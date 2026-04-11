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Preocupa Cruz Azul: llega al Clásico Joven en su peor racha reciente

El equipo no gana desde el 10 de marzo, cuando venció a Monterrey en la Concacaf Champions Cup

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Cruz Azul volverá a tener actividad en la Liga MX este sábado 4 de abril cuando se enfrente a Pachuca en el Estado Cuauhtémoc (X@CruzAzul)
(X / @CruzAzul)

Cruz Azul llega al Clásico Joven ante el América en medio de su momento más complicado del torneo, con una racha de cinco partidos sin victoria que representa su peor registro reciente desde el cambio de ciclo entre Martín Anselmi y el inicio del proceso con Vicente Sánchez en 2025.

El equipo dirigido por Nicolás Larcamón no gana desde el 10 de marzo, cuando venció 3-2 a Rayados de Monterrey en la vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, en el Estadio BBVA.

Cinco partidos sin triunfo antes del Clásico Joven

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Desde aquel resultado, el conjunto cementero acumula tres empates y dos derrotas. Igualó ante Pumas (2-2), Monterrey (1-1) y Mazatlán (1-1), además de caer frente a Pachuca (1-2) y Los Angeles FC (3-0), este último en su compromiso más reciente dentro de la Concacaf Champions Cup.

La racha actual se compara con un periodo de inestabilidad vivido tras la salida de Anselmi rumbo al FC Porto, cuando el equipo entró en un proceso de transición con el interinato de Vicente Sánchez.

Un antecedente reciente de irregularidad en el club

La etapa de altibajos comenzó en las semifinales del Apertura 2024 de la Liga MX, cuando Cruz Azul empató sin goles en la ida y perdió 4-3 ante Club América en una eliminatoria de alta intensidad.

Ese cierre se extendió al inicio del Clausura 2025 con un empate ante Atlas FC (1-1) y una derrota frente a FC Juárez (1-0).

Posteriormente, Sánchez asumió el equipo y debutó con un empate ante Club Puebla, hasta que el conjunto logró cortar la racha con una victoria ante Necaxa (3-1).

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