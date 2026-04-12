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Así celebró Matěj Kovář, arquero estrella de República Checa, el campeonato del PSV en la Eredivisie

El arquero checo fue esencial para que el PSV conquistara su vigésimo séptima liga en Países Bajos, ganándose el respeto de la afición con actuaciones decisivas

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Con una campaña llena de atajadas espectaculares, el portero titular de la República Checa se consolidó como pilar del PSV, celebrando un título histórico y afianzando su liderazgo. (Instagram/ mkovar1705)
Con una campaña llena de atajadas espectaculares, el portero titular de la República Checa se consolidó como pilar del PSV, celebrando un título histórico y afianzando su liderazgo. (Instagram/ mkovar1705)

Matěj Kovář, portero titular de la República Checa y figura del PSV, vive una semana de celebración especial tras conquistar la Eredivisie. El arquero checo se convirtió en protagonista indiscutible luego de atajar penales decisivos con su selección y firmar una campaña sólida en Países Bajos.

El campeonato llegó a cinco jornadas del final de la temporada y ayuda a posicionar al guardameta como un referente internacional de su generación.

Matěj Kovář lidera la conquista de la Eredivisie con el PSV, sumando su tercer título consecutivo en Países Bajos y afianzando su estatus internacional. REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Matěj Kovář lidera la conquista de la Eredivisie con el PSV, sumando su tercer título consecutivo en Países Bajos y afianzando su estatus internacional. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El PSV sumó su tercer título de liga consecutivo y el número 27 de su historia, con Kovář como uno de los jugadores más indispensables del plantel. En el vestidor y en la cancha, la presencia del portero checo ha reflejado la conexión entre su rendimiento en clubes y la histórica clasificación mundialista de su país.

Kovář y una consagración que trasciende fronteras

La celebración del campeonato de la Eredivisie marca un momento especial en la carrera de Kovář. El portero festejó el título rodeado de sus compañeros, con la afición del PSV reconociendo su aporte en partidos clave de la temporada.

El guardameta checo es considerado un líder silencioso tanto en el vestidor del PSV como en su selección. REUTERS/Piroschka Van De Wouw
El guardameta checo es considerado un líder silencioso tanto en el vestidor del PSV como en su selección. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El arquero checo vive un año de consagración: no sólo se convierte en campeón de liga en Países Bajos, sino que lidera a su selección de regreso a la Copa Mundial después de veinte años. De esta manera, el doble logro lo proyecta como uno de los futbolistas a seguir en la temporada internacional.

Temporada inmejorable en el PSV

El paso de Kovář por la Eredivisie en la 2025-2026 fue determinante para el dominio del PSV.

  • Participó en 27 partidos de liga, siendo titular indiscutible y pieza clave del esquema de Peter Bosz.
  • Mantuvo la calma en duelos cerrados, destacando especialmente en la victoria 4-3 ante Utrecht, que fue crucial para asegurar el campeonato.
  • Recibió el reconocimiento de la prensa y la afición por su capacidad de liderazgo en momentos de presión.
Kovář participó en 27 encuentros de la Eredivisie esta temporada, consolidándose como titular indiscutible y pieza estratégica en el esquema de Peter Bosz. REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Kovář participó en 27 encuentros de la Eredivisie esta temporada, consolidándose como titular indiscutible y pieza estratégica en el esquema de Peter Bosz. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Así, el PSV cerró la temporada con números históricos, y la seguridad de Kovář bajo el arco fue uno de los pilares de la campaña.

Ídolo nacional y líder silencioso

La influencia de Kovář no se ha limitado a su club, sino que también es protagonista con su selección nacional.

  • Atajó penales decisivos en el repechaje, asegurando el regreso de República Checa a una Copa del Mundo después de veinte años.
  • Es considerado el líder silencioso del vestidor, respetado por su temple y serenidad en situaciones agónicas.
  • Llega al Mundial 2026 como referente defensivo de Chequia, listo para enfrentar a México, Corea del Sur y Sudáfrica en el Grupo A.

La histórica clasificación de República Checa al Mundial 2026 después de veinte años se consiguió gracias a los penales atajados por Kovář en el repechaje. (Instagram/ @mkovar1705)

En este sentido, la afición checa y la del PSV celebran a su arquero estrella, quien vive el momento más brillante de su carrera y apunta a seguir haciendo historia en los próximos meses.

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