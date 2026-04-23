Panorama de cara a la última jornada de la Liga Mx: ¿qué equipos se juegan su pase a la liguilla?

América, Atlas, León, Tigres y Tijuana se juegan su pase a los cuartos de final en la última jornada del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La temporada de la Liga Mx entra en su recta final y la última jornada promete emociones fuertes, con varios equipos peleando por los últimos boletos a la Liguilla.

Para este torneo se tomó la decisión de eliminar el Play-In, lo que volvió la competencia más intensa y exigente. Con menos lugares disponibles para avanzar a la fase final, cada punto cobró mayor valor y los equipos se ven obligados a pelear hasta la última jornada para luchar por la clasificación.

Panorama de cara a la liguilla

Pumas aún aspira a ser líder general del torneo. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La última jornada no solo definirá a los últimos invitados a la fiesta grande del futbol mexicano, sino también el acomodo final en la tabla general. Además, servirá para conocer qué equipos obtendrán su boleto a la CONCACAF Champions Cup y quién se quedará con el premio de un millón de dólares al mejor conjunto del año futbolístico, el cual se encuentran peleando tanto Chivas, Toluca y Cruz Azul.

A continuación, te presentamos qué pelea cada uno de los equipos en esta recta final del torneo:

Liderato general

Después de los resultados de mitad de semana, ambos equipos conservan posibilidades de terminar como el mejor de la temporada regular. En el caso de los universitarios necesitan que Guadalajara empate ante Xolos de Tijuana y, además, vencer a Pachuca para terminar en la cima.

Movimiento de posiciones

Chivas, Pumas, Pachuca, Toluca y Cruz Azul ya tienen asegurado su lugar en la Liguilla, pero en esta última jornada todavía puede haber movimientos importantes en la tabla general. La poca diferencia de puntos entre ellos hará que cada resultado cuente para definir posiciones y posibles cruces en cuartos de final.

Equipos que aún no tienen asegurado su pase a liguilla

Los felinos parten con ventaja, ya que se enfrentarán a Mazatlán. (REUTERS/Cristian De Marchena)

América, Atlas, Tigres, León y Tijuana se disputan los últimos tres boletos a la Liguilla, en una pelea cerrada que promete tensión hasta el final. Las Águilas tienen el panorama más favorable, pues un empate les bastaría para asegurar su clasificación.

Atlas, en cambio, está obligado a vencer al cuadro azulcrema para no depender de otros resultados, mientras que Tigres luce con mayores posibilidades de avanzar, ya que medirá en la última jornada ante Mazatlán.

León y Tijuana, por su parte, necesitan de más combinaciones, ya que además de derrotar a Toluca y Chivas, respectivamente, deberán esperar otros marcadores para ver si pueden colarse a la liguilla.

A continuación, te presentamos la tabla completa de posiciones al término de la jornada 16:

Guadalajara: 35 puntos, diferencia de goles +16. Pumas: 33 puntos, diferencia de goles +15. Pachuca: 31 puntos, diferencia de goles +8. Cruz Azul: 30 puntos, diferencia de goles +10. Toluca: 27 puntos, diferencia de goles +9. América: 25 puntos, diferencia de goles +4. Atlas: 23 puntos, diferencia de goles -3. Tigres: 22 puntos, diferencia de goles +6. Tijuana: 22 puntos, diferencia de goles +2. León: 22 puntos, diferencia de goles -7.

Ya tienes todo lo que necesitas saber para disfrutar de la última jornada de la Liga Mx.