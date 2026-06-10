Calendario completo del América en el Apertura 2026: fechas y clásicos

(REUTERS/Henry Romero)

América iniciará el Apertura 2026 con una nueva etapa bajo el mando de Guillermo Almada, quien asumió la dirección técnica tras la salida de André Jardine.

Luego de quedar eliminado por Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026, el conjunto azulcrema ya tiene definido el calendario que afrontará en busca de volver a la pelea por el título.

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Las Águilas arrancarán el torneo como visitantes y tendrán una de las pruebas más exigentes del campeonato en septiembre, cuando enfrenten de manera consecutiva a Cruz Azul y Guadalajara.

El debut de Guillermo Almada será en Querétaro

(REUTERS/Albert Gea)

El primer partido de las Águilas en el Apertura 2026 se disputará el 18 de julio frente a Querétaro en el Estadio Corregidora.

La fecha coincide con el último fin de semana de actividades del Mundial 2026, cuya final se jugará el 19 de julio. Un día antes, América pondrá en marcha su camino en el nuevo certamen.

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Tras su presentación en Querétaro, el equipo afrontará una serie de compromisos que incluyen partidos ante Atlante, Santos Laguna, Atlético de San Luis y FC Juárez durante las primeras jornadas.

Septiembre pondrá a prueba a las Águilas con dos clásicos seguidos

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Uno de los momentos más importantes del calendario llegará en septiembre. En la Jornada 8, América visitará a Cruz Azul el 12 de septiembre en una nueva edición del Clásico Joven.

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Siete días después, el equipo regresará a casa para disputar el Clásico Nacional frente a Guadalajara, programado para el 19 de septiembre en el Estadio Banorte.

Más adelante, en la recta final de la fase regular, las Águilas también tendrán una visita al Estadio Olímpico Universitario para enfrentar a Pumas el 7 de noviembre, en uno de los encuentros más esperados del torneo tras la eliminación sufrida ante los universitarios en la liguilla pasada.

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Calendario completo del América en el Apertura 2026

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Jornada 1 Querétaro vs América18 de julio

Jornada 2 Atlante vs América24 de julio

Jornada 3 América vs Santos Laguna2 de agosto

Jornada 4 América vs Atlético de San Luis16 de agosto

Jornada 5 Bravos de Juárez vs América21 de agosto

Jornada 6 América vs Puebla29 de agosto

Jornada 7 América vs Xolos de Tijuana5 de septiembre

Jornada 8 Cruz Azul vs América12 de septiembre

Jornada 9 América vs Guadalajara19 de septiembre

Jornada 10 Necaxa vs América27 de septiembre

Jornada 11 América vs Monterrey10 de octubre

Jornada 12 León vs América17 de octubre

Jornada 13 Atlas vs América21 de octubre

Jornada 14 América vs Pachuca25 de octubre

Jornada 15 América vs Toluca31 de octubre

Jornada 16 Pumas vs América7 de noviembre

Jornada 17Tigres vs América21 de noviembre

Con el calendario ya definido, América afrontará el Apertura 2026 con la misión de recuperar protagonismo en la Liga MX en el primer torneo de Guillermo Almada al frente del equipo.