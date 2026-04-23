México

Senado aprueba reunión el 28 de abril con Maru Campos por caso de presuntos agentes de EEUU

El encuentro buscará esclarecer las muertes y el papel de autoridades estatales en el operativo

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El caso Chihuahua abrió un debate sobre la participación de agentes extranjeros en operativos en México.
El caso Chihuahua abrió un debate sobre la participación de agentes extranjeros en operativos en México.

El Senado de la República aprobó, a mano alzada, un punto de acuerdo para invitar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, y al fiscal estatal, César Jáuregui Moreno, a una reunión de trabajo programada para el próximo 28 de abril a las 11:00 horas.

El encuentro contará con la participación de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, con el objetivo de esclarecer un caso que ha generado controversia a nivel nacional e internacional.

La votación evidenció divisiones políticas: mientras el Partido Acción Nacional (PAN) respaldó la convocatoria, Movimiento Ciudadano manifestó su rechazo y pidió que su voto en contra quedara asentado en actas.

Caso Chihuahua: agentes estadounidenses y operativo bajo la lupa

El motivo central de la reunión será explicar la muerte de dos ciudadanos estadounidenses —presuntamente agentes de la CIA— ocurrida durante un operativo en Chihuahua.

El caso Chihuahua ha abierto un debate político y legal sobre la actuación de autoridades y la posible participación de agentes extranjeros.

Los hechos también dejaron como saldo la muerte de funcionarios mexicanos, en un episodio que ha encendido alertas sobre la posible participación de agencias extranjeras en territorio nacional.

De acuerdo con reportes, los estadounidenses colaboraban en tareas de seguridad relacionadas con el combate al narcotráfico.

Sin embargo, la falta de notificación a instancias federales sobre su presencia ha generado cuestionamientos sobre la legalidad del operativo y posibles violaciones a la soberanía nacional.

Debate político en el Senado: acusaciones y posturas encontradas

La decisión desató un intenso debate entre legisladores. Desde Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio criticó el mecanismo utilizado, al considerar que la invitación representa en realidad una comparecencia encubierta y podría implicar una invasión de competencias.

En contraste, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón, defendió el acuerdo al señalar que no implica sanción alguna, sino un ejercicio legítimo de control político y rendición de cuentas frente a hechos de relevancia constitucional.

Por su parte, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, respaldó la presencia de la mandataria estatal, asegurando que no tiene inconveniente en acudir.

No obstante, también exigió que otros gobernadores sean llamados a rendir cuentas por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Soberanía y seguridad nacional: eje del conflicto

Desde Morena, el senador Gerardo Fernández Noroña advirtió que la presunta presencia de agentes de la CIA en Chihuahua podría formar parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió sobre posibles implicaciones de la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.
El senador Gerardo Fernández Noroña advirtió sobre posibles implicaciones de la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua.

En la misma línea, el senador Javier Corral acusó a la gobernadora de intentar ocultar la infiltración de agentes estadounidenses en un operativo de la Fiscalía estatal.

Estas declaraciones intensificaron el tono del debate, colocando en el centro la defensa de la soberanía nacional y la coordinación entre niveles de gobierno.

Además, la presidenta de México confirmó que no se notificó a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre la participación de agentes extranjeros, lo que elevó la preocupación en materia de seguridad.

Implicaciones legales y diplomáticas del caso Chihuahua

El caso también ha abierto un debate jurídico sobre las facultades del Senado para citar a una gobernadora estatal.

Legisladores de oposición advirtieron que podría tratarse de un precedente delicado, al considerar que los mandatarios estatales deben rendir cuentas ante sus congresos locales, no ante el Senado.

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El caso ha generado diversas complicaciones en los ámbitos político, legal y diplomático. (Especial)

En el plano internacional, el gobierno mexicano ya envió una nota diplomática a Estados Unidos para solicitar información sobre los hechos, en medio de tensiones derivadas del caso.

Durante la sesión, además, se guardó un minuto de silencio por las víctimas, entre ellas los ciudadanos estadounidenses y funcionarios mexicanos fallecidos.

Qué busca esclarecer la visita de la gobernadora

  • Circunstancias de la muerte de los ciudadanos estadounidenses
  • Posible participación de la CIA en el operativo
  • Legalidad de la presencia de agentes extranjeros en México
  • Avances en la investigación de la Fiscalía de Chihuahua
  • Coordinación entre autoridades estatales y federales

La reunión del 28 de abril se perfila como un punto decisivo para esclarecer los hechos y definir responsabilidades, en un contexto marcado por tensiones políticas, cuestionamientos legales y preocupaciones sobre la soberanía nacional.

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