017 y 2021 con Mercedes, además de haber conquistado la prueba por primera vez en 2014.

Detrás aparece Max Verstappen, quien suma cuatro victorias en Barcelona. El neerlandés guarda un recuerdo especial de este circuito, ya que aquí consiguió su primer triunfo en Fórmula 1 durante la temporada 2016 con Red Bull. Posteriormente volvió a ganar entre 2022 y 2024 antes de que Oscar Piastri pusiera fin a su dominio.

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La edición de este año llega después de un complicado paso de Verstappen por Mónaco, donde una falla mecánica en su RB22 le impidió completar la primera vuelta.

Horarios y transmisión del Gran Premio de España en México

(REUTERS/Bruna Casas)

Las actividades en pista comenzarán este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres y concluirán el domingo con la carrera principal.

Viernes 12 de junio

Práctica Libre 1: 05:30 horas

Práctica Libre 2: 09:00 horas

Sábado 13 de junio

Práctica Libre 3: 04:30 horas

Clasificación: 08:00 horas

Domingo 14 de junio

Carrera: 07:00 horas

Todas las sesiones podrán seguirse en México a través de Sky Sports 580 y la plataforma F1TV.