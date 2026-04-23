¿Quién fue Carolina Flores, exreina de belleza que habría sido asesinada por su suegra en Polanco?

Familiares, conocidos y personas de Ensenada reaccionaron a su muerte con indignación y exigieron justicia y la verdad, ya que la pareja de la joven avisó hasta un día después de su muerte Foto: Redes sociales Carolina Flores

El feminicidio de Carolina Flores mantiene bajo investigación a las autoridades de la Ciudad de México tras su asesinato en un departamento de Polanco el 15 de abril.

¿Quién fue Carolina Flores?

Carolina Flores Gómez nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Desde joven mostró interés por el modelaje.

En 2017, a los 18 años, obtuvo el título de Miss Teen Universe Baja California y representó a su estado a nivel nacional, consolidando su presencia en el ámbito de la moda.

Carolina Flores Gómez, ex reina de belleza originaria de Ensenada, Baja California fue hallada muerta en la exclusiva zona de Polanco en la Ciudad de México Foto: Redes Carolina Flores

Tras su etapa en concursos, Carolina construyó una comunidad en redes sociales, donde compartía su estilo de vida y su pasión por las pasarelas. En años recientes, decidió enfocarse en la formación de una familia y se casó con Alejandro Sánchez, con quien tenía una hija.

Feminicidio en Polanco: investigación y reacciones

La noche del 15 de abril, Carolina Flores se encontraba en su departamento de Polanco junto a su esposo, su hija de ocho meses y su suegra.

Un video de seguridad captó los momentos previos al crimen, donde se observa a las dos mujeres antes de que se escuchen detonaciones.

Tras los disparos, Alejandro Sánchez ingresa con la bebé y cuestiona a su madre: “¿Qué hiciste, mamá?”, recibiendo como respuesta: “Nada, me hizo enojar… tú eres mío, ella no”.

Ilustración en acuarela de Carolina Flores Gómez sobre un mapa de la Ciudad de México, rodeada de cruces rosas que simbolizan los feminicidios que asolan la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La denuncia se presentó ante la Fiscalía un día después. El argumento del esposo para la demora fue priorizar el bienestar de la menor. El cuerpo de Carolina Flores fue entregado a su familia dos días después de los hechos.

Reyna Gómez Molina, madre de Carolina, se enteró del asesinato la tarde del 16 de abril. Narró en Siéntese quien pueda que Alejandro Sánchez le informó que su madre fue quien disparó.

Carolina Flores, Miss Teen Universe Baja California 2017, era madre y reconocida figura en el ámbito de las pasarelas y redes sociales. (Captura TikTok)

La abuela materna habría solicitado cuidar a la nieta, pero el yerno rechazó la propuesta basado en un acuerdo previo con Carolina.

Aunque en un inicio el caso se estaba investigando como homicidio doloso, organizaciones y familiares lograron que se reclasificara como feminicidio.