Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

Foto de archivo de DT Víctor Manuel Vucetich. Aeropuerto Juan Santa María, Alajuela, Costa Rica. 14 de octubre de 2013. REUTERS/Juan Carlos Ulate

El nombre de Víctor Manuel Vucetich, mejor conocido como el “Rey Midas” del fútbol mexicano, se volvió tendencia en redes sociales tras la circulación de rumores sobre su supuesta muerte. La noticia rápidamente se volvió viral y generó inquietud entre aficionados y seguidores pues se trata de uno de los entrenadores más queridos en la Liga MX.

La información se propagó rápidamente a través de plataformas como Facebook, X y YouTube, donde comenzaron a circular mensajes y videos que aseguraban el fallecimiento de Vucetich a los 70 años. Incluso se difundieron imágenes de un supuesto funeral, lo que incrementó la confusión y el número de búsquedas relacionadas con el tema, no obstante se trató de un montaje que se nota a simple vista. La viralización de estos contenidos provocó una ola de incertidumbre en el entorno del fútbol mexicano.

Víctor Manuel Vucetich forma parte de los históricos entrenadores en México. (EFE/Felipe Gutiérrez)

¿Es verdad la noticia?

Aunque para muchos fue impactante leer la información la red, no existió ningún comunicado oficial por parte de la familia de Vucetich ni de su círculo cercano que confirmara una emergencia médica o su deceso. Fuentes cercanas al fútbol mexicano y medios deportivos desmintieron la información, confirmando que el “Rey Midas” se encuentra bien.

Hasta el momento, el propio entrenador no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente, pero la ausencia de reportes oficiales y la confirmación de su buen estado de salud han sido suficientes para descartar la veracidad de los rumores.

La relevancia del entrenador en el fútbol mexicano explica el impacto que tuvo la noticia falsa. A lo largo de más de treinta años de carrera, el técnico ha dirigido a equipos emblemáticos como León, Monterrey, Pachuca, Querétaro, Cruz Azul y Chivas. Su apodo de “Rey Midas” se debe a su capacidad para transformar plantillas modestas en equipos campeones, gracias a un estilo de trabajo serio, disciplinado y orientado a los resultados.

El entrenador fue parte de varios equipos importantes de la Liga MX. (EFE/ Mario Guzmán)

En julio de 2025, Vucetich anunció oficialmente su retiro tras culminar su última etapa como director técnico de Mazatlán FC. Su legado en la Liga MX permanece vigente, tanto por los títulos obtenidos como por la huella que dejó en cada club que dirigió.

A pesar de la reciente ola de desinformación, la figura de Víctor Manuel Vucetich sigue representando un referente indiscutible en el fútbol mexicano ya que con sus triunfos logró demostrar que los técnicos mexicanos también cuentan con la capacidad de trascender pese a la ola de extranjeros que han invadido los banquillos de los clubes.