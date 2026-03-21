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¿Por qué la árbitra Karen Díaz le rechazó el saludo a Nicolás Larcamón?

La silbante internacional decidió apartarse del técnico de Cruz Azul tras intensas protestas durante el encuentro frente a Mazatlán

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Karen Díaz se negó a
Karen Díaz se negó a aceptar el saludo de Nicolás Larcamón luego del polémico empate polémico en el Estadio El Encanto. (Fotos: REUTERS)

Un gesto al final del partido entre Mazatlán y Cruz Azul atrapó la atención de los aficionados en la jornada 12 del Clausura 2026. La árbitra asistente Karen Díaz negó el saludo a Nicolás Larcamón, entrenador del equipo cementero, tras un cierre tenso en el Estadio El Encanto.

El episodio se viralizó en redes sociales y se convirtió en tema de conversación tanto por la reacción de los involucrados como por el contexto que lo rodeó.

El gesto de Karen Díaz surgió tras una serie de reclamos de Nicolás Larcamón hacia el cuerpo arbitral durante el empate 1-1 entre Mazatlán y Cruz Azul. (X/ @Diegol90Mx)

La acción no sólo ocurrió al final de un encuentro disputado, sino que se produjo después de una serie de reclamos de Larcamón hacia el cuerpo arbitral. La negativa de Díaz generó especulación sobre sus motivos y abrió el debate sobre la relación entre entrenadores y árbitros en la Liga MX.

El contexto del partido de Cruz Azul

El empate 1-1 entre Cruz Azul y Mazatlán fue resultado de un duelo intenso, con jugadas polémicas y un gol agónico de Gabriel Fernández que evitó la derrota para los visitantes.

Durante los noventa minutos, Nicolás Larcamón manifestó repetidamente su inconformidad con varias decisiones arbitrales, hecho que le costó una tarjeta amarilla en la segunda mitad.

  • El técnico argentino insistió en sus protestas tras el silbatazo final.
  • Se dirigió al centro del campo para saludar a la terna arbitral.
  • Saludó al central Maximiliano Quintero y al segundo asistente Jesús Lorenzo Soto.
  • Al intentar saludar a Karen Díaz, la árbitra retrocedió y negó el gesto.
El partido entre Cruz Azul
El partido entre Cruz Azul y Mazatlán estuvo marcado por jugadas polémicas, un gol agónico de Gabriel Fernández y protestas constantes hacia el arbitraje. REUTERS/Henry Romero

El episodio concluyó con el entrenador de Cruz Azul visiblemente molesto, acompañado por algunos de sus jugadores, quienes también mostraron su descontento con el arbitraje.

Quién es Karen Díaz, la árbitra que marcó diferencia

Karen Díaz Medina es una de las figuras más reconocidas del arbitraje mexicano y cuenta con experiencia internacional. Nacida en Aguascalientes en 1984, se formó como ingeniera agroindustrial antes de dedicarse al futbol profesional. Desde su debut en la Liga MX en 2016, ha participado en numerosos partidos de alto nivel, tanto en la rama varonil como femenil.

  • Es portadora del gafete FIFA desde 2018.
  • Fue parte de la primera tripleta femenina que arbitró en un Mundial varonil, durante Qatar 2022.
  • Recibió el Premio Nacional del Deporte en la categoría de jueza-árbitra.
  • Ha dirigido partidos en torneos de la Concacaf y la FIFA.
Karen Díaz Medina, árbitra mexicana
Karen Díaz Medina, árbitra mexicana ganadora con un Premio Nacional del Deporte, gafete FIFA y experiencia en Mundiales, protagonizó el episodio que generó diversas interpretaciones. REUTERS/Annegret Hilse

En este sentido, la trayectoria de Díaz ha sido ejemplo de perseverancia y profesionalismo en un entorno históricamente masculino, consolidándose como referente para nuevas generaciones de árbitras.

Las implicaciones del gesto

La negativa de Karen Díaz al saludo de Nicolás Larcamón suscitó diversas interpretaciones en el ambiente futbolístico. Algunos atribuyeron la reacción al clima de tensión generado por los constantes reclamos del técnico durante el partido.

  • El gesto de Díaz fue respaldado por exárbitros que destacaron la importancia de dignificar la profesión.
  • No se registró una declaración pública de la árbitra tras el suceso.
  • Larcamón evitó profundizar sobre el tema en la conferencia postpartido.
La acción de Karen Díaz
La acción de Karen Díaz fue respaldada por exárbitros que destacaron la importancia de dignificar la profesión ante los reclamos en la Liga MX. REUTERS/Daniel Becerril

El incidente se suma a la conversación sobre el rol de las mujeres en el arbitraje profesional y la evolución de la cultura deportiva dentro del futbol mexicano, donde la presencia y autoridad de las árbitras siguen ganando terreno.

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