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Erik Lira lanza advertencia tras fracaso de Cruz Azul en la Concachampions 2026: “La obligación es levantar la décima”

El capitán celeste fijó ganar sí o sí el Torneo de Clausura 2026 tras la eliminación internacional

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Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Cruz Azul's Erik Lira leaves the pitch after getting subbed-off REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Cruz Azul's Erik Lira leaves the pitch after getting subbed-off REUTERS/Eloisa Sanchez

La eliminación de Cruz Azul en la Concacaf Champions Cup 2026 dejó un fuerte impacto en el entorno del equipo, donde el capitán Erik Lira asumió el momento con autocrítica, pero también con determinación de cara al futuro inmediato. Tras quedar fuera en los cuartos de final frente a LAFC, el mediocampista dejó claro que el grupo ahora apunta a conquistar el Clausura 2026 de la Liga MX.

El conjunto celeste empató 1-1 en el duelo de vuelta disputado en el Estadio Cuauhtémoc, resultado que no fue suficiente para revertir el marcador global de 4-1 en contra. A pesar de la eliminación, Lira destacó la actitud mostrada por el equipo en el terreno de juego.

Jugadores del Cruz Azul reaccionan este martes, en un juego por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y LAFC en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). EFE/Hilda Ríos
Jugadores del Cruz Azul reaccionan este martes, en un juego por los cuartos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre Cruz Azul y LAFC en el estadio Cuauhtémoc en Puebla (México). EFE/Hilda Ríos
“Hace un momento les dije a mis compañeros que me siento muy orgulloso de pertenecer a este club. Me representan todos mis compañeros. Me encanta cómo afrontamos el partido hoy, y no tengo duda de que ese es el camino para lograr grandes cosas. Sí, es injusto. A ver, nosotros no podemos controlar eso.
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Cruz Azul's Erik Lira celebrates after a penalty was given after a VAR review REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Cruz Azul's Erik Lira celebrates after a penalty was given after a VAR review REUTERS/Eloisa Sanchez
“Estamos enfocados en lo nuestro. Respaldamos a Nico (Larcamón), al cuerpo técnico, Iván Alonso, la directiva, que son los que están con nosotros todos los días, los que viajan con nosotros, los que están con su familia. Estamos todos en lo mismo. Ahora tenemos que enfocarnos en la liga, que es lo único que nos queda. Estamos seguros de que si jugamos como lo hicimos hoy, no me queda duda de que lo vamos a lograr”, señaló Erik Lira al finalizar el encuentro.

El mediocampista reconoció que el resultado fue doloroso, aunque insistió en que el equipo debe pasar la página lo antes posible para concentrarse en el torneo local.

“Sí. A ver, es Cruz Azul y también lo dije en la semana: Cruz Azul es tan grande que el ruido externo también es muy grande. Cada vez quieren debilitarnos, pero somos lo suficientemente maduros y capaces de cerrar filas. Como repito, estamos muy fortalecidos como grupo con la dirección técnica, el cuerpo técnico, el staff, la dirección deportiva, y a mí me encanta esa exigencia.
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Los Angeles FC's Denis Bouanga celebrates with Son Heung-Min after scoring their first goal from the penalty spot REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Los Angeles FC's Denis Bouanga celebrates with Son Heung-Min after scoring their first goal from the penalty spot REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Los Angeles FC's Denis Bouanga celebrates with Son Heung-Min after scoring their first goal from the penalty spot REUTERS/Eloisa Sanchez
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Quarter Final - Second Leg - Cruz Azul v Los Angeles FC - Estadio Cuauhtemoc, Puebla, Mexico - April 14, 2026 Los Angeles FC's Denis Bouanga celebrates with Son Heung-Min after scoring their first goal from the penalty spot REUTERS/Eloisa Sanchez
“Creo que, aunque fue un partido de 90 minutos que nos costó, sabemos lo que nos costó. Pero creo que ese es el camino. Si bien han sido dos derrotas en el año después de 15 partidos sin perder, creo que estamos en el camino correcto. No nos gusta la palabra ‘obligación’. Cruz Azul, como repito, es muy grande, y la ambición tiene que ser esa, porque acá no venimos a pasar el tiempo. Nadie viene a pasar el tiempo, nadie viene a cobrar y a irse. Aquí todos los que vienen quieren marcar historia en el club, y todos nuestros compañeros quieren hacerlo. Simplemente hoy no se pudo. Así que, la palabra ‘obligación’, al contrario, no nos gusta. No nos asusta, y la obligación es levantar la décima”, finalizó.

Tras este golpe, Cruz Azul se mantiene en el segundo lugar del Clausura 2026 con 28 puntos y se prepara para enfrentar a Xolos de Tijuana este 18 de abril, en un duelo clave rumbo a la Liguilla.

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