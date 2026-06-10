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Golpe para Toluca: Marcel Ruiz es operado y estará fuera varios meses

Luego de una lesión que frenó sus aspiraciones rumbo al Mundial 2026, Marcel fue operado con éxito

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(REUTERS/Raquel Cunha)
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El Deportivo Toluca informó este martes 9 de junio que Marcel Ruiz fue intervenido quirúrgicamente de manera satisfactoria tras la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió en meses recientes.

El mediocampista comenzará ahora su proceso de rehabilitación bajo supervisión médica, en una recuperación que podría extenderse hasta 2027.

A través de un comunicado oficial, el conjunto escarlata confirmó el éxito de la operación y señaló que los tiempos de recuperación dependerán de la evolución del futbolista, una de las piezas más importantes del equipo durante el último año.

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Toluca confirma cirugía tras lesión de ligamento cruzado anterior

(REUTERS/Raquel Cunha)
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La lesión de Marcel se produjo durante un encuentro de la Concacaf Champions Cup 2026, situación que generó preocupación tanto en Toluca como en la Selección Mexicana, debido al papel que desempeña en el mediocampo.

El futbolista sufrió una ruptura de ligamentos en la rodilla, una de las lesiones más complejas para un jugador profesional. Pese a las molestias físicas, Ruiz continuó participando con el equipo mientras evaluaba las opciones para su tratamiento y mantenía la esperanza de competir por un lugar en la convocatoria rumbo al Mundial de 2026.

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La rehabilitación podría extenderse hasta 2027

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Aunque las lesiones de ligamento cruzado anterior suelen requerir entre seis y nueve meses de recuperación, el tiempo exacto para el regreso de Ruiz dependerá de su evolución médica y de los avances que presente durante la rehabilitación.

Por ahora, el capitán escarlata apunta a perderse una parte importante de la actividad del Apertura 2026, mientras que su retorno a las canchas está proyectado para algún momento de 2027, una vez que alcance las condiciones físicas óptimas para competir nuevamente al máximo nivel.

Toluca destaca el liderazgo de Marcel Ruiz dentro y fuera de la cancha

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En el comunicado difundido este 9 de junio, Toluca reconoció la importancia del futbolista dentro de la institución y destacó su contribución en los recientes logros deportivos del club.

“Marcel ha sido una pieza fundamental dentro y fuera de la cancha, contribuyendo de manera decisiva a los logros obtenidos por nuestro club durante el último año”, señaló la institución.

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