Víctor Manuel Vucetich aclara rumores de su retiro como director técnico: “Fue un comentario”

Víctor Manuel Vucetich aclara rumores de su retiro como director técnico (EFE/Felipe Gutiérrez)

Hace poco surgió la versión de que Víctor Manuel Vucetich se retiraría del futbol profesional, el entrenador mexicano habría adelantado que el final de su carrera en los banquillos como director técnico estaba llegando a su final. Pero, luego de que esta noticia generó conmoción entre algunos aficionados, el Rey Midas aclaró la situación.

Vucetich comentó que aún no se ha retirado como entrenador de futbol, por lo que aclaró cómo es que se viralizó esta noticia y qué es lo que le depara en el ámbito profesional.

En una reciente entrevista que concedió para el programa Conexión MT, el estratega explicó de dónde salió la idea de que ya se había retirado de los banquillos, pues su último club que dirigió fue el Mazatlán en la Liga MX.

¿Víctor Manuel Vucetich ya se retiró del futbol mexicano?

Vucetich aún no ha hecho oficial esta decisión de retirarse de los banquillos (Foto: Cuartoscuro)

Cuando cuestionaron a Vucetich si ya puso final a su carrera como director técnico, lo negó. Aclaró que aún no ha hecho oficial esta decisión, aunque sabe que esa fecha está muy próxima, no ha tomado la decisión final para retirarse y emprender otros proyectos alejados de las canchas.

"Definitivamente no, no en firme, porque no la he dado yo al público ni nada por el estilo“, compartió para el programa de Mediotiempo.

El conocido como el Rey Midas explicó que este rumor surgió porque lo comentó con amigos cercanos y empezó a filtrarse la información. Por ello insistió que es una situación que ha pensado, pero que no ha hecho oficial su despedida.

El conocido como el Rey Midas explicó que este rumor surgió porque lo comentó con amigos (REUTERS/Juan Carlos Ulate)

“Fue un comentario que se hizo en un medio, allá en la Ciudad de México, amigos todos ellos, y le dije: “Pues es que el retiro está más cerca que dar, a lo mejor, una continuidad de trabajo”, ¿verdad? Entonces, se comenta y a lo mejor se puede pensar ya esa situación“, precisó.

Sobre la actualidad que viven los técnicos mexicanos en el futbol nacional e internacional, Vucetich consideró que no hay apoyo para que se preparen y certifiquen, como lo suelen hacer otros clubes o empresas.

“Hoy día vemos que no le apoyan o no aportan hacia algún técnico que pueda tener capacidad como lo hace una empresa grande que se dedica a otro rubro. A su gente, a sus CEOs, los mandan estudiar a Harvard o a Oxford o a cualquier universidad para que tengan una maestría y después vengan, pero les pagan todo. Aquí, por desgracia, no se hace eso”, comentó.