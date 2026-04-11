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Gilberto Mora tras su regreso con Xolos: “Espero seguir sumando minutos”

El mediocampista ingresó ante Juárez y aseguró que no presentó molestias

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Para los amantes del fútbol mexicano la figura de 'Morita' les recuerda los inicios del mejor defensor en la historia de nuestro país.

Gilberto Mora volvió a la cancha con Xolos de Tijuana después de más de dos meses fuera por una lesión, al sumar minutos ante Juárez en la Jornada 14 del Clausura 2026.

Su regreso llega en un momento clave del torneo, con la intención de retomar ritmo y volver a meterse en la dinámica del equipo.

Regreso con buenas sensaciones

(Instagram / @gil_morita)
(Instagram / @gil_morita)

El mediocampista ingresó al minuto 63 en el duelo disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez, marcando su primera aparición desde enero.

Tras el encuentro, habló con FOX Sports sobre cómo se sintió: “Me siento muy feliz, muy contento… Gracias a Dios no sentí nada, que es lo más importante, y espero seguir sumando minutos”.

Su último partido había sido el 17 de enero ante Atlético de San Luis, antes de quedar fuera por la lesión.

Más de dos meses fuera por lesión

(Instagram / @gil.morita)
(Instagram / @gil.morita)

Mora estuvo fuera por una pubalgia, una molestia en la zona de la ingle que requiere manejo cuidadoso para evitar recaídas.

El plan con el mediocampista fue claro: bajar la carga, enfocarse en la rehabilitación y esperar el momento adecuado para su regreso.

Ahora, ya de vuelta en la cancha, el objetivo es que recupere ritmo y vuelva a ser una opción constante para el equipo en la recta final del Clausura 2026.

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