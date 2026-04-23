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Mamá de Carolina Flores manda un mensaje a la suegra que habría asesinado a la exreina de belleza: “Entréguese”

La joven recibió varios impactos de bala en un departamento de Polanco

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Carolina Flores habría sido asesinada por su suegra (redes)
Carolina Flores habría sido asesinada por su suegra (redes)

La exreina de belleza Carolina Flores Gómez fue asesinada el 15 de abril en un departamento de Polanco. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México trata el caso bajo protocolo de feminicidio e identifica como principal sospechosa a Erika Herrera, suegra de la víctima.

El esposo de Carolina, Alejandro Sánchez, informó a la madre de la joven sobre el crimen un día después, alegando que retrasó la denuncia para proteger al hijo de ambos, un bebé de ocho meses, según declaraciones de Reyna Gómez Molina a Univisión, mamá de la víctima.

Nueva evidencia: suegra sigue y asesina a Carolina Flores dentro de su departamento. (Redes sociales)

En una entrevista con el programa Desiguales, Reyna Gómez Molina mandó un mensaje directo a la suegra de su hija, pidiendo que tenga el valor de entregarse a las autoridades por el asesinato de su hija:

“No tengo miedo, mi mayor miedo era pasar por esto, lo único que quiero es que se haga justicia que pague la persona que tiene que pagar.

“No entiendo cómo una mamá me hizo pasar este dolor. Si la señora me está escuchando, por favor, entréguese, sé que va a ser muy difícil dar ese paso, sé que está fugitiva, pero la vamos a encontrar porque todo Ensenada estamos buscando justicia por mi hija”.

Lo que el esposo de Carolina Flores le dijo la madre de ésta

La ex reina de belleza Carolina Flores documenta su embarazo y el nacimiento de su primer bebé. Las imágenes muestran a Flores desde las primeras etapas de su gestación, interactuando con un perro golden retriever, hasta momentos avanzados de su estado. El video culmina con la presencia de su esposo Alejandro sosteniendo al recién nacido. Ocho meses después su suegra la asesinó por la espalda en su departamento tras

En redes sociales se habló mucho de la razón por la que la pareja sentimental de Carolina tardó un día en denunciar a su madre. En entrevista con Univisión, la mamá de la modelo explicó que el motivo que le dio fue que buscó “proteger a su bebé”.

Según lo que le dijo a Reina Gómez, Alejandro Sánchez explicó que grabó videos con instrucciones sobre la alimentación de su hijo, ante la posibilidad de ser detenido y que el menor fuera enviado a una casa hogar. Según el testimonio de la madre de Carolina difundido por Univisión, el propio Alejandro le notificó de la muerte el 16 de abril a las 13:35 horas por teléfono, mientras se encontraba en la fiscalía capitalina.

Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un fondo morado con silueta del mapa de la Ciudad de México y cruces rosas dispersas.
Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Gómez Molina, el esposo de su hija le negó la posibilidad de hacerse cargo del niño, argumentando que Carolina y él habían decidido que ni su madre ni la suegra serían responsables si faltaban ambos. La madre de la víctima recordó la conversación en que Alejandro le relató: “Es que mi mamá le disparó”.

Autoridades mantienen activa la búsqueda de Erika Herrera, que permanece prófuga.

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