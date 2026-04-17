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Brentford vs Fulham: a qué hora y dónde ver EN VIVO a Raúl Jiménez en la Premier League

El ‘Lobo de Tepeji’ quiere acumular más minutos en la actual campaña de su equipo para estar en mejor estado de cara al Mundial 2026

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El delantero tricolor espera obtener más minutos en la liga inglesa este fin de semana.
El delantero tricolor espera obtener más minutos en la liga inglesa este fin de semana. (Jovani Pérez | Infobae México)

El duelo entre Brentford y Fulham, correspondiente a la Jornada 33 de la Premier League 2025-26, genera expectativa en la afición mexicana por la probable participación del delantero nacional Raúl Jiménez quien no ha recibido tantos minutos como quisiera.

Ambos equipos se preparan para un compromiso determinante, pues el interés de la afición mexicana aumenta dado que Raúl Jiménez podría sumar minutos. El partido, que forma parte de la recta final de la liga inglesa, representa una oportunidad para que ambos clubes mejoren su posición en la tabla.

El equipo del mexicano necesita los puntos si desea mejorar su posición en la tabla general. (REUTERS/Isabel Infantes)
El equipo del mexicano necesita los puntos si desea mejorar su posición en la tabla general. (REUTERS/Isabel Infantes)

Fulham favorito para llevarse la victoria

La posible inclusión de Raúl Jiménez en la alineación de Fulham acentúa la atención sobre el desempeño ofensivo de su equipo. Los antecedentes más recientes muestran que estos clubes han protagonizado partidos reñidos. En el enfrentamiento de la temporada actual (2025-26), Fulham venció como local con un marcador de tres a uno sobre Brentford.

En los choques de los últimos años, ambos equipos han mostrado paridad en el marcador, reforzando el carácter disputado de este clásico londinense. Tanto Brentford (lugar 7) como Fulham (lugar 12) necesitan sumar para mejorar posiciones en la clasificación, de modo que una victoria en este encuentro podría ser decisiva.

Entre la afición mexicana, la atención continúa centrada en la posible titularidad de Jiménez, quien se mantiene como una de las figuras a seguir en la etapa final de la campaña.

El conjunto dirigido por Marco Alexandre Saraiva da Silva necesita la victoria para seguir al frente del equipo. (REUTERS/David Klein)
El conjunto dirigido por Marco Alexandre Saraiva da Silva necesita la victoria para seguir al frente del equipo. (REUTERS/David Klein)

La rivalidad entre Brentford y Fulham ha crecido con cada temporada. A continuación, un repaso de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en la Premier League, que reflejan la competencia cerrada:

  • Fulham 3-1 Brentford | Temporada 2025-26
  • Brentford 2-3 Fulham | Temporada 2024-25
  • Fulham 2-1 Brentford | Temporada 2024-25
  • Brentford 0-0 Fulham | Temporada 2023-24
  • Fulham 0-3 Brentford | Temporada 2023-24

¿Cómo llegan los equipos al encuentro?

Recientemente, Fulham ha logrado una ligera ventaja, pero los dos conjuntos han conseguido victorias importantes tanto de local como de visitante, manteniendo la incertidumbre sobre el resultado de este nuevo duelo.

Por otro lado, el rendimiento actual de Brentford incluye una serie de empates: dos igualadas 2-2 ante Everton y Wolves, así como empates sin goles frente a Leeds United y Bournemouth. Además, en la FA Cup, Brentford empató a dos contra West Ham, siendo eliminado en penales.

El Brentford acecha al Chelsea en la tabla general. (Reuters/Matthew Childs)
El Brentford acecha al Chelsea en la tabla general. (Reuters/Matthew Childs)

En cuanto a Fulham, el equipo viene de caer ante Liverpool 2-0, de vencer a Burnley tres a uno, y de empatar sin goles con Nottingham Forest. En la FA Cup, Fulham fue eliminado tras perder uno a cero ante Southampton y, en la liga, también perdió con West Ham United por 0-1.

¿A qué hora y dónde ver el partido?

Este partido es crucial para las dos escuadras, ya que los puntos obtenidos pueden definir su posición final en la tabla. Brentford buscará aprovechar su localía para conseguir un resultado favorable, mientras Fulham intentará reafirmar su dominio reciente y escalar lugares.

La revisión de los últimos resultados indica que ninguno de ambos equipos se encuentra en una racha dominante, por lo que el encuentro representa la oportunidad de revertir la tendencia actual y avanzar hacia puestos más altos en la clasificación.

El partido está programado para este 18 de abril en el Gtech Community Stadium, con inicio a las 05:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro se podrá ver a través de Fox ONE y en streaming por Disney+.

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