México Deportes

Esta es la verdad sobre la supuesta muerte de Víctor Manuel Vucetich

El caso del entrenador mexicano ilustra el alcance de la desinformación y la importancia de fuentes confiables en el deporte

Por Mariana Campos

Guardar
Foto de archivo de DT
Foto de archivo de DT Víctor Manuel Vucetich. Aeropuerto Juan Santa María, Alajuela, Costa Rica. 14 de octubre de 2013. REUTERS/Juan Carlos Ulate

El nombre de Víctor Manuel Vucetich, mejor conocido como el “Rey Midas” del fútbol mexicano, se volvió tendencia en redes sociales tras la circulación de rumores sobre su supuesta muerte. La noticia rápidamente se volvió viral y generó inquietud entre aficionados y seguidores pues se trata de uno de los entrenadores más queridos en la Liga MX.

La información se propagó rápidamente a través de plataformas como Facebook, X y YouTube, donde comenzaron a circular mensajes y videos que aseguraban el fallecimiento de Vucetich a los 70 años. Incluso se difundieron imágenes de un supuesto funeral, lo que incrementó la confusión y el número de búsquedas relacionadas con el tema, no obstante se trató de un montaje que se nota a simple vista. La viralización de estos contenidos provocó una ola de incertidumbre en el entorno del fútbol mexicano.

Víctor Manuel Vucetich forma parte
Víctor Manuel Vucetich forma parte de los históricos entrenadores en México. (EFE/Felipe Gutiérrez)

¿Es verdad la noticia?

Aunque para muchos fue impactante leer la información la red, no existió ningún comunicado oficial por parte de la familia de Vucetich ni de su círculo cercano que confirmara una emergencia médica o su deceso. Fuentes cercanas al fútbol mexicano y medios deportivos desmintieron la información, confirmando que el “Rey Midas” se encuentra bien.

Hasta el momento, el propio entrenador no ha realizado declaraciones públicas sobre el incidente, pero la ausencia de reportes oficiales y la confirmación de su buen estado de salud han sido suficientes para descartar la veracidad de los rumores.

La relevancia del entrenador en el fútbol mexicano explica el impacto que tuvo la noticia falsa. A lo largo de más de treinta años de carrera, el técnico ha dirigido a equipos emblemáticos como León, Monterrey, Pachuca, Querétaro, Cruz Azul y Chivas. Su apodo de “Rey Midas” se debe a su capacidad para transformar plantillas modestas en equipos campeones, gracias a un estilo de trabajo serio, disciplinado y orientado a los resultados.

El entrenador fue parte de
El entrenador fue parte de varios equipos importantes de la Liga MX. (EFE/ Mario Guzmán)

En julio de 2025, Vucetich anunció oficialmente su retiro tras culminar su última etapa como director técnico de Mazatlán FC. Su legado en la Liga MX permanece vigente, tanto por los títulos obtenidos como por la huella que dejó en cada club que dirigió.

A pesar de la reciente ola de desinformación, la figura de Víctor Manuel Vucetich sigue representando un referente indiscutible en el fútbol mexicano ya que con sus triunfos logró demostrar que los técnicos mexicanos también cuentan con la capacidad de trascender pese a la ola de extranjeros que han invadido los banquillos de los clubes.

Temas Relacionados

Víctor Manuel VucetichFútbol mexicanoLiga MXmuertemexico-deportes

Más Noticias

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

La Arena México será testigo de combates épicos entre Team Hawlucha y Team Machamp; entérate a qué hora y por qué canales podrás seguir cada enfrentamiento en vivo

Pokémon x CMLL: cuándo, a

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México

Conoce la historia de cada personaje que representa una época distinta, mostrando la evolución del país en diseño, cultura y conexión con los aficionados del fútbol

Juanito, Pique y Zayu: conoce

En qué posición está Paulinho en la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 10

El protagonismo de los delanteros y la rivalidad entre clubes aportan emoción y dinamismo al fútbol mexicano actual

En qué posición está Paulinho

Qué significa ‘Zayu’, el nombre de la mascota de Selección Mexicana para el Mundial 2026

La FIFA revelo a Zayu, un jaguar que representa fuerza, valentía y la herencia cultural de México en la Copa del Mundo

Qué significa ‘Zayu’, el nombre

FIFA revela la apariencia de Clutch, Zayu y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026

Las tres figuras representan a Estados Unidos, México y Canadá, celebrando la identidad cultural de los países anfitriones

FIFA revela la apariencia de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch desmiente autenticidad de supuesto

Harfuch desmiente autenticidad de supuesto informe del CNI contra Sandra Cuevas

“El Doble R” del CJNG se despide en funeral: difunden supuesto mensaje para sicario asesinado en Teocaltiche, Jalisco

Hospital General de Culiacán adopta controles de acceso tras ataques dentro de sus instalaciones

Desarticulan banda delictiva en la Costa de Oaxaca, hay cinco detenidos relacionados con secuestro de un menor

Vinculan a proceso a Sandra “N”, mujer que se hizo pasar por enfermera en hospital de Culiacán

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 25 de septiembre: quiénes son los nominados de la semana

“Una disculpita”: Shanik Berman se retracta tras decir que Dalílah Polanco fue la tercera en discordia entre Eugenio Derbez y Sarah Bustani

‘Volver al futuro’ se reestrenará en cines: cuándo y dónde verla en México

La viral reacción de Galilea Montijo al supuesto fraude en las nominaciones de La Casa de los Famosos México | VIDEO

Brenda Catalán: la creadora que documenta el México que sorprende al mundo entero

DEPORTES

Pokémon x CMLL: cuándo, a

Pokémon x CMLL: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la presentación de Mega-Hawlucha

Juanito, Pique y Zayu: conoce la historia de las mascotas mundialistas de México

En qué posición está Paulinho en la tabla de goleo de la Liga MX tras la Jornada 10

Qué significa ‘Zayu’, el nombre de la mascota de Selección Mexicana para el Mundial 2026

FIFA revela la apariencia de Clutch, Zayu y Maple, las mascotas oficiales del Mundial 2026