Sin temor a restricciones de la FIFA: Toñita sorprende y lanza su canción mundialista

Toñita posa para una foto promocional de su nueva canción de apoyo a la Selección Mexicana, acompañada de una figura de Catrina y un aficionado rezando. (Instagram: Toñita)

A un día del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la cantante Toñita se sumó a la fiebre por el certamen deportivo con el tema “México, ¡vamos a ganar!”

A pocas horas de su lanzamiento, la canción ha sumado miles de reproducciones y abrió una conversación en plataformas digitales debido a la estricta vigilancia por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sobre el uso comercial de marcas registradas por la FIFA.

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FIFA cobra caro el uso sin autorización de sus marcas

El martes, la exparticipante del reality de canto La Academia compartió el video oficial de “México, ¡vamos a ganar!”, donde destacó que estuvo a cargo de su composición.

“Tema escrito para mi gente hermosa, con todo el amor, corazón y respeto para ustedes!! Tengo fe de que nuestro equipo, la Selección Mexicana, dará triunfos que no esperamos”.

Subraya que “le nació del corazón escribirla”. A diferencia de Mariana Ochoa, cuyo sencillo “México mágico, ponte el sombrero” puede estar sujeto a una evaluación de parte del IMPI por la mención de marcas registradas por la FIFA, la canción de Toñita evidencia mayor supervisión.

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El clip muestra locaciones de la Ciudad de México, no sedes mundialistas ni elementos gráficos de la FIFA. Asimismo, la letra solo incluye una palabra que se asocia directamente con el mundial: “copa”.

Toñita, vestida con un atuendo ceremonial, celebra el lanzamiento de su canción mundialista frente a la bandera de México y un campo de nopales. (Instagram: Toñita)

Letra completa de “México, ¡vamos a ganar!”

¡Ya llegó su negra de oro, señores!

Mexicana de corazón. De Veracruz para el mundo

Se escucha en la tribuna una sola voz: México, tú puedes, te queremos ver campeón

Tus mejores guerreros competirán y sabemos que el alma entregarán

La lucha es aquí, no podemos fallar

México campeón, te queremos ver ganar

Entrega el corazón que tu gente aquí está

Hoy todos estamos contigo, hoy todos estamos unidos

Uno a uno con un mismo sueño: la copa sostener y triunfar

México, vamos a ganar. Hoy todos somos uno

La esperanza nunca muere

Lucharemos con garra y fuerza por ti, México, solo por ti

Vamos a ganar, vamos a triunfar

Todos un mismo corazón. Vamos, México, a ser campeón

¡Viva México, señores! ¡México! México. Vamos a ganar

Multas millonarias en México

De acuerdo con voceros del IMPI, desde 2024 la FIFA solicitó el registro de 357 marcas que ya son protegidas por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

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“Hemos realizado acciones con ellos, desde el acompañamiento, la capacitación, obviamente el registro de sus marcas. Ellos, desde 2024, tienen registradas 357 marcas para esta Copa Mundial, entre ellas Copa Mundial de la FIFA, Mundial 2026 y, evidentemente, las mascotas”, indicó Carolina Pérez Luna, directiva divisional de Protección a la Propiedad Intelectual.

Sin embargo, las restricciones del IMPI han generado confusión en vísperas del mundial, especialmente en el sector empresarial.

Mariana Ochoa podría ser multada con hasta 29 millones de pesos por el uso no autorizado de marcas de la FIFA. (Infobae México / Jesús Avilés)

Mediante un comunicado, el organismo descentralizado desmintió la aplicación de multas de 29 millones de pesos a establecimientos que incurran en uso indebido de marcas. “El artículo 388 de la Ley Federal del Derecho de Autor, las infracciones anteriormente mencionadas son aplicables solo en materia de comercio y no por retransmisión, lo que ha generado una confusión entre el público”, señaló el instituto.

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Según el IMPI, la conducta sancionable está prevista en el artículo 231, fracción VI de la Ley Federal del Derecho de Autor, que prohíbe “retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión sin la autorización debida” cuando existe un beneficio económico directo o indirecto.

En estos casos, la multa principal va de 1,000 a 5,000 días de multa, calculados con base en la UMA vigente. De acuerdo con la autoridad, la sanción máxima es de aproximadamente 586 mil 500 pesos.

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El IMPI descarta inspecciones masivas a pequeños establecimientos. El director general del instituto, Vidal Llerenas Morales, señaló que las verificaciones se enfocarán principalmente en establecimientos grandes o en negocios cuyo principal atractivo sea la transmisión de eventos deportivos.

“No queremos generar pánico, queremos que la gente disfrute el Mundial”, indicó en entrevista con Gabriela Warkentin en W Radio.