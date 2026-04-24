Fulham vs Aston Villa: a qué hora y dónde ver en México a Raúl Jiménez en la J34 de la Premier League

El delantero azteca busca tener más minutos con el conjunto inglés. (Reuters/Matthew)

La recta final de la Premier League 2025-2026 sube de intensidad. Este sábado, el histórico estadio de Craven Cottage será el escenario de un duelo crucial entre el Fulham y el Aston Villa por la Jornada 34.

Mientras los locales navegan en la media tabla buscando cerrar la temporada con dignidad, los visitantes llegan con la urgencia de sumar tres puntos que los mantengan firmes en la pelea por puestos de Champions League. Entre los jugadores a seguir está Raúl Jiménez, quien atraviesa un momento determinante para recuperar su protagonismo en el esquema de Marco Silva.

En los últimos partidos el mexicano no ha podido iniciar el partido de titular. (Reuters/Andrew Couldridge)

¿Cómo llegan ambos equipos?

El presente de ambos conjuntos es contrastante, tanto en la tabla general como en su rendimiento reciente:

Fulham: Los “Cottagers” se ubican en la 12ª posición con 45 puntos. Llegan tras un amargo empate 0-0 ante el Brentford, resultado que reflejó las dificultades ofensivas que han tenido en las últimas semanas. Con una racha irregular de solo una victoria en sus últimos cuatro encuentros, el equipo de Londres busca aprovechar su localía para dar un golpe de autoridad ante uno de los punteros.

Aston Villa: Los dirigidos por Unai Emery viven una realidad distinta. Actualmente ocupan el 4º lugar de la clasificación con 58 unidades, empatados con el Manchester United. El Villa llega con el ánimo a tope tras una espectacular victoria de 4-3 sobre el Sunderland, consolidándose como uno de los ataques más peligrosos del campeonato. Su objetivo es claro: no ceder terreno ante el Liverpool en la lucha por el último boleto directo a la máxima competición europea.

El histórico equipo inglés quiere escalar posiciones, pero en frente tendrán al equipo del mexicano Jiménez quienes quieren asegurar puestos de Europa League. (REUTERS/Tony O Brien)

A qué hora y dónde ver en México

Para los seguidores en territorio mexicano, el partido requerirá un despertar temprano debido a la diferencia horaria con el Reino Unido.

Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Horario: 05:30 horas (Tiempo del Centro de México)

Transmisión: En vivo a través de la plataforma Disney+ Premium.

El momento de Raúl Jiménez: entre la banca y el Mundial

El panorama para el “Lobo de Tepeji” es complejo. A pesar de llevar una temporada decente con 9 goles anotados, el delantero mexicano ha perdido su lugar en el once inicial en las últimas semanas.

Jiménez suma tres partidos consecutivos arrancando desde el banquillo, siendo relegado por el brasileño Rodrigo Muniz. En su última participación ante el Brentford, Raúl solo disputó los últimos 25 minutos sin lograr romper el cero. Este bajón en la titularidad enciende las alarmas, no solo en Londres, sino también en la Selección Mexicana, ya que el Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y el atacante necesita minutos de calidad para asegurar su lugar como referente ofensivo del Tri. El duelo ante el Aston Villa representa una oportunidad de oro para que Jiménez vuelva a reencontrarse con el gol y recupere la confianza de su técnico.