De imprimir boletas electorales a ser Consejero del INE, esta es la experiencia profesional de Arturo Chávez López

El Consejero Electoral ocupará el cargo por nueve años, de 2026 a 2035 (Jovani Pérez / Infobae México)

La designación de Arturo Chávez López, nuevo Consejero Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), estuvo marcada por una serie de denuncias y polémicas que lo vinculaban al gobierno actual.

Después de un largo proceso en el que más de 400 aspirantes se inscribieron para participar en el proceso de selección, la Cámara de Diputados eligió a los tres perfiles que serán los nuevos encargados de supervisar las tareas electorales del país.

Los tres nombres que acreditaron los exámenes y cumplieron con los requisitos, fueron: la presidenta del Instituto Electoral de Puebla, Blanca Cruz García, la titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas, Frida Denisse Gómez Puga y Arturo Manuel Chávez López, director de Talleres Gráfico.

¿Quién es Arturo Chávez?

El Consejero Electoral, quien ocupará el cargo por nueve años, de 2026 a 2035, es maestro en sociología política y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Su nombre trascendió desde que fue anunciado como aspirante porque, además de sociólogo, ha dirigido los Talleres Gráficos de México, el cual se está manejado por la Secretaría de Gobernación. Ello causó polémica debido a que se le acusó de tener una cercanía directa con el gobierno en turno.

Asumió la dirección de Talleres Gráficos de México en 2025. Este organismo es el encargado de la producción gráfica gubernamental en el Estado de México.

Antes de ello, fue Secretario de Finanzas de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum, cuando se desempeñó como Jefa de Gobierno capitalino.

Trascendió que la principal experiencia de Arturo Chávez ha sido desempeñando cargos públicos pero ninguno en materia electoral.

¿Cuál ha sido su experiencia en materia electoral?

Cuando fue cuestionado al respecto, respondió que sí cuenta con conocimientos electorales dado que como funcionario de Talleres Gráficos, ha supervisado la impresión de las boletas electorales.

“Coordiné el primer monitoreo que hizo el IFE de los medios de comunicación" destacó el nuevo Consejero Electoral cuando se le cuestionó sobre su experiencia que no aparece en su perfil.

Además, agregó que su tesis de maestría fue sobre la hegemonía del discurso democrático en México de los partidos políticos, por lo que aseguró que ha estudiado el tema electoral durante toda su carrera profesional —aunque hasta el momento no se haya desempeñado en ese ámbito.

Enumeró también su participación como ciudadano en los procesos electorales, es decir, como funcionario electoral, lo que consideró suma a su experiencia que permitirá desempeñar su trabajo como Consejero Electoral.

Sheinbaum respalda su nombramiento

Ante las críticas y los cuestionamientos de la opinión pública, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su apoyo y enfatizó que la decisión del INE es independiente y autónoma de su gobierno.

Durante su conferencia matutina del jueves 23 de abril, la mandataria descartó que haya incidencia presidencial en los procesos electorales del instituto.

Las críticas giraron principalmente en torno cómo un personaje que no ha tenido experiencia en materia electoral pero que sí tiene un puesto relacionado con el gobierno, obtuvo el mayor puntaje como candidato a Consejero Electoral.