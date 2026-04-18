Un fuera de lugar, la eliminación y el acérrimo rival: así fue como México impulsó el VAR en el Mundial Sudáfrica 2010

Argentina con Messi enfrentó a México en octavos de final de Sudáfrica 2010. Foto: AP.

Estamos a menos de dos meses de que dé inicio el Mundial 2026 en México y, pese a los avances tecnológicos actuales, resurgen las historias que definieron momentos clave para el futbol internacional. Uno de los episodios más memorables de Sudáfrica 2010 involucró al Tri y un error arbitral que resultó decisivo para el desarrollo del sistema de asistencia arbitral por video, conocido como VAR.

El inicio de la nueva era del futbol

La polémica entre México y Argentina en el Mundial de 2010 fue detonante para que la FIFA iniciara el desarrollo del VAR. Durante el partido de Octavos de Final, un gol de Carlos Tévez, validado pese a estar fuera de lugar, atrajo la atención global sobre la necesidad de tecnología en el futbol.

El incidente motivó a los organismos rectores a replantear sus protocolos y a impulsar herramientas para reducir errores en momentos cruciales pues terminan impactando directamente en el resultado.

Durante ese duelo en el estadio de Johannesburgo, el 27 de junio de 2010, la Selección Mexicana se enfrentó a Argentina. Al minuto 26, Carlos Tévez anotó el primer gol tras una jugada colectiva en la que el delantero argentino se encontraba adelantado. El árbitro italiano Roberto Rosetti, junto con sus asistentes Paolo Calcagno y Stefano Ayroldi, validó el tanto a pesar de la clara posición irregular del atacante. Las repeticiones televisivas confirmaron el error arbitral.

El 'Apache' se convirtió en el héroe del partido para la albiceleste. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Argentina amplió la ventaja minutos después, luego de un error en la salida de Ricardo Osorio, que permitió a Gonzalo Higuaín marcar el segundo gol. En la segunda parte, Tévez firmó un tercer tanto con un disparo al ángulo. México descontó al minuto 70 con un gol de Javier “Chicharito” Hernández, sellando un marcador final de 3-1 a favor de Argentina.

El nacimiento del VAR

La ola de críticas generada por este error arbitral propició una autocrítica inédita en el gremio internacional. El exárbitro argentino Héctor Baldassi, en entrevista para el podcast ‘Alta suciedad’, relató la presión que experimentaron los árbitros tras el partido: “Estábamos hechos mierda todos en el arbitraje, todos en la concentración estábamos hechos mierda porque lo sentíamos como propio nosotros”, afirmó Baldassi.

La magnitud del fallo, evidenciada por las pantallas del estadio y la transmisión global, hizo ineludible la urgencia de un cambio estructural. Ante la repercusión, la FIFA inició el análisis de alternativas tecnológicas para minimizar errores determinantes en futuras competencias.

Las pantallas especiales para los árbitros fueron implementadas años después. (REUTERS/Jorge Silva)

La FIFA ya enfrentaba críticas por otras decisiones arbitrales durante ese ciclo mundialista. El exárbitro español Mateu Lahoz, en diálogo con Íker Casillas en 2024, mencionó tres jugadas emblemáticas que motivaron el impulso hacia la tecnología:

En el repechaje al Mundial, el francés Thierry Henry asistió a William Gallas utilizando la mano, permitiendo el pase de Francia ante Irlanda.

asistió a William Gallas utilizando la mano, permitiendo el pase de Francia ante Irlanda. En los Octavos de Final, un gol legítimo de Frank Lampard (Inglaterra) frente a Alemania no fue validado, pese a que el balón cruzó por completo la línea de meta.

(Inglaterra) frente a Alemania no fue validado, pese a que el balón cruzó por completo la línea de meta. El gol de Tévez, con México como parte afectada, validado estando fuera de lugar.

Lahoz sumó: “Esas son las tres jugadas que vaticinan que haya una herramienta en el futbol donde, algo tan injusto y a cuatro seres humanos, se les puede escapar”.

La Comisión de Árbitros internacional decidió implementar la tecnología en el terreno de juego. (REUTERS/Rodrigo Valle)

El aprendizaje derivado de Sudáfrica 2010 culminó en la adopción del VAR, que debutó oficialmente en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Esta medida transformó la experiencia para árbitros, equipos y aficionados, quienes ahora esperan mayor justicia deportiva en jugadas críticas.

Lo que nos ha traído la tecnología

El VAR continúa en evolución, y cada torneo de la FIFA motiva nuevos debates y ajustes. Tras más de una década de actualizaciones y pruebas, se prevé que para el Mundial 2026 se implementen innovaciones adicionales que refuercen la transparencia y precisión del sistema, buscando evitar polémicas similares a las que involucraron a la Selección Mexicana en Sudáfrica.

La repercusión de ese episodio ha consolidado al VAR como un recurso fundamental para limitar la influencia de errores humanos en los momentos decisivos del futbol internacional.