La hierba prehispánica que los médicos de la UNAM estudian para tratar diabetes y anemia

El muicle (Justicia spicigera), con flores anaranjadas, es estudiado por la UNAM por su potencial para tratar diabetes y anemia, debido a sus antioxidantes y pigmentos naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El muicle (Justicia spicigera), una planta de hojas alargadas y flores tubulares anaranjadas, forma parte de la riqueza botánica de Mesoamérica y hoy llama la atención de la ciencia por su potencial en la medicina contemporánea.

Aunque su historia se remonta a los códices prehispánicos, son los estudios recientes impulsados por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones los que han revalorizado sus aplicaciones, especialmente en el tratamiento de diabetes y anemia.

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El interés de la UNAM y centros asociados en el muicle responde tanto a su uso ancestral como a los resultados prometedores en análisis fitoquímicos y farmacológicos.

Investigadores del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD), así como del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana, destacan que esta planta, tradicionalmente consumida en infusiones, concentra compuestos antioxidantes y pigmentos naturales que pueden incidir sobre el metabolismo y la salud sanguínea.

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Propiedades y compuestos del muicle

El muicle pertenece a la familia de las acantáceas y se distribuye desde México hasta el sur de Colombia.

Su presencia es habitual en matorrales, bosques tropicales secos y zonas templadas.

En la herbolaria mexicana, la planta se utiliza para tratar una variedad de padecimientos, desde dificultades digestivas y fiebre hasta enfermedades respiratorias, pero el foco principal de la investigación actual está en su relación con la diabetes y la anemia, según la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.

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Químicamente, el muicle contiene flavonoides como kaempferitrina y otros antioxidantes naturales muy potentes, entre ellos antocianinas, ácidos fenólicos y taninos.

El Laboratorio de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos del CIAD ha determinado que los extractos acuosos de sus hojas producen pigmentos magenta y púrpura, responsables del color y también de parte de su actividad antioxidante.

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Estos compuestos se asocian con la capacidad de neutralizar radicales libres, lo que podría influir en la prevención de enfermedades crónicas y el fortalecimiento del sistema inmunológico, como se señala en la plataforma de Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM y en los estudios del CIAD.

En la herbolaria mexicana, la planta se utiliza para tratar una variedad de padecimientos, desde dificultades digestivas y fiebre hasta enfermedades respiratorias, pero el foco principal de la investigación actual está en su relación con la diabetes y la anemia. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Usos tradicionales y evidencia científica

Durante siglos, los pueblos indígenas mexicanos han recurrido al muicle para depurar la sangre, combatir la anemia, aliviar cólicos menstruales y tratar dolencias digestivas.

El cocimiento de hojas y tallos es un remedio habitual tanto para adultos como para niños, quienes lo reciben en pequeñas dosis para mejorar la digestión y tratar el estreñimiento, según la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.

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La evidencia científica empieza a respaldar varias de estas aplicaciones. En experimentos realizados por investigadores de la Universidad Veracruzana y la UNAM, extractos de muicle han mostrado capacidad para reducir la proliferación de células en modelos de cáncer y han evidenciado una posible actividad selectiva, con baja toxicidad para células sanas.

No obstante, los científicos insisten en la necesidad de estudios adicionales que permitan entender mejor sus alcances y limitaciones antes de recomendar su uso farmacológico.

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La planta ha sido poco estudiada en su forma de consumo más común, la bebida infusionada, aunque los análisis fitoquímicos recientes confirman la presencia de compuestos que podrían tener efectos antidiabéticos y antianémicos.

Por ejemplo, investigadores del CIAD han reportado propiedades antihipertensivas, antiinflamatorias, antidepresivas, anticonvulsivantes, antibacterianas, antifúngicas y antileucémicas, lo que amplía el interés en su potencial terapéutico.

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Aplicaciones en diabetes y anemia

El muicle se emplea tradicionalmente para tratar la diabetes, bien como infusión o decocción de hojas frescas o secas.

La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM y la literatura reunida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales coinciden en que las personas buscan regular la presión arterial y los niveles de glucosa mediante el consumo regular de esta bebida.

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Respecto a la anemia, los preparados de muicle se utilizan para purificar y aumentar la sangre, especialmente en estados como México, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Quintana Roo.

La planta es valorada por su capacidad para estimular la producción de glóbulos rojos, aunque la validación científica de este efecto está en proceso.

La presencia de flavonoides y otros antioxidantes sugiere un posible mecanismo de acción sobre la salud sanguínea, con respaldo parcial en estudios preclínicos.

El muicle se emplea tradicionalmente para tratar la diabetes, bien como infusión o decocción de hojas frescas o secas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones y desafíos en su investigación

A pesar de los resultados alentadores, investigadores de la Universidad Veracruzana y del CICE subrayan la necesidad de cautela. Cynthia Fernández Pomares, Ivette Bravo Espinoza y Rodrigo Rafael Ramos Hernández, quienes han participado en experimentos sobre el muicle, advierten que, aunque la planta parece tener baja toxicidad en pruebas animales y celulares, no se recomienda la automedicación sin supervisión profesional.

Las variaciones en la potencia de los extractos pueden depender de factores como la época de cosecha y la dosis, lo que obliga a profundizar en la estandarización de los preparados y en los estudios clínicos.

El muicle, lejos de ser una panacea, representa una oportunidad para integrar el conocimiento indígena con la investigación biomédica moderna.

Su estudio ejemplifica cómo la ciencia puede dialogar con la tradición para descubrir nuevos tratamientos y compuestos útiles en la salud pública, como han señalado las fuentes consultadas de la UNAM, el CIAD y la Universidad Veracruzana.

Importancia cultural y proyección futura

La relevancia del muicle no solo reside en sus posibles efectos terapéuticos, sino también en su papel simbólico y ritual en las culturas mesoamericanas.

Además de su uso medicinal, sus pigmentos naturales fueron empleados como tintes en códices y textiles desde tiempos prehispánicos, lo que refuerza su valor histórico y cultural.

El avance en la caracterización química y farmacológica de la planta permitirá, en el futuro, definir con mayor precisión sus aplicaciones y riesgos para la salud.

Por ahora, la colaboración entre la UNAM, el CIAD y otras instituciones abre la puerta a nuevas líneas de investigación, con la esperanza de que el muicle aporte soluciones concretas en el tratamiento de enfermedades como la diabetes y la anemia, y quizá en campos aún por explorar.