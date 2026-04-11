Raúl Jiménez y el Fulham rinden homenaje a Diogo Jota

Jiménez recordó a su amigo previo al duelo vs Liverpool.

A casi un año el fallecimiento del delantero portugués y amigo de Raúl Jiménez, Diogo Jota, quien perdió la vida el viernes 3 de julio del 2025 junto a su hermano, André Filipe Teixeira da Silva, en un accidente automovilístico registrado en laautovía A-52, a la altura de Cernadilla, en la provincia de Zamora, al noroeste de España.

En redes, las cuentas del Fulham y el delantero mexicano, mostraron en imágenes a algunos jugadores, incluyendo a Jiménez, como se reunieron a las afueras del Estadio Anfield, en Liverpool, para rendir tributo a Diogo Jota, en el memorial ubicado en el inmueble.

X: @FulhamFC

“Diogo y André, con amor, respeto y admiración... Nunca serán olvidados”, se lee en una carta acompañada de arreglos florales, que dejó el club inglés como muestra de respeto.

En la imagen se logra ver al delantero mexicano de pie, observando junto al resto de sus compañeros.

Todo esto previo al duelo que disputaron el día de hoy, sábado 11 de abril, cuando enfrentaron al conjunto del Liverpool.

La despedida de Raúl a Diogo Jota

Raúl Jiménez, delantero mexicano del Fulham, dedicó un mensaje de despedida a Diogo Jota después de conocerse su muerte en el accidente automovilístico.

“Es difícil recibir este tipo de noticias y sigo sin poder creerlo. Un excelente compañero, amigo y sobre todo un gran padre. Gracias por todo amigo, siempre te recordaremos. Un abrazo hasta el cielo. D.E.P.”

Así se despidió Raúl Jiménez de Diogo Jota. (IG: raulalonsojimenez9)

Con estas palabras, Jiménez recordó la etapa que compartieron en el Wolverhampton, resaltó el compañerismo y la amistad que mantuvieron dentro y fuera de la cancha, y envió un mensaje de apoyo a la familia de Jota tras la noticia de su fallecimiento.

Jiménez y Jota coincidieron entre 2018 y 2020 en el Wolverhampton de la Premier League. Durante ese tiempo, construyeron una de las duplas ofensivas más reconocidas del club.

Jiménez ve minutos en la derrota del Fulham

El Liverpool se impuso 2-0 al Fulham en Anfield, en un partido correspondiente a la Jornada 32 de la Premier League.

El conjunto local resolvió el encuentro en la primera mitad y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación a la Champions League.

El delantero mexicano Raúl Jiménez protagonizó la ocasión más clara para su equipo en los minutos finales, tras ingresar al campo al 79.

Pese a su corta participación, tuvo impacto en el tramo final del encuentro.

Rio Ngumoha abrió el marcador a los 36 minutos al culminar una jugada colectiva iniciada desde la portería. El equipo local transformó su dominio en el campo en una ventaja antes del descanso.