Yulay y Alexis Omman reúnen más de 5 MDP y transforman la vida de una pareja de adultos mayores

La iniciativa surge luego de que se viralizan videos de una madre y su hijo que acuden todos los días a la Central de Abastos de Oaxaca para obtener ingresos y subsistir.

Los creadores de contenido Yulay y Alexis Omman lograron recaudar más de 5.2 millones de pesos para apoyar a una pareja de adultos mayores en situación de vulnerabilidad en Oaxaca, una historia que conmovió a miles de personas en redes sociales y que ahora podría cambiar de manera definitiva el futuro de ambos beneficiarios.

La iniciativa surgió después de que se viralizaran videos de una madre y su hijo que diariamente acudían a la Central de Abastos de Oaxaca para conseguir ingresos que les permitieran subsistir. Las imágenes mostraban las dificultades físicas que enfrentan: ella utiliza silla de ruedas y él vive con la amputación de una pierna.

PUBLICIDAD

Tras recibir múltiples mensajes de seguidores que le pedían intervenir, Yulay viajó a Oaxaca para localizarlos. Después de buscarlos en la Central de Abastos y recibir orientación de habitantes de la zona, encontró la vivienda improvisada donde ambos residen.

Durante el encuentro, el influencer documentó las condiciones en las que viven y reveló que el hombre perdió una pierna tras un accidente. A pesar de ello, continúa cuidando de su madre y enfrentando junto a ella una compleja situación económica.

PUBLICIDAD

La exitosa campaña de GoFundMe, creada por el youtuber Yulay, recaudó más de $5 millones para una pareja de adultos mayores que trabaja en la Central de Abastos de Oaxaca. (GoFundMe)

Como apoyo inmediato, Yulay y Alexis Omman entregaron despensa, ropa, calzado, electrodomésticos y un teléfono celular para facilitar la comunicación con la familia. Uno de los momentos más comentados fue la compra masiva de alimentos y artículos básicos para garantizar varios meses de abastecimiento.

La respuesta de la audiencia superó cualquier expectativa. A través de la campaña “Que ayudar se ponga de moda”, alojada en GoFundMe, la recaudación alcanzó 5 millones 216 mil 716 pesos, una cifra que permitirá ejecutar un plan de apoyo mucho más amplio.

PUBLICIDAD

¿En qué consiste la campaña de Yulay y Alexis Omman?

Más allá de la ayuda inmediata, los creadores digitales diseñaron un proyecto con objetivos de mediano y largo plazo enfocados en brindar estabilidad permanente a la pareja.

Los recursos recaudados serán destinados a tres acciones principales:

Conseguir una prótesis personalizada para el adulto mayor, incluyendo consultas médicas, estudios especializados y el proceso de adaptación.

Adquirir una vivienda digna y segura , que sustituya las precarias condiciones en las que actualmente habitan.

Crear una base financiera estable, mediante la apertura de una cuenta bancaria y mecanismos de administración que les permitan afrontar gastos futuros con mayor tranquilidad.

De acuerdo con la información de la campaña, Alexis Omman y su equipo supervisarán directamente la aplicación de los recursos para garantizar que el dinero sea utilizado exclusivamente en beneficio de la familia.

PUBLICIDAD

Además, señalaron que algunos gastos comenzarán a cubrirse con recursos propios mientras se completan los procesos administrativos y logísticos necesarios para concretar cada una de las metas planteadas.

La iniciativa busca convertir una historia viral en un proyecto de acompañamiento sostenido que permita mejorar la calidad de vida de ambos adultos mayores durante los próximos años.

PUBLICIDAD

Los creadores de contenido Yulay y Alexis Omman recaudaron más de 5.2 millones de pesos para construir una nueva casa para una pareja de adultos mayores vulnerables en Oaxaca. (YouTube: Yulay)

¿Quiénes son Yulay y Alexis Omman?

Yulay, cuyo nombre real es Julio César Fuentes, es uno de los creadores de contenido más populares de México. Ha construido una amplia comunidad en plataformas digitales gracias a videos de impacto social, recorridos urbanos y proyectos de ayuda dirigidos a personas en situación vulnerable.

Por su parte, Alexis Omman se ha consolidado como influencer y emprendedor digital con una fuerte presencia en redes sociales. Su contenido suele enfocarse en acciones filantrópicas, retos comunitarios y campañas de apoyo social.

PUBLICIDAD

Ambos han colaborado en diversas iniciativas de alto impacto que combinan entretenimiento y labor social, convirtiéndose en referentes de un modelo de creación de contenido enfocado en generar cambios tangibles en la vida de personas que enfrentan situaciones difíciles.