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¿Quién se llevará el millón de dólares? Estos son los tres equipos que pelean por ser el campeón anual de la Liga MX

La constancia y buen momento futbolístico en el futbol mexicano premia a los mejores clubes del torneo

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Un solo premio, tres equipos acechan la recompensa y se definirá en la última jornada.
Un solo premio, tres equipos acechan la recompensa y se definirá en la última jornada. (Especial)

La Liga MX enfrenta su desenlace en fase regular con tres equipos peleando por el reconocimiento al mejor del año futbolístico, un galardón que reparte un millón de dólares. Cruz Azul, Toluca y Chivas llegan a la última jornada del Clausura 2026 separados por apenas un punto, lo que convierte el cierre de temporada en una disputa intensa.

El millón de dólares otorgado al equipo con mayor puntaje acumulado entre los torneos Apertura y Clausura de la Liga MX ha convertido cada partido de este ciclo en una auténtica final.

El premio reconoce a la escuadra más constante, incentivando la competencia y elevando la tensión rumbo a la última fecha. Actualmente, Cruz Azul suma 65 puntos, mientras Toluca y Chivas cuentan con 64, lo que permite que cualquiera de los tres equipos aspire a la corona y al monto económico.

Nicolás Larcamón será despedido de cruz azul
El equipo cementero se encuentra en crisis tras el despido de Larcamón. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

¿Cómo llegan los equipos a la J17?

Cruz Azul se ubica en la primera posición de la tabla, aunque atraviesa un periodo de incertidumbre por acumular ocho encuentros sin victoria. Esta mala racha coincide con el despido de Nicolás Larcamón como entrenador y la designación de Joel Huiqui como técnico interino. El rival más cercano de los celestes será Necaxa, equipo que se percibe asequible en el calendario, aunque la directiva reconoce que la clave radicará en la recuperación anímica y deportiva en este tramo decisivo.

Por su parte, Toluca llega presionado tras perder ante América y Mazatlán, resultados que le arrebataron puntos cruciales en la tabla acumulada. Los Diablos Rojos jugarán la última jornada frente a León, un conjunto que aún batalla por un boleto a la Liguilla. El cuerpo técnico del club mexiquense ha expresado la obligación de cerrar fuerte el ciclo, consciente de que cualquier error puede costarles tanto el título anual como el incentivo financiero.

La situación de Chivas es distinta a la de sus rivales: el club rojiblanco muestra la mejor racha reciente, tras golear 5-0 a Puebla y empatar sin goles contra Necaxa. Con la plantilla actual, las Chivas mantienen su fortaleza en casa y cerrarán la temporada enfrentando a Xolos de Tijuana, escuadra que aún busca clasificar a la Liguilla.

El rebaño quiere terminar el Clausura 2026 con el liderato y el millón de dólares. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Spor)
El rebaño quiere terminar el Clausura 2026 con el liderato y el millón de dólares. (Francisco E. Noriega / EMX imageStudio Spor)

Una pelea campal en el final del torneo

Si bien el foco está en el desenlace del Clausura 2026, el reconocimiento es resultado de la suma de puntos logrado tanto en el Apertura como en el Clausura, premiando a los clubes que han mostrado mayor consistencia durante los dos torneos anuales.

La posición de los candidatos depende precisamente de la cantidad total de unidades acumuladas y los tres pelean por tres objetivos claros: llegar a la Liguilla, tener la mejor posición posible y conseguir ese ingreso extra que apoyaría a cualquiera de las tres instituciones.

El cierre de la temporada mantiene a Cruz Azul, Toluca y Chivas a la expectativa. La definición del millón de dólares y el título de mejor equipo del año se resolverá hasta el último minuto, cuando los tres aspirantes vuelvan a la cancha para buscar la distinción en el fútbol mexicano.

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