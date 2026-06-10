Capturan en Chiapas al “Tuntun”, líder de la pandilla Barrio 18 buscado en El Salvador

Roberto "N", alias "Tuntun". Foto: Fiscalía de Chiapas

Roberto “N”, alias “Tuntun”, fue detenido en el estado de Chiapas luego de que intentó evadir a las autoridades cuando lo ubicaron en el municipio de Tapachula.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) detalló que el sujeto es identificado como presunto integrante y líder de la pandilla Barrio 18, buscado por las autoridades de El Salvador al contar con dos órdenes de captura vigentes.

PUBLICIDAD

Su detención se realizó en coordinación con el Grupo Interinstitucional en el poblado de Puerto Madero, donde los agentes identificaron a un hombre que caminaba sin camisa y mostraba numerosos tatuajes. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir, pero fue asegurado por las autoridades.

Enfrenta cargos por portación, comercio o fabricación de armas y explosivos

La captura de Roberto “N” responde a dos órdenes de captura vigentes en El Salvador, su país de origen. La Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de ese país, el detenido enfrenta cargos por fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego y explosivos caseros o artesanales, así como posesión y tenencia de drogas.

PUBLICIDAD

Roberto “N”, alias “Tuntun”, será puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar el proceso de repatriación y que responda ante la justicia salvadoreña.

El arresto de un presunto líder de la pandilla Barrio 18 en territorio mexicano se produjo tras labores de investigación en distintas localidades de Tapachula.

PUBLICIDAD

El salvadoreño es requerido por las autoridades de su país por delitos relacionados con fabricación, portación y comercio de armas, así como de explosivos, además de delitos contra la salud. Video: Fiscalía de Chiapas

La pandilla Barrio 18 es la rival de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. Ambas surgieron en Los Ángeles, Estados Unidos, alrededor de los años ochenta. Como parte de la llegada de migrantes a esas zonas, ambas células comenzaron su expansión a Sudamérica.

Detienen a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha

El arresto del “Tuntun” se realizó menos de cinco días después de que las autoridades de Chiapas detuvieron a Orlando “N”, alias “El Misterio”, presunto líder de la pandilla MS-13, conocida como Mara Salvatrucha que es requerido en El Salvador.

PUBLICIDAD

La captura ocurrió cuando el salvadoreño intentó huir al notar la presencia de fuerzas de seguridad durante diligencias de investigación en distintas localidades del municipio de Tapachula.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador citados por la autoridad estatal, Orlando “N” tiene órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. También se le atribuyen portación y tenencia de armas de guerra, así como extorsión en grado de tentativa.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el sujeto también contaría con ficha roja de Interpol.

Foto: Fiscalía de Chiapas

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y colaboración interinstitucional. En la acción participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la AIC de la FGR y la Semar.

PUBLICIDAD

Tras la captura, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, que definirá su situación conforme a la ley, según la Fiscalía General del Estado. Ese es el siguiente paso inmediato para el presunto integrante de la pandilla salvadoreña.

La MS-13 opera en varios países y se le atribuyen redes con cárteles mexicanos

La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, surgió en la década de los ochenta en barrios de refugiados en Los Ángeles, Estados Unidos. Con el tiempo extendió su presencia en ese país, con una expansión visible en Long Island, Nueva York, y en otras comunidades del mismo estado, de acuerdo con investigaciones.

PUBLICIDAD

Según Insight Crime, entre las principales actividades delictivas de la pandilla están la extorsión, la venta de drogas y el control territorial para cobrar piso a negocios y bares clandestinos. Esa organización también la relaciona con trata de personas y tráfico de estupefacientes.

Presuntos miembros de la pandilla Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, asisten a una audiencia pública en un juicio masivo, luego de que 486 presuntos pandilleros fueran acusados ​​de más de 47,000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, según los fiscales, en el Centro de Confinamiento por Terrorismo (CECOT) en Tecoluca, El Salvador, el 23 de abril de 2026. REUTERS/Jose Cabezas

Autoridades de Estados Unidos han detectado presencia de integrantes de la MS-13 en Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y México, entre otros países.

PUBLICIDAD

El Departamento de Estado de Estados Unidos refiere que la MS-13 habría enviado líderes para organizar operaciones y establecer contactos para conseguir narcóticos y armas de fuego de cárteles mexicanos como Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Esa misma fuente también la vincula con trata y contrabando de personas.