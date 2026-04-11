México Deportes

Raúl Jiménez y el Fulham rinden homenaje a Diogo Jota

El mexicano apareció en redes recordando a su amigo Diogo Jota

Guardar
WEFCEQRVETBERBE
Jiménez recordó a su amigo previo al duelo vs Liverpool.

A casi un año el fallecimiento del delantero portugués y amigo de Raúl Jiménez, Diogo Jota, quien perdió la vida el viernes 3 de julio del 2025 junto a su hermano, André Filipe Teixeira da Silva, en un accidente automovilístico registrado en laautovía A-52, a la altura de Cernadilla, en la provincia de Zamora, al noroeste de España.

En redes, las cuentas del Fulham y el delantero mexicano, mostraron en imágenes a algunos jugadores, incluyendo a Jiménez, como se reunieron a las afueras del Estadio Anfield, en Liverpool, para rendir tributo a Diogo Jota, en el memorial ubicado en el inmueble.

X: @FulhamFC
X: @FulhamFC

“Diogo y André, con amor, respeto y admiración... Nunca serán olvidados”, se lee en una carta acompañada de arreglos florales, que dejó el club inglés como muestra de respeto.

En la imagen se logra ver al delantero mexicano de pie, observando junto al resto de sus compañeros.

Todo esto previo al duelo que disputaron el día de hoy, sábado 11 de abril, cuando enfrentaron al conjunto del Liverpool.

La despedida de Raúl a Diogo Jota

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham, dedicó un mensaje de despedida a Diogo Jota después de conocerse su muerte en el accidente automovilístico.

“Es difícil recibir este tipo de noticias y sigo sin poder creerlo. Un excelente compañero, amigo y sobre todo un gran padre. Gracias por todo amigo, siempre te recordaremos. Un abrazo hasta el cielo. D.E.P.”

Así se despidió Raúl Jiménez de Diogo Jota. (IG: raulalonsojimenez9)
Así se despidió Raúl Jiménez de Diogo Jota. (IG: raulalonsojimenez9)

Con estas palabras, Jiménez recordó la etapa que compartieron en el Wolverhampton, resaltó el compañerismo y la amistad que mantuvieron dentro y fuera de la cancha, y envió un mensaje de apoyo a la familia de Jota tras la noticia de su fallecimiento.

Jiménez y Jota coincidieron entre 2018 y 2020 en el Wolverhampton de la Premier League. Durante ese tiempo, construyeron una de las duplas ofensivas más reconocidas del club.

Jiménez ve minutos en la derrota del Fulham

El Liverpool se impuso 2-0 al Fulham en Anfield, en un partido correspondiente a la Jornada 32 de la Premier League.

El conjunto local resolvió el encuentro en la primera mitad y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a la Champions League.

El delantero mexicano Raúl Jiménez protagonizó la ocasión más clara para su equipo en los minutos finales, tras ingresar al campo al 79.

Pese a su corta participación, tuvo impacto en el tramo final del encuentro.

Rio Ngumoha abrió el marcador a los 36 minutos al culminar una jugada colectiva iniciada desde la portería. El equipo local transformó su dominio en el campo en una ventaja antes del descanso.

Temas Relacionados

Raúl JiménezFulhamSelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

América vs Cruz Azul: Cáceres y Ditta protagonizan enfrentamiento en la previa al Clásico Joven

Ambos conjuntos capitalinos llegan con la obligación de sumar puntos y demostrar jerarquía en un partido vital de cara al cierre del Clausura 2026 en la Liga MX

América vs Cruz Azul: Cáceres y Ditta protagonizan enfrentamiento en la previa al Clásico Joven

Tigres vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado llega como superlíder de la Liga MX en su visita al “Volcán”

Chivas visita a Tigres en el duelo correspondiente a la Jornada 14 de la Liga MX

Tigres vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado llega como superlíder de la Liga MX en su visita al “Volcán”

Quién es Santiago López, el mexicano que deja a Pumas y podría jugar el Mundial 2026 con Canadá

En un movimiento inesperado para el club universitario, el joven nacido en Michoacán buscará colarse en la lista final del técnico canadiense

Quién es Santiago López, el mexicano que deja a Pumas y podría jugar el Mundial 2026 con Canadá

“El que no corra, no viene”: la nueva regla de oro del Vasco Aguirre para elegir a los convocados del Mundial 2026

El técnico del Tri ha dejado claro que busca compromiso por parte de los jugadores y no un concurso de popularidad

“El que no corra, no viene”: la nueva regla de oro del Vasco Aguirre para elegir a los convocados del Mundial 2026

América tira la casa por la ventana: tendrá show de medio tiempo en el partido ante Cruz Azul

El Clásico Joven tendrá música en vivo en el Estadio Azteca y espectáculo especial para los aficionados

América tira la casa por la ventana: tendrá show de medio tiempo en el partido ante Cruz Azul
MÁS NOTICIAS

NARCO

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Colectivo de buscadores revelan que la cantidad de restos óseos encontrados en Rancho Izaguirre es mayor a la del año pasado

Una masacre cada día: documentan casi 3 mil matanzas en México en el último sexenio

Quiénes son los líderes de Cárteles Unidos perseguidos por Washington, por los que se ofrecen hasta 26 mdd

Policías irrumpen domicilio en Mexicali donde presuntamente se resguardaba líder de Los Rusos, célula del Cártel de Sinaloa

Seis policías de Coscomatepec, Veracruz, fueron detenidos tras hallazgo de presunta droga: autoridades intervinieron la comandancia

ENTRETENIMIENTO

Lupita D’Alessio rompe el silencio y se pronuncia sobre la ruptura de su hijo con Marichelo Puente

Lupita D’Alessio rompe el silencio y se pronuncia sobre la ruptura de su hijo con Marichelo Puente

Coachella 2026: en qué horarios de México ver a Justin Bieber, The Strokes, Morat y más

¿Qué pasó con “México, México”? El intento de RBD por dominar el Mundial que quedó en el olvido

Mamá de Kimberly Loaiza presenta mejorías tras estar en estado vegetativo, confirma Steff: “Un milagro”

Mueren ‘La Werita Consentida’ y Joe Lara, expertos en farándula; así se despidieron las celebridades de ellos

DEPORTES

América vs Cruz Azul: Cáceres y Ditta protagonizan enfrentamiento en la previa al Clásico Joven

América vs Cruz Azul: Cáceres y Ditta protagonizan enfrentamiento en la previa al Clásico Joven

Tigres vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado llega como superlíder de la Liga MX en su visita al “Volcán”

Quién es Santiago López, el mexicano que deja a Pumas y podría jugar el Mundial 2026 con Canadá

“El que no corra, no viene”: la nueva regla de oro del Vasco Aguirre para elegir a los convocados del Mundial 2026

América tira la casa por la ventana: tendrá show de medio tiempo en el partido ante Cruz Azul