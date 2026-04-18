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México vs Brasil: dónde y cuándo ver EN VIVO el Juego de Leyendas rumbo al Mundial 2026

El partido reunirá a exfiguras de ambas selecciones

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(Jovani Pérez / Infobae México)
(Jovani Pérez / Infobae México)

El Estadio Banorte será sede del Juego de Leyendas entre México y Brasil, un encuentro que reunirá a exfiguras de ambas selecciones en la antesala del Mundial 2026.

El partido está programado para este fin de semana y busca conectar con la afición a través de un formato que combina espectáculo y nostalgia.

Horario y transmisión del México vs Brasil

(REUTERS/Diego Delgado)
(REUTERS/Diego Delgado)

El duelo se disputará el domingo 19 de abril a las 17:00 horas en el Coloso de Santa Úrsula.

La transmisión no estará disponible en televisión abierta, sin embargo el encuentro podrá seguirse de forma gratuita a través del canal de YouTube ‘Layvtime’, del exjugador Miguel Layún.

Como alternativa, también estará disponible en televisión de paga por TUDN y en la plataforma de streaming ViX.

Figuras confirmadas para el Juego de Leyendas

(Especial)
(Especial)

El partido contará con una convocatoria amplia de exjugadores que marcaron época tanto en México como en Brasil.

Por parte de México destacan nombres como Rafa Márquez, Andrés Guardado, Cuauhtémoc Blanco, Jared Borgetti, Oribe Peralta y Oswaldo Sánchez, bajo la dirección técnica de Miguel Herrera.

Brasil, por su parte, presentará a figuras como Ronaldinho, Kaká, Adriano, Marcelo y Lúcio, en un plantel que también incluye a exseleccionados de distintas generaciones.

El encuentro forma parte de una serie de eventos previos al Mundial 2026 y reunirá a jugadores que tuvieron trayectoria en torneos internacionales y competencias de alto nivel.

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