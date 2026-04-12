Niegan libertad bajo fianza a Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tras el delito de abuso sexual

El exgoleador de Chivas permanecerá en la cárcel de Puente Grande al menos dos años, luego de que el juez rechazara la libertad bajo fianza ante la gravedad de la acusación. (Anayeli Tapia/Infobae)

La noche se alargó en los juzgados de Puente Grande, donde la historia de Omar ‘N’, exgoleador de Chivas, tomó un rumbo definitivo. Después de largas horas de audiencia y con la atención mediática sobre cada movimiento, el juez determinó que el exfutbolista no abandonaría la cárcel.

La libertad bajo fianza no fue una opción para quien enfrentaba una de las acusaciones más delicadas de su carrera.

La libertad bajo fianza fue descartada para Omar 'N', quien enfrenta cargos graves relacionados con abuso sexual infantil en Jalisco. (Cuartoscuro)

Durante meses, el caso de Omar ‘N’ dividió opiniones y puso a prueba los mecanismos judiciales en delitos de abuso sexual infantil agravado. Las pruebas, los testimonios y el perfil público del acusado marcaron un proceso legal que, lejos de cerrarse, apenas comenzaba.

Juez amplió prisión preventiva para Omar ‘N’ en Puente Grande

La autoridad judicial determinó que Omar ‘N’ debía continuar privado de la libertad hasta por dos años, en función de la gravedad del delito y la oposición de la parte acusadora.

El abogado de la víctima insistió en que la ley y la protección de la menor impedían cualquier beneficio de libertad provisional.

La Fiscalía de Jalisco respaldó la acusación con pruebas digitales y testimoniales.

La defensa del exjugador presentó boletos de avión y documentos para desacreditar fechas, pero el juez consideró que no eran suficientes.

Se mantuvo la prisión preventiva y el proceso siguió bajo vigilancia judicial.

Juez de Puente Grande determina mantener en prisión preventiva a Omar 'N', exgoleador de Chivas, por acusación de abuso sexual infantil agravado. (Especial)

El fallo reforzó la postura institucional sobre delitos graves y el riesgo para la víctima, priorizando la seguridad de la denunciante.

Acusación y pruebas presentadas ante el juez

El expediente judicial incluyó evidencia digital y testimonios recabados durante años. Las autoridades consideraron que la gravedad de los hechos ameritaba mantener a Omar ‘N’ en prisión.

La víctima, su hijastra, presentó videos, capturas de pantalla y audios como pruebas.

El delito imputado fue abuso sexual infantil agravado , con agravantes por la edad de la víctima.

El abogado de la menor sostuvo que la suspensión condicional era inviable por el tipo de delito y el riesgo para la familia.

La víctima, hijastra de Omar ‘N’, aportó documentos, videos, capturas de pantalla y audios como evidencia central del caso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso arrancó con una audiencia de casi doce horas y la vinculación a proceso del exfutbolista.

Debate entre abogados y repercusión pública

El caso generó discusión pública y atención mediática por lo mediática de la figura de Omar ‘N’ y la confrontación de posturas legales.

El abogado de la víctima argumentó que las pruebas eran contundentes y que liberar al acusado pondría en riesgo a la menor y su familia.

La defensa señaló inconsistencias en las pruebas y denunció trato diferenciado por la fama del exjugador.

La Fiscalía estatal revisó otras carpetas de investigación archivadas en el pasado contra Omar ‘N’.

El Poder Judicial asumió la responsabilidad de definir el desenlace del caso bajo fuerte escrutinio social y mediático. (Foto: (RS))

En este sentido, el desenlace del caso quedó en manos del Poder Judicial, bajo el escrutinio de la opinión pública y de organizaciones en defensa de la infancia.