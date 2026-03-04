José Saturnino Cardozo es condecorado por el Gobierno del Estado de México por su trayectoria deportiva

La distinción fue entregada en el aniversario 202 de la entidad como reconocimiento a la trayectoria deportiva y la influencia social del exgoleador del Toluca. (X/ @TolucaFC)

José Saturnino Cardozo, ícono del futbol mexicano y máximo goleador en la historia del Club Toluca, fue reconocido con una de las más altas distinciones otorgadas por el Estado de México.

En el marco del 202 aniversario de la entidad, el gobierno estatal le entregó la Presea “José María Luis Mora” como homenaje a su trayectoria, su legado deportivo y su impacto positivo en la comunidad mexiquense.

El Estado de México otorgó la Presea José María Luis Mora a José Saturnino Cardozo por su aportación histórica al futbol nacional y su impacto social. (X/ @PepeCardozo249)

Aunque el histórico goleador paraguayo no pudo estar presente en la ceremonia, envió un mensaje de agradecimiento en el que reafirmó su vínculo con la afición y dedicó el reconocimiento a la niñez y juventud del Estado de México.

Un legado histórico en Toluca

La carrera de José Saturnino Cardozo con Toluca ha dejado una marca imborrable en la historia del club y del futbol nacional.

Máximo goleador de los Diablos Rojos con 249 anotaciones oficiales.

Contribuyó a la obtención de cuatro campeonatos de liga , consolidando una de las épocas más exitosas del equipo.

Estableció el récord de 29 goles en un solo torneo corto , cifra que lo posiciona entre los delanteros más letales del balompié mexicano.

Su disciplina, profesionalismo y entrega lo convirtieron en símbolo de identidad para la afición escarlata.

José Saturnino Cardozo es el máximo goleador del Club Toluca, con 249 goles oficiales y cuatro títulos de liga conquistados con los Diablos Rojos. (X/ @TolucaFC)

El reconocimiento estatal subraya la influencia de Cardozo más allá de los números, destacando su capacidad para inspirar a la comunidad y convertirse en referente de liderazgo deportivo.

Reconocimiento estatal e impacto social

La Presea “José María Luis Mora” es uno de los máximos galardones que otorga el Estado de México.

Se concede a personas que, sin haber nacido en la entidad, han realizado aportaciones relevantes en beneficio de la sociedad mexiquense.

Durante la ceremonia, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó el papel de Cardozo como modelo para la niñez y la juventud.

El homenaje reconoció no sólo los logros deportivos, sino también la huella social y el compromiso del exfutbolista con la comunidad.

A pesar de dirigir en Costa Rica y no poder asistir a la ceremonia, Cardozo envió un mensaje de agradecimiento por su reconocimiento declarándose "diablo rojo de corazón". (@PepeCardozo249)

Cardozo, quien actualmente dirige un equipo en el extranjero, agradeció el reconocimiento y reiteró su identificación como “diablo rojo de corazón”, dedicando la distinción a quienes lo han acompañado en su carrera y a la afición que le dio un hogar en Toluca.

Trayectoria internacional y ejemplo para nuevas generaciones

El impacto de Cardozo trasciende las fronteras del futbol mexicano.

Defendió la camiseta de Paraguay en 82 partidos oficiales y anotó 25 goles con su selección nacional.

Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 , fortaleciendo su perfil internacional.

Su conducta profesional y dedicación lo han convertido en un modelo aspiracional para niñas, niños y jóvenes deportistas del Estado de México.

Cardozo defendió la camiseta de la selección de Paraguay en 82 partidos oficiales y obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. (X/@TolucaFCdatos

De esta manera, el homenaje realizado a José Saturnino Cardozo reforzó el valor del deporte como motor de identidad y cohesión social, destacando la importancia de reconocer a quienes, con su talento y compromiso, han dejado una huella duradera en la historia del país.